Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розпочне скорочення державного боргу одразу після здійснення виплат по $2000 кожному громадянину країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.
Скорочення боргу за рахунок митних надходжень
За словами президента США, обидва кроки - як виплати американцям, так і погашення боргу - будуть профінансовані з доходів, отриманих від нових мит на імпорт.
"Увесь залишок коштів від виплат у $2000 громадянам США з низькими та середніми доходами, отриманих із масових тарифних надходжень від іноземних держав, які будуть значними, буде використано для СУТТЄВОГО СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ", - заявив Трамп.
Наразі державний борг США перевищує $38 трлн, що становить понад $110 тисяч на одного американця і складає близько 120% ВВП країни.
Таке оголошення стало черговим пунктом економічної програми президента, спрямованої, за його словами, на "повернення фінансового суверенітету США".
Трамп обіцяє американцям по $2000
Напередодні президент США пообіцяв виплатити кожному американцеві по $2000 дивідендів.
Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики американської адміністрації.
"Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.
Наразі Сполучені Штати переживають найдовший шатдаун, який триває вже понад місяць.
Держборг Трамп також розділить між американцями?
А Гегсет прослідкує, щоб дісталося кожному!
Так що Трамп міг і по $20000 кожному американцю надрукувати (тоді точно ввійшов би в економічні підручники як...............).
Утім, витягнуть це слово, коли треба буде напасти, як на Ірак, на якусь маленьку країну.
США ухвалили "великий і прекрасний" закон Трампа. Чому його називають жахливим
За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, "великий і прекрасний закон" за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%. І це при тому, що офіс оцінює наслідки тільки цього закону.
