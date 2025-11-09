РУС
Дивиденды для американцев: Трамп обещает выплатить жителям США по $2000

Трамп обещает выплатить каждому американцу 2000 долларов

Президент США Дональд Трамп обещает выплатить каждому американцу по $2000 дивидендов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что деньги получат все граждане, кроме лиц с высокими доходами. Эти выплаты станут частью экономической политики администрации.

"Люди, которые против тарифов - дураки! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг, 37 триллионов... Дивиденды не менее $2000 на человека (за исключением людей с высокими доходами!) будут выплачены каждому", - написал Трамп в Truth Social.

Читайте: Трамп выдвинул заместителя Келлога – Джона Коула на должность спецпосланника в Беларуси

Трамп обвинил демократов в шатдауне

В то же время президент США заявил, что именно демократы виноваты в длительной приостановке работы федерального правительства. Они, по его словам, блокируют принятие федерального бюджета.

"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", — написал Трамп.

Он добавил, что готов сотрудничать с обеими партиями для решения проблемы, как только правительство возобновит работу.

"Хватит терроризировать американцев. Хватит навязанной провальной политики!" - подчеркнул глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия получит освобождение от санкций против российской нефти на год, но начнет покупать газ в США, – Reuters

Шатдаун в США: последствия для экономики и Украины

Из-за длительного шатдауна США были вынуждены временно приостановить поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

  • Экспорт вооружения на сумму более 5 млрд долларов задержан;

  • Под ударом — поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS;

  • Сенат десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства;

  • Тысячи госслужащих отправлены в вынужденные отпуска;

  • Администрация Трампа готова к дальнейшим сокращениям персонала.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что шатдаун не повлиял на поставки американского оружия в Украину, и поддержка продолжается в обычном режиме.

Читайте также: Премьер Испании Санчес выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

