Фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому на запрошення Зеленського
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на запрошення Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.
"Вчора президентка фон дер Ляєн розмовляла з президентом Зеленським, як вони роблять це регулярно… Президентка фон дер Ляєн прийняла запрошення бути в Україні та відзначити чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – заявила Піньо.
Вона наголосила, що це буде "знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості та єдності перед обличчям триваючої агресії Росії".
Речниця не уточнила, коли саме відбудеться подорож Урсули фон дер Ляєн в Україну.
"Ми обговорюємо деталі та поділимося ними з вами, коли матимемо більше інформації про цей візит", – сказала Піньо.
