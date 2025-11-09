Дивіденди для американців: Трамп обіцяє виплатити жителям США по $2000
Президент США Дональд Трамп обіцяє виплатити кожному американцю по $2000 дивідендів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.
Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики адміністрації.
"Люди, які проти тарифів - дурники! Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.
Трамп звинуватив демократів у шатдауні
Водночас президент США заявив, що саме демократи винні у тривалому призупиненні роботи федерального уряду. Вони, за його словами, блокують ухвалення федерального бюджету.
"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш ніж на 1000%) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", — написав Трамп.
Він додав, що готовий співпрацювати з обома партіями для вирішення проблеми, як тільки уряд відновить роботу.
"Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язаної політики, що провалилися!" - наголосив глава Білого дому.
Шатдаун у США: наслідки для економіки та України
Через тривалий шатдаун США були змушені тимчасово призупинити постачання зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.
-
Експорт озброєння на суму понад 5 млрд доларів затриманий;
-
Під ударом – постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS;
-
Сенат десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду;
-
Тисячі держслужбовців відправлені у вимушені відпустки;
-
Адміністрація Трампа готова до подальших скорочень персоналу.
Водночас президент України Володимир Зеленський запевнив, що шатдаун не вплинув на постачання американської зброї в Україну, і підтримка триває у звичному режимі.
вже всі "поважні люди" пороздавали свої тисчі людям .
тільки Донні морозився
проблема в тому, що лохів дуже важко перекувати в нормальних людей
коли вибрали трумпа
Уряд Альберти виплатив дивіденд мешканцям провінції через величезний надлишок бюджету, який забезпечила нафта.
Тепер навіть за вакцинацію від COVID-19 жителі Альберти повинні платити самостійно.
а трумп цю довіру шматує, як може..
в Швейцарії відмовились.. від дармових грошей,
в референдумі
Перший перейняв досвід Юльки - Янукович - потім Зеленський використав - тепер Трамп обіцяє...
