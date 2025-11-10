Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг

Трамп пообіцяв скоротити держборг США після виплат громадянам по $2000

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розпочне скорочення державного боргу одразу після здійснення виплат по $2000 кожному громадянину країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

Скорочення боргу за рахунок митних надходжень

За словами президента США, обидва кроки - як виплати американцям, так і погашення боргу - будуть профінансовані з доходів, отриманих від нових мит на імпорт.

"Увесь залишок коштів від виплат у $2000 громадянам США з низькими та середніми доходами, отриманих із масових тарифних надходжень від іноземних держав, які будуть значними, буде використано для СУТТЄВОГО СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ", - заявив Трамп.

Наразі державний борг США перевищує $38 трлн, що становить понад $110 тисяч на одного американця і складає близько 120% ВВП країни.

Таке оголошення стало черговим пунктом економічної програми президента, спрямованої, за його словами, на "повернення фінансового суверенітету США".

Трамп обіцяє американцям по $2000

Напередодні президент США пообіцяв виплатити кожному американцеві по $2000 дивідендів

Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики американської адміністрації.

"Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social. 

Наразі Сполучені Штати переживають найдовший шатдаун, який триває вже понад місяць.

...когось він мені нагадує... Не знаєте кого?
10.11.2025 20:01 Відповісти
Після виплат по $2000 кожному американцю Трамп візьметься за держборг.

Держборг Трамп також розділить між американцями?
А Гегсет прослідкує, щоб дісталося кожному!
😆😂
10.11.2025 20:01 Відповісти
Найвеличнішого лідора *********?
10.11.2025 20:10 Відповісти
Ой дебіл....
10.11.2025 19:59 Відповісти
але 5000 км подорожі по Техасу йому слабо?
10.11.2025 20:22 Відповісти
10.11.2025 20:01 Відповісти
Какой еще наюх "гегсет"? Проснись, отменили уже эту дебильную транскрипцию, Хегсет он. Точно так же, как Харрис никогда не была "гарисом".
10.11.2025 22:45 Відповісти
і тільки народився у Бронксі/ чи Брукліні трошки блЄк/уєлов і одразу винен 110 000 шмат зЄлені ))), прикольна сша )))
10.11.2025 20:08 Відповісти
Якщо американці ЦЕ схавають, то 25%UA мають повне право називати янкі американчиками.
10.11.2025 20:09 Відповісти
Так державний борг всеодно ніхто не виплатить.
Так що Трамп міг і по $20000 кожному американцю надрукувати (тоді точно ввійшов би в економічні підручники як...............).
10.11.2025 20:11 Відповісти
А 3000 кілометрів залізницею не обіцяв?
10.11.2025 20:15 Відповісти
Укрзалізницею
10.11.2025 21:19 Відповісти
Interesno , Maska tozhe paluchit svai vertaliotnie ? I tut iesho adin vapros , ni podkup eta izbiratelei ? 🤔
10.11.2025 20:15 Відповісти
lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
10.11.2025 20:20 Відповісти
Так. США перестали бути взірцем демократії, коли вашинґтонські гендлярі забули про слово "свобода".

Утім, витягнуть це слово, коли треба буде напасти, як на Ірак, на якусь маленьку країну.

Вони заздрять кацапам...
10.11.2025 20:29 Відповісти
без штанів залишишся
10.11.2025 20:18 Відповісти
На майданчику для ґольфу штани не потрібні...
10.11.2025 20:30 Відповісти
Його Зе покусав і заразив...
10.11.2025 20:20 Відповісти
Покусав? Заслюнявив одне місце.
11.11.2025 00:08 Відповісти
Шановні Українці, невже ви вирішили всі проблеми у вашій державі, що тепер взялися вчити американців, що їм робити, і як їм це робити?
10.11.2025 20:26 Відповісти
Тут 24/7 помои на трампона льются со всех щелейч как будто украинский мудрый наридец имеет право вообще открывать рот после выборов 2019 года. В комментариях конечно же никто за зелю не голосоваля 73% это так, ипсо. Ну у нас как обычно любят языком поработать поливая фекалиями любую власть лишь бы было на кого жаловаться. То Порошенко, то зеля то байденя то Трамп итд
10.11.2025 20:38 Відповісти
Ну судя по форумам и соцсетям украинские американцы тоже решили все свои проблемы в своей новой стране и никак не могут перестать учить жить тех кто в Украине. Так что вы не далеко ушли. )
10.11.2025 21:55 Відповісти
Американские украинцы в Украине родились и выросли, у почти всех в Украине осталась родня, у большинства друзья и знакомые, у некоторых родные воюют (у меня племянник, например), люди имеют там имущество, кое у кого бизнессы. Понятно, что человека из Украины можно увезти, но Украину из человека - нет. А вот какого йуха о Штатах убиваются люди никогда там даже не бывавшие, вот это вопрос.
10.11.2025 22:50 Відповісти
If you have incremental revenue, you totally can use some of it for paying out dividends as well as for reducing debt. And tariffs are such incremental revenue, it's not the same as printing money as Biden did in his three rounds of hand-outs. You may think Trump is a pig, but it does not mean that all his decisions are automatically wrong. The stock market definitely likes what he has been doing.
10.11.2025 20:40 Відповісти
Юлькіна тисяча,
Вовкина тисяча,
Додіка два косоря!

**** всіх вас обскаче бо він видаст в парашникам відразу по 5000 расейських рублей.

10.11.2025 20:43 Відповісти
Спеціально для "найвеличнішого лідера людства усіх часів" - пропоную розподілити той борг пропорційно між усіма країнами Світу... Не дякуйте😆🤣🤣🤣
10.11.2025 20:51 Відповісти
Два косаря - кожному! - Трамп
10.11.2025 20:55 Відповісти
🤣🤣🥳
10.11.2025 21:34 Відповісти
Все пропало,Зе заразив Трампона вірусом благодійника!!!
10.11.2025 22:01 Відповісти
Старе ****** говорить одне а робить інше.
США ухвалили "великий і прекрасний" закон Трампа. Чому його називають жахливим
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj4ewrzrjqno
За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, "великий і прекрасний закон" за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%. І це при тому, що офіс оцінює наслідки тільки цього закону.
10.11.2025 22:11 Відповісти
За счёт людей всех стран выплачивает каждому америкосу по 2т.$ *******, ну как не любить американцев?!?!
10.11.2025 22:38 Відповісти
цери не должны заниматься экономикой, это тупик
читайте Библию
10.11.2025 22:38 Відповісти
Трамп ще пам'ятає, що він республіканець, а не соціаліст?
10.11.2025 23:14 Відповісти
 
 