Фон дер Ляйен приедет в Киев в феврале по приглашению Зеленского

Президент Еврокомиссии посетит Киев в годовщину вторжения РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в феврале, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, по приглашению Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

"Вчера президент фон дер Ляйен разговаривала с президентом Зеленским, как они делают это регулярно... Президент фон дер Ляйен приняла приглашение быть в Украине и отметить четыре года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что это будет "знаком солидарности Европейского Союза с Украиной и нашей решимости и единства перед лицом продолжающейся агрессии России".

Спикер не уточнила, когда именно состоится поездка Урсулы фон дер Ляйен в Украину.

"Мы обсуждаем детали и поделимся ими с вами, когда будем иметь больше информации об этом визите", – сказала Пиньо.

Президентка фон дер Ляєн прийняла запрошення бути в Україні та відзначити чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - заявила Піньо. Джерело: https://censor.net/ua/n3598667

Для вас це свято,?🤬😈🤬😈🤬😈
03.02.2026 14:05 Ответить
Ще має бути британський принц, який постоїть з пісним лицем на кладовищі. Ну й так, дрібнота всяка по графіку засвідчить повагу. Тримайтеся, дикобрази.
03.02.2026 14:06 Ответить
Не потрібно, будуть бомбити
03.02.2026 14:15 Ответить
Зеленський вирішив повну сраку з енергетикою і відсутність миру перебивати постійними візитами, зустрічами і виступами, на яких розповідатимуть про підтримку і те що треба триматись далі.
03.02.2026 14:15 Ответить
Він реально дебіл. Як і його радники. Срані шоумени.
03.02.2026 14:17 Ответить
А що їм ще лишається? Це ж не рух до якоїсь кінцевої точки, а просто рух, який треба постійно якось підігрівати.
03.02.2026 14:23 Ответить
Нахрена ці візити? Це нічого не дасть окрім порожніх балачок. Довбаний неадекватний члєнограй.
03.02.2026 14:16 Ответить
 
 