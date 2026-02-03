Брюссель заявил о курсе на технологическую автономию от США

Европейский Союз должен усилить контроль над ключевыми технологиями, от которых зависит стабильность экономики и финансовой системы региона.

О необходимости технологической автономии заявила европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луис Албукерке. Она подчеркнула, что чрезмерная зависимость от внешних поставщиков создает системные риски для ЕС.

ЕС стремится к технологической независимости

Албукерке призвала страны Евросоюза уменьшать зависимость от американских технологических корпораций. По ее словам, контроль над базовыми цифровыми решениями является вопросом экономической безопасности.

"Европа должна сохранить контроль над ключевыми технологиями, которые лежат в основе и движут наши экономики", - подчеркнула комиссар.

Она подчеркнула, что финансовые технологии стали критически важными для стабильности рынков и банковского сектора.

Киберриски для финансовой системы Европы

С аналогичной позицией выступил глава надзорного органа De Nederlandsche Bank Стивен Майор. Он заявил, что финансовые учреждения Европы стали более уязвимыми из-за концентрации облачных сервисов.

По его словам, зависимость от ограниченного количества глобальных провайдеров повышает риск масштабных кибератак. Майор также упомянул ухудшение части традиционных международных отношений.

Отдельно он подчеркнул, что кибербезопасность стала одним из главных вызовов для финансовой стабильности ЕС.

Ранее также сообщалось, что Rheinmetall и OHB планируют совместно создать спутниковую систему для вооруженных сил Германии. Проект рассматривают как элемент усиления стратегической автономии Европы.

Гучні слова, але нічого не буде.
03.02.2026 23:14 Ответить
как обычно)))0)
04.02.2026 00:14 Ответить
К какому году?)
03.02.2026 23:20 Ответить
"США, ЄС, Китай+рф..."
Океанія, Євразія, Остазія...
04.02.2026 00:05 Ответить
Де Голль був правий... Він першим побачив, що, якщо американців не "ставить на місце", час від часу, то вони "сідають на шию", і починають нав'язувать свої "хотєлки". Вихід Франції, з НАТО, ініційований ним, американців трохи "протверезив"... Їх "попустило"...
Тепер "забули"... Пора "нагадать"...
03.02.2026 23:25 Ответить
Та розчехляйтесь вже, скільки будете соплі мусолити…
03.02.2026 23:56 Ответить
Дуже повільно. Одна із переваг автократій це швидкість прийняття рішень та їх втілення. А ЄС дуже повільний, безліч перепон та безглуздих обговорень. В одній країні такі питання можуть вирішуватися роками а в союзі де є такі щури як Угорщина...
04.02.2026 00:19 Ответить
в ЄС є системність, тому виконають я і усе інше питання часу
04.02.2026 01:31 Ответить
 
 