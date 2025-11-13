Трамп підписав закон про фінансування уряду: найдовший шатдаун в історії США завершено

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, офіційно завершивши найдовше призупинення роботи федеральних установ в історії країни.

Законопроєкт направили до Білого дому на підпис президенту одразу після його ухвалення Палатою представників. Підписання закону Трампом стало фінальним кроком у відновлення роботи урядових структур.

Голосування в нижній палаті Конгресу продемонструвало підтримку законопроєкту з боку майже всіх членів Республіканської партії, до яких приєдналися шестеро демократів.

Ухвалений документ передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня. Це означає, що Конгресу доведеться знову повертатися до бюджетних переговорів наприкінці січня.

Водночас законопроєкт містить важливе положення, яке забезпечує фінансування для ключових урядових програм та агентств до кінця 2026 року.

Що таке шатдаун?

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладена та сума грошей, які необхідні для роботи урядових установ. У результаті такої зупинки державні установи залишаються без фінансування, частина чиновників йде у неоплачувану відпустку, хоча критично важливі служби продовжують роботу без оплати до відновлення фінансування.

Найтриваліший шатдаун в історії США тривав 35 днів з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей урядовий шатдаун був викликаний розбіжностями між Демократичною та Республіканською партіями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Більшість федеральних службовців було відправлено у неоплачувану відпустку, а працівники критично важливих галузей продовжували працювати без зарплати.

За підрахунками аналітиків, кожен тиждень шатдауну коштуватиме економіці Сполучених Штатів до 15 млрд доларів.

Топ коментарі
+7
Трампон спинив 10 воєн і один шатдаун. Нобелівську премію йому.
13.11.2025 07:15
+2
Так це до 30 січня . А там знов...?
13.11.2025 06:54
+2
Фото з Трампом мені нагадує Північну Корею, про те як всі бігають та хлопають перед Ином. Велика Америка, Трамп зібрав біля себе лизоблюдів, бридко дивитися.
13.11.2025 09:19
Так це до 30 січня . А там знов...?
13.11.2025 06:54
Ні. Щось не видно. Єна практично на місці, а мала би "падати".
13.11.2025 07:04
ніколи такого не було і ось знову
13.11.2025 07:12
Ура, товарищи-пролетариаты.
13.11.2025 07:00
Трамп спочатку робить Зраду , а потім Перемогу
13.11.2025 07:10
Трамп у всьому має бути на першому місці.
Тому він спеціально тягнув час, щоб і в цьому питанні поставити черговий рекорд 😂
13.11.2025 07:53
Какую зраду?
13.11.2025 10:29
дві !
Два шатдауни, на першому і на другому своїх президентських термінах.
Давай томагавки!
Трамп любить бути всюди першим, більшим, унікальним ... Здається мені що і це затягування не просто так, цей рекорд він теж хоче побити )) Чим більше таких моментів, тім більше буде згадувань про нього в історії ...
Ай да молодець! Час вже дірочку свердлити під орден з закруткою на спині.
Фото з Трампом мені нагадує Північну Корею, про те як всі бігають та хлопають перед Ином. Велика Америка, Трамп зібрав біля себе лизоблюдів, бридко дивитися.
Отже руде х ....ло колись помре не закінчивши свій "самий довгий найвеличніший підпис в історії Світу"....Він,коли підпис вигадував,мабуть мріяв,що підпис подовжить інші його частини тіла ...Дізнаємося,звісно,після розчину....або з мемуарів Меланії
ще одна перемога
Трамп нагнул конченых дерьмократов и 8 человек из дерьмократической спихушки сбежали к Трампу, поэтому в 60 сенаторов шатдаун был остановлен. Респы победили!

Остается вопрос а сколько соросня влила денег в Украину что бы нашлись дегенераты которые могли подумать что это респы и вообще Трамп ответсвенный за шатдаун ? Но нашлись же ! Их и тут 99%. Но я думаю это не соросня, а просто они с рождение дегенераты.
Нє ну це перемога) тепер тампон на коні
