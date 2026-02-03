Фон дер Ляйен приедет в Киев в феврале по приглашению Зеленского

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в феврале, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, по приглашению Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила главная пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

"Вчера президент фон дер Ляйен разговаривала с президентом Зеленским, как они делают это регулярно... Президент фон дер Ляйен приняла приглашение быть в Украине и отметить четыре года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что это будет "знаком солидарности Европейского Союза с Украиной и нашей решимости и единства перед лицом продолжающейся агрессии России".

Спикер не уточнила, когда именно состоится поездка Урсулы фон дер Ляйен в Украину.

"Мы обсуждаем детали и поделимся ими с вами, когда будем иметь больше информации об этом визите", – сказала Пиньо.

