Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розпочне скорочення державного боргу одразу після здійснення виплат по $2000 кожному громадянину країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

Читайте: Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що не боїться Трампа і має з ним нормальні, ділові відносини.

Скорочення боргу за рахунок митних надходжень

За словами президента США, обидва кроки - як виплати американцям, так і погашення боргу - будуть профінансовані з доходів, отриманих від нових мит на імпорт.

"Увесь залишок коштів від виплат у $2000 громадянам США з низькими та середніми доходами, отриманих із масових тарифних надходжень від іноземних держав, які будуть значними, буде використано для СУТТЄВОГО СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ", - заявив Трамп.

Наразі державний борг США перевищує $38 трлн, що становить понад $110 тисяч на одного американця і складає близько 120% ВВП країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Доки Трамп буде президентом, а я - прем’єр-міністром, санкцій не буде

Таке оголошення стало черговим пунктом економічної програми президента, спрямованої, за його словами, на "повернення фінансового суверенітету США".

Трамп обіцяє американцям по $2000

Напередодні президент США пообіцяв виплатити кожному американцеві по $2000 дивідендів.

Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики американської адміністрації.

"Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.

Наразі Сполучені Штати переживають найдовший шатдаун, який триває вже понад місяць.

Також читайте: Китай скасовує обмеження на експорт рідкісних металів до США

Що відомо

Читайте також: Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський