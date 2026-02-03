Фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому на запрошення Зеленського

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на запрошення Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

"Вчора президентка фон дер Ляєн розмовляла з президентом Зеленським, як вони роблять це регулярно… Президентка фон дер Ляєн прийняла запрошення бути в Україні та відзначити чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – заявила Піньо.

Вона наголосила, що це буде "знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості та єдності перед обличчям триваючої агресії Росії".

Речниця не уточнила, коли саме відбудеться подорож Урсули фон дер Ляєн в Україну.

"Ми обговорюємо деталі та поділимося ними з вами, коли матимемо більше інформації про цей візит", – сказала Піньо.

