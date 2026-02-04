Шатдауну в США не буде: Трамп підписав відповідний документ

Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволяє відновити повноцінну роботу федерального уряду після короткого шатдауну.

Про це йдеться в матеріалі CNN, який цитує Цензор Нет.

Рішення підтримали 217 конгресменів, тоді як 214 висловилися проти. Законопроєкт був ухвалений мінімальною більшістю голосів.

Президент США Дональд Трамп уже підписав документ. Відтак шатдаун зупинений.

Фінансування уряду до кінця року

Згідно з документом, більшість державних установ отримають фінансування до завершення фінансового року. Йдеться про період до кінця вересня.

Водночас Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) стало винятком. Його діяльність профінансували лише на обмежений термін.

Політичні суперечки навколо DHS

Фінансування DHS обмежили двома тижнями через позицію демократів. Вони вимагають перегляду бюджетної політики відомства.

Причиною стали події у Міннеаполісі, де загинули двоє людей.

"Ми не можемо ігнорувати суспільний резонанс і вимоги виборців", – зазначають американські законодавці.

Новим критичним терміном для DHS стало 13 лютого. До цієї дати Конгрес має ухвалити подальше рішення.

До слова, найтриваліший шатдаун в історії США тривав 35 днів з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей урядовий шатдаун був викликаний розбіжностями між Демократичною та Республіканською партіями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

