Трамп подписал закон о финансировании правительства: самый длительный шатдаун в истории США завершен

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном финансировании правительства, официально завершив самое длительное приостановление работы федеральных учреждений в истории страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Законопроект направили в Белый дом на подпись президенту сразу после его принятия Палатой представителей. Подписание закона Трампом стало финальным шагом в восстановлении работы правительственных структур.

Голосование в нижней палате Конгресса продемонстрировало поддержку законопроекта со стороны почти всех членов Республиканской партии, к которым присоединились шесть демократов.

Принятый документ предусматривает временное финансирование, которое продлится до 30 января. Это означает, что Конгрессу придется снова возвращаться к бюджетным переговорам в конце января.

В то же время законопроект содержит важное положение, которое обеспечивает финансирование для ключевых правительственных программ и агентств до конца 2026 года.

Что такое шатдаун?

Шатдаун — это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложена сумма денег, необходимая для работы правительственных учреждений. В результате такой остановки государственные учреждения остаются без финансирования, часть чиновников уходит в неоплачиваемый отпуск, хотя критически важные службы продолжают работу без оплаты до возобновления финансирования.

Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот правительственный шатдаун был вызван разногласиями между Демократической и Республиканской партиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Большинство федеральных служащих было отправлено в неоплачиваемый отпуск, а работники критически важных отраслей продолжали работать без зарплаты.

По подсчетам аналитиков, каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.