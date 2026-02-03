Трамп о войне в Украине: возможны хорошие новости

Трамп: в войне РФ против Украины гибнут до 25 тысяч человек ежемесячно

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможных позитивных сдвигах в вопросе прекращения войны РФ против Украины и раскритиковал политику предыдущей администрации по оказанию помощи Киеву.

Як сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Происходит много вещей. Есть Иран, есть Россия, Украина, и есть Ближний Восток. У нас много всего происходит. Много проблем", – отметил Трамп.

Но в очередной раз повторил, что урегулировал восемь войн.

"И я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Украиной и Россией. Впервые это говорю... думаю, что у нас, возможно, будут хорошие новости", – сказал президент США.

Уже традиционно глава Белого дома подчеркнул большие потери в войне:

"Мы теряем 25 тысяч человек в месяц, которых убивают в этой войне. Бессмысленная война. 25 тысяч, в прошлом месяце была 31 тысяча. Подумайте об этом – молодые, прекрасные дети... Если я смогу решить эту проблему, это коснется 25 тысяч душ".

Критика помощи Байдена

Также, как обычно, Трамп раскритиковал подходы предыдущей администрации к оказанию помощи Украине.

"Мы не тратим деньги так, как это делал Байден. Он отдал 350 миллиардов долларов. Я заставляю всех платить, – заявил американский лидер. – Страны Европы платят нам за оружие... НАТО платит. Мы отправляем туда ракеты. Они платят нам полностью. Это не стоит нам и 10 центов. И мы, думаю, зарабатываем деньги", – подчеркнул Трамп.

Что мешает завершить войну

Он повторил тезис о "ненависти" между Зеленским и Путиным, которая якобы мешает завершению войны.

"Я думал, что мои отношения с президентом Путиным дадут нам... гораздо более легкий путь. Но между Зеленским и Путиным огромная ненависть, огромная ненависть... Это занимает больше времени, чем мы думали", - заявил Трамп.

При этом он снова рассказал, что обращался к Путину с просьбой временно прекратить обстрелы Украины. "Я позвонил президенту Путину... И я попросил его, чтобы они не запускали в течение одной недели никаких ракет на Киев или любые другие города", – сказал Трамп, отметив, что российский лидер согласился.

По его словам, просьба была связана с резким похолоданием в Украине.

"В Украине очень холодно... На уровне Канады или еще холоднее. И к тому же у них сильная волна похолодания", – добавил президент США.

03.02.2026 07:33 Ответить
03.02.2026 07:30 Ответить
03.02.2026 07:46 Ответить
пуйло знову кинуло Трампа ,тиждень закінчується 5 лютого,29 січня пуйло дало згоду про припинення вогню по енергетиці
03.02.2026 07:28 Ответить
пройшло тільки 5 днів ,в Нимитій тиждень 5 днів
03.02.2026 07:49 Ответить
Ніхто нікого не кидав, ті два педофіла в одній команді
03.02.2026 10:33 Ответить
03.02.2026 07:29 Ответить
03.02.2026 07:31 Ответить
Та ні, він насамперед вже не сповна розуму. Це не дивно, зважаючи на його вік, але про що думали американці різного віку, коли голосували за хвору людину?
03.02.2026 07:42 Ответить
03.02.2026 07:46 Ответить
03.02.2026 12:23 Ответить
03.02.2026 07:30 Ответить
Та отож...це ж він і про кацапів про "молоді, прекрасні душі"...
03.02.2026 11:38 Ответить
03.02.2026 07:32 Ответить
03.02.2026 07:33 Ответить
03.02.2026 09:26 Ответить
03.02.2026 12:45 Ответить
03.02.2026 07:33 Ответить
03.02.2026 07:37 Ответить
03.02.2026 07:37 Ответить
Доброю новиною може бути лише смерть Путлера чи принаймні системні лапті для людей з його найближчого оточення (що явно впливатиме на психологічний стан царя та прискорюватиме його власний кінець).
03.02.2026 07:38 Ответить
03.02.2026 07:44 Ответить
03.02.2026 07:51 Ответить
03.02.2026 08:56 Ответить
А про внутрішніх , оманських , підручних шашличників , чому забули? Вони головна проблема існування української нації , а Їх пропагандонша раевська -геббельсовна , заявляє прямо , нема нації є плем'я для окупаціі
03.02.2026 09:40 Ответить
04.02.2026 07:27 Ответить
03.02.2026 07:51 Ответить
03.02.2026 07:52 Ответить
03.02.2026 07:57 Ответить
03.02.2026 08:03 Ответить
Клінтони заявили про готовність свідчити перед Палатою представників у справі Епштейна
03.02.2026 08:06 Ответить
03.02.2026 08:10 Ответить
03.02.2026 08:17 Ответить
03.02.2026 08:29 Ответить
"Можливі добрі новини"...
Нагадоло:-
- А шо це ви краватку "метелика" вдягли?
- А може я у театр піду!
- А чому тоді ви у спортивному костюмі?
- А може не піду...
03.02.2026 08:34 Ответить
03.02.2026 08:43 Ответить
03.02.2026 08:43 Ответить
03.02.2026 08:46 Ответить
03.02.2026 08:49 Ответить
03.02.2026 08:58 Ответить
03.02.2026 09:05 Ответить
03.02.2026 09:05 Ответить
03.02.2026 09:05 Ответить
03.02.2026 09:07 Ответить
трамп просто вірить путіну, шо узкім лишилось вирубити Київ від енергетики, і все - українці на все погодяться, підпишуть 28 пунктів вітькова-дмітрієва, а трампу - нобелівка.
03.02.2026 11:02 Ответить
03.02.2026 09:09 Ответить
03.02.2026 09:14 Ответить
03.02.2026 09:20 Ответить
03.02.2026 09:32 Ответить
03.02.2026 09:41 Ответить
03.02.2026 09:50 Ответить
03.02.2026 09:59 Ответить
Пистить" Уперше це кажу… думаю, що в нас, можливо, скоро будуть добрі новини" (с).
Він вже більше року, десь півтора року анонсує ці "добрі новини"; починав з терміну "24 години"
03.02.2026 10:25 Ответить
03.02.2026 10:42 Ответить
03.02.2026 10:59 Ответить
03.02.2026 11:14 Ответить
Ну та шо вже нарікати на Богом обіженого. Шкода, шо ідіоту дозволяють керувати найбільшою армією світу, але нам робити своє
03.02.2026 11:16 Ответить
Той Трамп чи повний дурачок, чи рідкісний цинік і мерзотник! За тиждень Путлер накопичив ракет і спокійнісінько знову вдарив по Україні.Заодно показавши Рютте, що може чекати Європу. Саму ж рашу Україна цей тиждень не обстрілювала...
03.02.2026 11:17 Ответить
03.02.2026 11:32 Ответить
03.02.2026 12:28 Ответить
Дідуля вже в обід не пам'ятпає що він ів на сніданок.... Бо вже другий рік майже кожного дня долдонить про наближення миру, і тут він каже що він каже це вперше.... Але крім пам'яті він втратив також і совість остаточного. Бо хвалиться ще й тим що він як цинічний барига не надає допомогу, а продає іі , тим хто цього критично і життєво необхідно потребує......
03.02.2026 17:29 Ответить
 
 