РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9525 посетителей онлайн
Новости Угроза шатдауна в США
2 310 24

Шатдаун в США: Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства

Трамп обвинил демократов в шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства (шатдауне) виноваты демократы.

По его убеждению, именно они не позволяют принять федеральный бюджет на следующий год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп сделал это заявление в своем посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, американский народ страдает из-за "террора демократов", которые закрыли правительство, чтобы заставить администрацию продолжать субсидирование программы здравоохранения Obamacare.

"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", — написал Трамп.

Читайте: Шатдаун в США стал самым длительным в истории. Предыдущий рекорд пришелся на первый срок Трампа

Президент США добавил, что деньги из программы Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции". По его словам, именно этот вопрос стал якобы причиной шатдауна.

Трамп также отметил, что готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу."

"Хватит терроризировать американцев. Хватит навязанной политики, которая провалилась!" — добавил глава Белого дома.

Читайте также: Шатдаун может оставить американских военных без зарплаты, - Бессент

Шатдаун в США: последствия для Украины

Издание Axios со ссылкой на источники в Госдепе пишет, что США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

По оценке Государственного департамента, экспорт вооружения из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.

Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.

Читайте также: Минфин США оценил потери американской экономики от шатдауна в $15 миллиардов в неделю

Правительство США парализовано

Шатдаун в США продолжается уже более месяца. Первого октября из-за недостатка финансирования прекратило работу федеральное правительство Америки.

Сенат десять раз отклонял законопроект, который должен был возобновить работу госучреждений.

Большинство государственных ведомств США пока остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденные отпуска.

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что готова к дальнейшим сокращениям персонала, если ситуация не изменится.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что шатдаун не повлиял на поставки американского оружия Украине и поддержка продолжается в обычном режиме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

оружие (10528) США (28242) Украина (45195) Трамп Дональд (7045)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Республіканці мають більшість в обидвох палатах Конгресу - і в Сенаті і в Палаті Представників.
А Трамп не може провести свої захцянки через Конгрес, а це свідчить про три тенденції:
-- кризу в середині республіканської партії.
-- конфлікт Трампа з впливовими лоббістськими групами в Конгресі.
-- епоха Трампа пішла на спад - його вплив тепер потихеньку помаленьку буде постійно зменшуватись.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:44 Ответить
+6
ТЮ ото дурбецало риже, хіба він не знає що винен Порошенко?
показать весь комментарий
09.11.2025 20:29 Ответить
+6
Винуваті папєрєднікі ..., десь я таке вже чув!
показать весь комментарий
09.11.2025 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все Соросенко винен.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:23 Ответить
Вгадай.. Те. Хто насрав в штани?))
показать весь комментарий
09.11.2025 20:25 Ответить
Хоча система охорони здоров'я США значною мірою залежить від приватного надання послуг та власних витрат пацієнтів, вона є єдиною розвиненою країною без універсального медичного страхування.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:26 Ответить
49,4 мільйона американців зареєструвалися на плани, які часто називають Obamacare.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:27 Ответить
Натякаєте, що трампа можна вже до психарні?
показать весь комментарий
09.11.2025 20:30 Ответить
CNN
Зображення Трампа, який, здається, закриває очі під час події в Овальному кабінеті, поширюються в соціальних мережах.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:50 Ответить
Зображення Дональда Трампа, який, здавалося, закриває очі під час оголошення в Овальному кабінеті цього тижня, швидко облетіли соціальні мережі на вихідних, і опоненти президента скористалися цими кадрами, щоб поставити питання щодо його працездатності на посаді.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:51 Ответить
👉💩👈...🤠...
показать весь комментарий
09.11.2025 20:29 Ответить
ТЮ ото дурбецало риже, хіба він не знає що винен Порошенко?
показать весь комментарий
09.11.2025 20:29 Ответить
хто всрався? невістка! а хто ж ще?!
показать весь комментарий
09.11.2025 20:29 Ответить
напевно настав час підписати якусь угоду
показать весь комментарий
09.11.2025 20:33 Ответить
Сам у білій хаті, хто набздів? Як би він був призедентом такого б не було.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:34 Ответить
Винуваті папєрєднікі ..., десь я таке вже чув!
показать весь комментарий
09.11.2025 20:37 Ответить
Аеропорти США призупинили роботу через шатдаун.
Причиною цього стану є загроза безпеці управління повітряним рухом, яка виникла через припинення фінансування уряду.
Це призводило до браку авіадиспетчерів, що призвело до затримок рейсів майже по всій країні.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) представило список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:38 Ответить
Республіканці мають більшість в обидвох палатах Конгресу - і в Сенаті і в Палаті Представників.
А Трамп не може провести свої захцянки через Конгрес, а це свідчить про три тенденції:
-- кризу в середині республіканської партії.
-- конфлікт Трампа з впливовими лоббістськими групами в Конгресі.
-- епоха Трампа пішла на спад - його вплив тепер потихеньку помаленьку буде постійно зменшуватись.
показать весь комментарий
09.11.2025 20:44 Ответить
Та якби трамп був президентом, такого б рекордного шатдауну не було ! Ну нічого, зараз трамп за 24 години все вирішить. Клятий Обама з Байденом, ну козли!
показать весь комментарий
09.11.2025 20:48 Ответить
Шатдауну научил ТрамПодонка лично ***** на Аляске.
А потом Дмитриев привез ему подробные инструкции по шагам, как и что делать.
Забавно, что Шатдаун в США идет строго по планам ФСБ...
показать весь комментарий
09.11.2025 21:04 Ответить
От якби Трамп був президентом то такого б не було
показать весь комментарий
09.11.2025 21:06 Ответить
що з того
воно звинуватило Україну у початку війни
показать весь комментарий
09.11.2025 21:20 Ответить
прапорщик краснофф по приказу пуйла рушит тарифными войнами экономику США. Уменьшил в разы помощь Украине. Эту скотину нужно остановить!
показать весь комментарий
09.11.2025 21:50 Ответить
От якби ти був президентом тоді а не зараз, такої ***** не було б, пра, Дуся?
показать весь комментарий
09.11.2025 22:04 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2025 22:07 Ответить
Трамп пообіцяв видати кожному американцю по дві тисячі доларів «дивідендів» - із мит, які США стягують із товарів інших країн

Це майже як Зеленський тільки 2000 доларів (с)
показать весь комментарий
09.11.2025 22:10 Ответить
Ця руда ***** робила і буде робити все,що скаже кацапія. Гачок КДБ він схопив намертво.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:12 Ответить
 
 