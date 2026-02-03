Брюссель заявив про курс на технологічну автономію від США

Європейський Союз має посилити контроль над ключовими технологіями, від яких залежить стабільність економіки та фінансової системи регіону.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Про необхідність технологічної автономії заявила європейська комісарка з фінансових послуг Марія Луїс Албукерке. Вона наголосила, що надмірна залежність від зовнішніх постачальників створює системні ризики для ЄС.

ЄС прагне технологічної незалежності

Албукерке закликала країни Євросоюзу зменшувати залежність від американських технологічних корпорацій. За її словами, контроль над базовими цифровими рішеннями є питанням економічної безпеки.

"Європа повинна зберегти контроль над ключовими технологіями, які лежать в основі та рухають наші економіки", – наголосила комісарка.

Вона підкреслила, що фінансові технології стали критично важливими для стабільності ринків і банківського сектору.

Кіберризики для фінансової системи Європи

З подібною позицією виступив голова наглядового органу De Nederlandsche Bank Стівен Маййор. Він заявив, що фінансові установи Європи стали більш вразливими через концентрацію хмарних сервісів.

За його словами, залежність від обмеженої кількості глобальних провайдерів підвищує ризик масштабних кібератак. Маййор також згадав погіршення частини традиційних міжнародних відносин.

Окремо він наголосив, що кібербезпека стала одним із головних викликів для фінансової стабільності ЄС.

