Шатдауна в США не будет: Трамп подписал соответствующий документ

Палата представителей США одобрила законопроект, который позволяет возобновить полноценную работу федерального правительства после короткого шатдауна.

Об этом говорится в материале CNN, который цитирует Цензор Нет.

Решение поддержали 217 конгрессменов, тогда как 214 высказались против. Законопроект был принят минимальным большинством голосов.

Президент США Дональд Трамп уже подписал документ. Таким образом, шатдаун остановлен.

Финансирование правительства до конца года

Согласно документу, большинство государственных учреждений получат финансирование до завершения финансового года. Речь идет о периоде до конца сентября.

В то же время Министерство внутренней безопасности (DHS) стало исключением. Его деятельность профинансировали только на ограниченный срок.

Политические споры вокруг DHS

Финансирование DHS ограничили двумя неделями из-за позиции демократов. Они требуют пересмотра бюджетной политики ведомства.

Причиной стали события в Миннеаполисе, где погибли два человека.

"Мы не можем игнорировать общественный резонанс и требования избирателей", – отмечают американские законодатели.

Новым критическим сроком для DHS стало 13 февраля. До этой даты Конгресс должен принять дальнейшее решение.

К слову, самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

