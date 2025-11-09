Дивиденды для американцев: Трамп обещает выплатить жителям США по $2000
Президент США Дональд Трамп обещает выплатить каждому американцу по $2000 дивидендов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что деньги получат все граждане, кроме лиц с высокими доходами. Эти выплаты станут частью экономической политики администрации.
"Люди, которые против тарифов - дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг, 37 триллионов... Дивиденды не менее $2000 на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены каждому", - написал Трамп в Truth Social.
Трамп обвинил демократов в шатдауне
В то же время президент США заявил, что именно демократы виноваты в длительной приостановке работы федерального правительства. Они, по его словам, блокируют принятие федерального бюджета.
"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", — написал Трамп.
Он добавил, что готов сотрудничать с обеими партиями для решения проблемы, как только правительство возобновит работу.
"Хватит терроризировать американцев. Хватит навязанной провальной политики!" - подчеркнул глава Белого дома.
Шатдаун в США: последствия для экономики и Украины
Из-за длительного шатдауна США были вынуждены временно приостановить поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.
-
Экспорт вооружения на сумму более 5 млрд долларов задержан;
-
Под ударом — поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS;
-
Сенат десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства;
-
Тысячи госслужащих отправлены в вынужденные отпуска;
-
Администрация Трампа готова к дальнейшим сокращениям персонала.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что шатдаун не повлиял на поставки американского оружия в Украину, и поддержка продолжается в обычном режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
проблема в тому, що лохів дуже важко перекувати в нормальних людей
по 3000міль залізницею
В кожну хату Марафон !!!
І ше тисяча баксів на книжки !!
Уряд Альберти виплатив дивіденд мешканцям провінції через величезний надлишок бюджету, який забезпечила нафта.
Тепер навіть за вакцинацію від COVID-19 жителі Альберти повинні платити самостійно.
Ми тепер найбагатша і найбільш шанована країна у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг, 37 трильйонів… Джерело: https://censor.net/ua/n358
Зеля, даві іх, даві таваріщь галабородька !!!
Ой пардон, імєна преЦЕдентів переплутав ))