Трамп о войне в Украине: возможны хорошие новости
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможных позитивных сдвигах в вопросе прекращения войны РФ против Украины и раскритиковал политику предыдущей администрации по оказанию помощи Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом он заявил журналистам в Белом доме.
"Происходит много вещей. Есть Иран, есть Россия, Украина, и есть Ближний Восток. У нас много всего происходит. Много проблем", – отметил Трамп.
Но в очередной раз повторил, что урегулировал восемь войн.
"И я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Украиной и Россией. Впервые это говорю... думаю, что у нас, возможно, будут хорошие новости", – сказал президент США.
Уже традиционно глава Белого дома подчеркнул большие потери в войне:
"Мы теряем 25 тысяч человек в месяц, которых убивают в этой войне. Бессмысленная война. 25 тысяч, в прошлом месяце была 31 тысяча. Подумайте об этом – молодые, прекрасные дети... Если я смогу решить эту проблему, это коснется 25 тысяч душ".
Критика помощи Байдена
Также, как обычно, Трамп раскритиковал подходы предыдущей администрации к оказанию помощи Украине.
"Мы не тратим деньги так, как это делал Байден. Он отдал 350 миллиардов долларов. Я заставляю всех платить, – заявил американский лидер. – Страны Европы платят нам за оружие... НАТО платит. Мы отправляем туда ракеты. Они платят нам полностью. Это не стоит нам и 10 центов. И мы, думаю, зарабатываем деньги", – подчеркнул Трамп.
Что мешает завершить войну
Он повторил тезис о "ненависти" между Зеленским и Путиным, которая якобы мешает завершению войны.
"Я думал, что мои отношения с президентом Путиным дадут нам... гораздо более легкий путь. Но между Зеленским и Путиным огромная ненависть, огромная ненависть... Это занимает больше времени, чем мы думали", - заявил Трамп.
При этом он снова рассказал, что обращался к Путину с просьбой временно прекратить обстрелы Украины. "Я позвонил президенту Путину... И я попросил его, чтобы они не запускали в течение одной недели никаких ракет на Киев или любые другие города", – сказал Трамп, отметив, что российский лидер согласился.
По его словам, просьба была связана с резким похолоданием в Украине.
"В Украине очень холодно... На уровне Канады или еще холоднее. И к тому же у них сильная волна похолодания", – добавил президент США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадоло:-
- А шо це ви краватку "метелика" вдягли?
- А може я у театр піду!
- А чому тоді ви у спортивному костюмі?
- А може не піду...
всім іншим дуже погано
Боже, яке кончене...
Він вже більше року, десь півтора року анонсує ці "добрі новини"; починав з терміну "24 години"
вже більше року, як "можливі добрі новини"!
як тільки дітойоб трампон дорвався до корита в білій хаті, так тепер кожен тиждень "можливі добрі новини"....
які, правда, ніколи не матеріалізуються. чого б це?