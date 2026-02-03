УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини Посилення кібербезпеки Відносини США та ЄС
1 762 9

Брюссель заявив про курс на технологічну автономію від США

ЄС хоче автономії в технологіях від США

Європейський Союз має посилити контроль над ключовими технологіями, від яких залежить стабільність економіки та фінансової системи регіону.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про необхідність технологічної автономії заявила європейська комісарка з фінансових послуг Марія Луїс Албукерке. Вона наголосила, що надмірна залежність від зовнішніх постачальників створює системні ризики для ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ukraine Facility: Україна недоотримала торік 4 мільярди євро від ЄС через затримку реформ

ЄС прагне технологічної незалежності

Албукерке закликала країни Євросоюзу зменшувати залежність від американських технологічних корпорацій. За її словами, контроль над базовими цифровими рішеннями є питанням економічної безпеки.

"Європа повинна зберегти контроль над ключовими технологіями, які лежать в основі та рухають наші економіки", – наголосила комісарка.

Вона підкреслила, що фінансові технології стали критично важливими для стабільності ринків і банківського сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн приїде до Києва у лютому на запрошення Зеленського

Кіберризики для фінансової системи Європи

З подібною позицією виступив голова наглядового органу De Nederlandsche Bank Стівен Маййор. Він заявив, що фінансові установи Європи стали більш вразливими через концентрацію хмарних сервісів.

За його словами, залежність від обмеженої кількості глобальних провайдерів підвищує ризик масштабних кібератак. Маййор також згадав погіршення частини традиційних міжнародних відносин.

Окремо він наголосив, що кібербезпека стала одним із головних викликів для фінансової стабільності ЄС.

Раніше також повідомлялося, що Rheinmetall та OHB планують спільно створити супутникову систему для збройних сил Німеччини. Проєкт розглядають як елемент посилення стратегічної автономії Європи.

Також читайте: Європа більше не є головним центром тяжіння для США, - Каллас

Автор: 

безпека (1038) США (26516) технології (1048) Євросоюз (15053)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гучні слова, але нічого не буде.
показати весь коментар
03.02.2026 23:14 Відповісти
как обычно)))0)
показати весь коментар
04.02.2026 00:14 Відповісти
К какому году?)
показати весь коментар
03.02.2026 23:20 Відповісти
"США, ЄС, Китай+рф..."
Океанія, Євразія, Остазія...
показати весь коментар
04.02.2026 00:05 Відповісти
Де Голль був правий... Він першим побачив, що, якщо американців не "ставить на місце", час від часу, то вони "сідають на шию", і починають нав'язувать свої "хотєлки". Вихід Франції, з НАТО, ініційований ним, американців трохи "протверезив"... Їх "попустило"...
Тепер "забули"... Пора "нагадать"...
показати весь коментар
03.02.2026 23:25 Відповісти
Та розчехляйтесь вже, скільки будете соплі мусолити…
показати весь коментар
03.02.2026 23:56 Відповісти
Дуже повільно. Одна із переваг автократій це швидкість прийняття рішень та їх втілення. А ЄС дуже повільний, безліч перепон та безглуздих обговорень. В одній країні такі питання можуть вирішуватися роками а в союзі де є такі щури як Угорщина...
показати весь коментар
04.02.2026 00:19 Відповісти
в ЄС є системність, тому виконають я і усе інше питання часу
показати весь коментар
04.02.2026 01:31 Відповісти
 
 