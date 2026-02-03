Фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому на запрошення Зеленського

Президентка Єврокомісії відвідає Київ у річницю вторгнення РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на запрошення Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

"Вчора президентка фон дер Ляєн розмовляла з президентом Зеленським, як вони роблять це регулярно… Президентка фон дер Ляєн прийняла запрошення бути в Україні та відзначити чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – заявила Піньо.

Вона наголосила, що це буде "знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості та єдності перед обличчям триваючої агресії Росії".

Речниця не уточнила, коли саме відбудеться подорож Урсули фон дер Ляєн в Україну.

"Ми обговорюємо деталі та поділимося ними з вами, коли матимемо більше інформації про цей візит", – сказала Піньо.

Для вас це свято,?🤬😈🤬😈🤬😈
03.02.2026 14:05 Відповісти
Ще має бути британський принц, який постоїть з пісним лицем на кладовищі. Ну й так, дрібнота всяка по графіку засвідчить повагу. Тримайтеся, дикобрази.
03.02.2026 14:06 Відповісти
Не потрібно, будуть бомбити
03.02.2026 14:15 Відповісти
Зеленський вирішив повну сраку з енергетикою і відсутність миру перебивати постійними візитами, зустрічами і виступами, на яких розповідатимуть про підтримку і те що треба триматись далі.
03.02.2026 14:15 Відповісти
Він реально дебіл. Як і його радники. Срані шоумени.
03.02.2026 14:17 Відповісти
А що їм ще лишається? Це ж не рух до якоїсь кінцевої точки, а просто рух, який треба постійно якось підігрівати.
03.02.2026 14:23 Відповісти
Нахрена ці візити? Це нічого не дасть окрім порожніх балачок. Довбаний неадекватний члєнограй.
03.02.2026 14:16 Відповісти
 
 