Шатдаун в США: Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства (шатдауне) виноваты демократы.
По его убеждению, именно они не позволяют принять федеральный бюджет на следующий год.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп сделал это заявление в своем посте в социальной сети Truth Social.
По его словам, американский народ страдает из-за "террора демократов", которые закрыли правительство, чтобы заставить администрацию продолжать субсидирование программы здравоохранения Obamacare.
"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", — написал Трамп.
Президент США добавил, что деньги из программы Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции". По его словам, именно этот вопрос стал якобы причиной шатдауна.
Трамп также отметил, что готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу."
"Хватит терроризировать американцев. Хватит навязанной политики, которая провалилась!" — добавил глава Белого дома.
Шатдаун в США: последствия для Украины
Издание Axios со ссылкой на источники в Госдепе пишет, что США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.
По оценке Государственного департамента, экспорт вооружения из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.
Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.
Правительство США парализовано
Шатдаун в США продолжается уже более месяца. Первого октября из-за недостатка финансирования прекратило работу федеральное правительство Америки.
Сенат десять раз отклонял законопроект, который должен был возобновить работу госучреждений.
Большинство государственных ведомств США пока остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденные отпуска.
Администрация президента Дональда Трампа заявила, что готова к дальнейшим сокращениям персонала, если ситуация не изменится.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что шатдаун не повлиял на поставки американского оружия Украине и поддержка продолжается в обычном режиме.
Зображення Трампа, який, здається, закриває очі під час події в Овальному кабінеті, поширюються в соціальних мережах.
Причиною цього стану є загроза безпеці управління повітряним рухом, яка виникла через припинення фінансування уряду.
Це призводило до браку авіадиспетчерів, що призвело до затримок рейсів майже по всій країні.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) представило список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни.
А Трамп не може провести свої захцянки через Конгрес, а це свідчить про три тенденції:
-- кризу в середині республіканської партії.
-- конфлікт Трампа з впливовими лоббістськими групами в Конгресі.
-- епоха Трампа пішла на спад - його вплив тепер потихеньку помаленьку буде постійно зменшуватись.
А потом Дмитриев привез ему подробные инструкции по шагам, как и что делать.
Забавно, что Шатдаун в США идет строго по планам ФСБ...
воно звинуватило Україну у початку війни
Це майже як Зеленський тільки 2000 доларів (с)