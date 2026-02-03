Брюссель заявил о курсе на технологическую автономию от США

Европейский Союз должен усилить контроль над ключевыми технологиями, от которых зависит стабильность экономики и финансовой системы региона.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

О необходимости технологической автономии заявила европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луис Албукерке. Она подчеркнула, что чрезмерная зависимость от внешних поставщиков создает системные риски для ЕС.

ЕС стремится к технологической независимости

Албукерке призвала страны Евросоюза уменьшать зависимость от американских технологических корпораций. По ее словам, контроль над базовыми цифровыми решениями является вопросом экономической безопасности.

"Европа должна сохранить контроль над ключевыми технологиями, которые лежат в основе и движут наши экономики", - подчеркнула комиссар.

Она подчеркнула, что финансовые технологии стали критически важными для стабильности рынков и банковского сектора.

Киберриски для финансовой системы Европы

С аналогичной позицией выступил глава надзорного органа De Nederlandsche Bank Стивен Майор. Он заявил, что финансовые учреждения Европы стали более уязвимыми из-за концентрации облачных сервисов.

По его словам, зависимость от ограниченного количества глобальных провайдеров повышает риск масштабных кибератак. Майор также упомянул ухудшение части традиционных международных отношений.

Отдельно он подчеркнул, что кибербезопасность стала одним из главных вызовов для финансовой стабильности ЕС.

