Трамп о войне в Украине: возможны хорошие новости

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможных позитивных сдвигах в вопросе прекращения войны РФ против Украины и раскритиковал политику предыдущей администрации по оказанию помощи Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обэтом он заявил журналистам в Белом доме.

"Происходит много вещей. Есть Иран, есть Россия, Украина, и есть Ближний Восток. У нас много всего происходит. Много проблем", – отметил Трамп.

Но в очередной раз повторил, что урегулировал восемь войн.

"И я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Украиной и Россией. Впервые это говорю... думаю, что у нас, возможно, будут хорошие новости", – сказал президент США.

Уже традиционно глава Белого дома подчеркнул большие потери в войне:

"Мы теряем 25 тысяч человек в месяц, которых убивают в этой войне. Бессмысленная война. 25 тысяч, в прошлом месяце была 31 тысяча. Подумайте об этом – молодые, прекрасные дети... Если я смогу решить эту проблему, это коснется 25 тысяч душ".

Критика помощи Байдена

Также, как обычно, Трамп раскритиковал подходы предыдущей администрации к оказанию помощи Украине.

"Мы не тратим деньги так, как это делал Байден. Он отдал 350 миллиардов долларов. Я заставляю всех платить, – заявил американский лидер. – Страны Европы платят нам за оружие... НАТО платит. Мы отправляем туда ракеты. Они платят нам полностью. Это не стоит нам и 10 центов. И мы, думаю, зарабатываем деньги", – подчеркнул Трамп.

Что мешает завершить войну

Он повторил тезис о "ненависти" между Зеленским и Путиным, которая якобы мешает завершению войны.

"Я думал, что мои отношения с президентом Путиным дадут нам... гораздо более легкий путь. Но между Зеленским и Путиным огромная ненависть, огромная ненависть... Это занимает больше времени, чем мы думали", - заявил Трамп.

При этом он снова рассказал, что обращался к Путину с просьбой временно прекратить обстрелы Украины. "Я позвонил президенту Путину... И я попросил его, чтобы они не запускали в течение одной недели никаких ракет на Киев или любые другие города", – сказал Трамп, отметив, что российский лидер согласился.

По его словам, просьба была связана с резким похолоданием в Украине.

"В Украине очень холодно... На уровне Канады или еще холоднее. И к тому же у них сильная волна похолодания", – добавил президент США.

