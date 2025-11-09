Шатдаун в США: Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что в длительной приостановке работы федерального правительства (шатдауне) виноваты демократы.

По его убеждению, именно они не позволяют принять федеральный бюджет на следующий год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Трамп сделал это заявление в своем посте в социальной сети Truth Social.

По его словам, американский народ страдает из-за "террора демократов", которые закрыли правительство, чтобы заставить администрацию продолжать субсидирование программы здравоохранения Obamacare.

"Акции крупнейших страховых компаний выросли в цене (некоторые более чем на 1000%) с момента принятия Obamacare. Между тем страховые взносы американцев более чем удвоились, вопреки обещаниям Обамы", — написал Трамп.

Президент США добавил, что деньги из программы Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции". По его словам, именно этот вопрос стал якобы причиной шатдауна.

Трамп также отметил, что готов работать с обеими партиями над решением этой проблемы, как только правительство возобновит работу."

"Хватит терроризировать американцев. Хватит навязанной политики, которая провалилась!" — добавил глава Белого дома.

Шатдаун в США: последствия для Украины

Издание Axios со ссылкой на источники в Госдепе пишет, что США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

По оценке Государственного департамента, экспорт вооружения из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.

Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.

Правительство США парализовано

Шатдаун в США продолжается уже более месяца. Первого октября из-за недостатка финансирования прекратило работу федеральное правительство Америки.

Сенат десять раз отклонял законопроект, который должен был возобновить работу госучреждений.

Большинство государственных ведомств США пока остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденные отпуска.

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что готова к дальнейшим сокращениям персонала, если ситуация не изменится.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что шатдаун не повлиял на поставки американского оружия Украине и поддержка продолжается в обычном режиме.

