Дивіденди для американців: Трамп обіцяє виплатити жителям США по $2000

Президент США Дональд Трамп обіцяє виплатити кожному американцю по $2000 дивідендів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики адміністрації.

"Люди, які проти тарифів - дурники! Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.

Трамп звинуватив демократів у шатдауні

Водночас президент США заявив, що саме демократи винні у тривалому призупиненні роботи федерального уряду. Вони, за його словами, блокують ухвалення федерального бюджету.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш ніж на 1000%) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", — написав Трамп.

Він додав, що готовий співпрацювати з обома партіями для вирішення проблеми, як тільки уряд відновить роботу.

"Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язаної політики, що провалилися!" - наголосив глава Білого дому.

Шатдаун у США: наслідки для економіки та України

Через тривалий шатдаун США були змушені тимчасово призупинити постачання зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

  • Експорт озброєння на суму понад 5 млрд доларів затриманий;

  • Під ударом – постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS;

  • Сенат десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду;

  • Тисячі держслужбовців відправлені у вимушені відпустки;

  • Адміністрація Трампа готова до подальших скорочень персоналу.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевнив, що шатдаун не вплинув на постачання американської зброї в Україну, і підтримка триває у звичному режимі.

Топ коментарі
+17
Десь я це вже чув... 😁
09.11.2025 23:10 Відповісти
+15
А до зарплати вчителів у 4000$, обісцяної зеленським, не дотягує! Слабак!
09.11.2025 23:13 Відповісти
+15
У нас значно потужніше! 1000 + 3000 км залізниці + 1 000 000 дронів + 1 000 000 000 дерев + 1 ГВт електричної енергії + опалення із 28 жовтня, і т. д.
09.11.2025 23:15 Відповісти
роздавати гроші людям в сша це не те саме, що роздавати засрану вовину тисячу у нас. читайте підручник з економіки
09.11.2025 23:06 Відповісти
доня та вова - вони багаті, можуть роздавати..
10.11.2025 00:16 Відповісти
нарешті !

вже всі "поважні люди" пороздавали свої тисчі людям .
тільки Донні морозився

.
10.11.2025 04:50 Відповісти
ти вже прочитав підручник з економіки?
10.11.2025 07:28 Відповісти
А Українцям за вкрадену ядерну зброю і війну через це? Плати **** 🔪
09.11.2025 23:07 Відповісти
лохам не платять, навпаки - розкручують на гроші, як це було з "угодою про копалини"

проблема в тому, що лохів дуже важко перекувати в нормальних людей
09.11.2025 23:16 Відповісти
дурня, якщо треба зробити, щоб весь світ "платив", треба бути як євреї і мати ядерну зброю з субмаринами, щоб була можливість атакувати всі ядерні країни.
10.11.2025 00:06 Відповісти
Достатньо заплатити таджикам щоб бус з брудною бомбою під'їхав у підмосков'я. Ціна питання 2-3 млн дол.
10.11.2025 00:18 Відповісти
І що це дасть?
10.11.2025 05:53 Відповісти
Сходи лікуй голову.
10.11.2025 00:32 Відповісти
Кацап боїться ядерної України.
10.11.2025 00:43 Відповісти
Іди лікуйся.
10.11.2025 01:12 Відповісти
Кацап-ждун, вас таких 73 відсотка.
10.11.2025 01:46 Відповісти
Трампсвистит..
09.11.2025 23:07 Відповісти
не дивно, що хло так раділо,
коли вибрали трумпа
10.11.2025 00:12 Відповісти
Тю. Так у нас дають тільки в два рази менше, по штуці.
09.11.2025 23:08 Відповісти
У нас значно потужніше! 1000 + 3000 км залізниці + 1 000 000 дронів + 1 000 000 000 дерев + 1 ГВт електричної енергії + опалення із 28 жовтня, і т. д.
09.11.2025 23:15 Відповісти
Про фламінги не забуваємо. Бо, схоже, Зе вже забув.
10.11.2025 00:19 Відповісти
хто цим дебілам пише сценарії ? кремль ?шо 🤡 по тисячі та 300км.на потязі безкоштовно ,то 🤠 2000 $ дає ...москва в темі ...
09.11.2025 23:09 Відповісти
Десь я це вже чув... 😁
09.11.2025 23:10 Відповісти
Переплюнув Потужного Лідора з його 1000.
09.11.2025 23:11 Відповісти
краще запропонуй
по 3000міль залізницею
09.11.2025 23:11 Відповісти
И 3000 км по жд сша
09.11.2025 23:11 Відповісти
А до зарплати вчителів у 4000$, обісцяної зеленським, не дотягує! Слабак!
09.11.2025 23:13 Відповісти
Вчителі в два рази більше получають ніж $4000
10.11.2025 00:50 Відповісти
Плюс - працювати не треба. Мінус - це вдвічі менше ніж зеля дає вчителям.
09.11.2025 23:14 Відповісти
Обіцяє вдвічі менше - це мінус, але є і плюс-отримають не менше ніж наші вчителі.
10.11.2025 00:31 Відповісти
ідіотський популізм, ці гроші краще вкласти в освіту та науку
09.11.2025 23:17 Відповісти
ні, не краще в нинішніх реаліях.
09.11.2025 23:19 Відповісти
Чому?
09.11.2025 23:21 Відповісти
ну, вкладеш ти прямо зараз мільярд баксів в освіту і науку, і що? ну стануть вчителі \ викладачі більше заробляти і далі що?
09.11.2025 23:23 Відповісти
Це так не працює. Створюється фонд, який буде фінансувати певні розробки, та даватиме можливість отримати вищу освіту безкоштовно для тих, у кого є гарні результати навчання в школі.
09.11.2025 23:38 Відповісти
И как это поднимет рейтинг респов перед сенатскими выборами? Правильно, никак. Да и Трамп ботанов не любит.
09.11.2025 23:57 Відповісти
Рейтінг правопівнів вже нічого не підніме, тому і шатдаун ввели та розіслали ice-тітушню в демократичні штати, провокувати бійки з мирним населенням, щоб висмоктати з пальця привід ввести воєнний стан і зупинити вибори.
10.11.2025 05:42 Відповісти
Фінансування багатьох наукових проектів в університетах після приходу Т., припинилося або знизилося в рази.
10.11.2025 04:03 Відповісти
Так він взагалі розформував міністерство освіти США.
10.11.2025 05:33 Відповісти
А зимових та залізничних не буде?
09.11.2025 23:17 Відповісти
Кожній бабусі смартфон!!
В кожну хату Марафон !!!
І ше тисяча баксів на книжки !!
09.11.2025 23:32 Відповісти
все буде..
ось ще трохи крипта трумпа подорощає..
і буде..
10.11.2025 00:19 Відповісти
і національний кешбек "зроблено в США" теж буде. Всі популісти - однакові економісти, не залежно від того, праві вони чи ліві. До них уві сні приходить один і той же Рон Вара.
10.11.2025 02:22 Відповісти
Бонус за процвітання канадської Альберти, який називали «Ralph bucks» на честь тодішнього прем'єр-міністра Ральфа Кляйна, був одноразовою виплатою у розмірі 400 доларів, яку отримали майже 3 мільйони жителів Альберти в 2006 році.
 Уряд Альберти виплатив дивіденд мешканцям провінції через величезний надлишок бюджету, який забезпечила нафта.

Тепер навіть за вакцинацію від COVID-19 жителі Альберти повинні платити самостійно.
09.11.2025 23:20 Відповісти
Якщо китайці, японці, британці...............одночасно викинуть на ринок американські борги(облігації), то весь світ побачить, в якому лайні знаходиться "найбагатша і найбільш шанована країна у світі".
09.11.2025 23:33 Відповісти
... тільки вони не будуть цього робити
09.11.2025 23:56 Відповісти
бо все тримається на довірі економік світу в сша..
а трумп цю довіру шматує, як може..
тому і скупляють золото..
10.11.2025 00:21 Відповісти
Головна чести боргу США, це борг самим собі.
10.11.2025 00:34 Відповісти
2/3, якщо бути точним. Але на обслуговування цього боргу все одне уходять бюджетні гроші які належать всім, а ці 2/3 боргу - перед мегакорпораціями, які належать не всім.
10.11.2025 01:20 Відповісти

Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів…

Зеля, даві іх, даві таваріщь галабородька !!!
Ой пардон, імєна преЦЕдентів переплутав ))
09.11.2025 23:31 Відповісти
Зимові дві тисячі!
09.11.2025 23:49 Відповісти
Что-то знакомое.
09.11.2025 23:53 Відповісти
Бідні люди зможуть собі купити півтора айфони))
09.11.2025 23:57 Відповісти
якщо дасть,
і вони візьмуть,
цікаво, що скаже інфляція..?

в Швейцарії відмовились.. від дармових грошей,
в референдумі
10.11.2025 00:06 Відповісти
в Швейцарії відмовились від постійного базового доходу, а не від разовоі виплати. Разові виплати там і в голову нікому не приходять.
10.11.2025 05:43 Відповісти
З такими рейтингами як у Трампа зараз, осталось тільки гречкою виборця завалити і маленьку переможну війну з Мадуро замутити
10.11.2025 00:21 Відповісти
А Юлька свого часу придумала доволі цікаву виборчу технологію для ''лохів'' - коли сильно падає електоральний рейтинг - починай роздавати ''дурні'' гроші.
Перший перейняв досвід Юльки - Янукович - потім Зеленський використав - тепер Трамп обіцяє...
10.11.2025 00:35 Відповісти
Ідіот.
10.11.2025 00:40 Відповісти
Крєпкій Рудий ідіот.
10.11.2025 00:56 Відповісти
Ну він трохи по-іншому все ж це зробив. По-перше, пообіцяв це текстовим постом у власній соцмережі (це дуже зручно, бо можна не просто видалити, а підправити базу, нібито ніколи і не було такого), а по-друге, сформулював текст так, нібито якісь дівіденди з тарифів самі якось какось повинні нарахуватися, жодного натяку на те, що він їх збирається виплачувати.
10.11.2025 01:12 Відповісти
тобто походу ніякі $2000 він не збирається виплачувати, а просто трендить)
10.11.2025 01:18 Відповісти
Зимова Двухтисяча!
10.11.2025 01:42 Відповісти
його шо піаніст покусав
10.11.2025 04:45 Відповісти
Nothing new there at all. Under Biden, there were 3 Covid-related stimulus payments: $1,200 in March 2020, $600 in December 2020, and $1,400 in March 2021.
10.11.2025 04:53 Відповісти
ага
10.11.2025 05:16 Відповісти
Did you just compare republican economical policies/tariffs with the deadly virus? lmao
10.11.2025 05:39 Відповісти
ага
10.11.2025 06:02 Відповісти
окрім осіб з високими доходами. - а у нас піаніст всім дає навіть Бені
10.11.2025 05:21 Відповісти
Сенат США уклав угоду про продовження фінансування уряду для завершення "шатдауну"
10.11.2025 06:01 Відповісти
Дві тисячі Рижих
10.11.2025 06:06 Відповісти
А у нас Верховна Рада закон підтримала 14005, де у воюючий країні у людей без суда та слідства автоматично хочуть відбирати майно за найменший борг.
10.11.2025 06:21 Відповісти
Донніна Тисяча. Жалкий плагіатчик...
10.11.2025 07:33 Відповісти
У нашої шмарклі навчився...?
10.11.2025 07:45 Відповісти
Юліна тисяча,
Вовіна тисяча,
Додіка два косоря.
Робить він це не дарма.
10.11.2025 08:02 Відповісти
Це біля 300 мільярдів долярів,сказав що отримують 150 мільйонів американців
10.11.2025 08:11 Відповісти
