Дивіденди для американців: Трамп обіцяє виплатити жителям США по $2000

Президент США Дональд Трамп обіцяє виплатити кожному американцю по $2000 дивідендів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що гроші отримають усі громадяни, окрім осіб з високими доходами. Ці виплати стануть частиною економічної політики адміністрації.

"Люди, які проти тарифів - дурники! Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Дивіденд щонайменше у $2000 на особу (за винятком людей з високими доходами!) буде виплачено кожному", - написав Трамп у Truth Social.

Трамп звинуватив демократів у шатдауні

Водночас президент США заявив, що саме демократи винні у тривалому призупиненні роботи федерального уряду. Вони, за його словами, блокують ухвалення федерального бюджету.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш ніж на 1000%) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", — написав Трамп.

Він додав, що готовий співпрацювати з обома партіями для вирішення проблеми, як тільки уряд відновить роботу.

"Досить тероризувати американців. Вистачить нав’язаної політики, що провалилися!" - наголосив глава Білого дому.

Шатдаун у США: наслідки для економіки та України

Через тривалий шатдаун США були змушені тимчасово призупинити постачання зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

Експорт озброєння на суму понад 5 млрд доларів затриманий;

Під ударом – постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS;

Сенат десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду;

Тисячі держслужбовців відправлені у вимушені відпустки;

Адміністрація Трампа готова до подальших скорочень персоналу.

Водночас президент України Володимир Зеленський запевнив, що шатдаун не вплинув на постачання американської зброї в Україну, і підтримка триває у звичному режимі.

