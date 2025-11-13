Трамп підписав закон про фінансування уряду: найдовший шатдаун в історії США завершено

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, офіційно завершивши найдовше призупинення роботи федеральних установ в історії країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Законопроєкт направили до Білого дому на підпис президенту одразу після його ухвалення Палатою представників. Підписання закону Трампом стало фінальним кроком у відновлення роботи урядових структур.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Голосування в нижній палаті Конгресу продемонструвало підтримку законопроєкту з боку майже всіх членів Республіканської партії, до яких приєдналися шестеро демократів.

Ухвалений документ передбачає тимчасове фінансування, яке триватиме до 30 січня. Це означає, що Конгресу доведеться знову повертатися до бюджетних переговорів наприкінці січня.

Водночас законопроєкт містить важливе положення, яке забезпечує фінансування для ключових урядових програм та агентств до кінця 2026 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США проголосував за припинення шатдауну

Що таке шатдаун?

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладена та сума грошей, які необхідні для роботи урядових установ. У результаті такої зупинки державні установи залишаються без фінансування, частина чиновників йде у неоплачувану відпустку, хоча критично важливі служби продовжують роботу без оплати до відновлення фінансування.

Найтриваліший шатдаун в історії США тривав 35 днів з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Цей урядовий шатдаун був викликаний розбіжностями між Демократичною та Республіканською партіями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Більшість федеральних службовців було відправлено у неоплачувану відпустку, а працівники критично важливих галузей продовжували працювати без зарплати.

За підрахунками аналітиків, кожен тиждень шатдауну коштуватиме економіці Сполучених Штатів до 15 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг