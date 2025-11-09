США из-за шатдауна приостановили поставки оружия НАТО для помощи Украине, - Axios

США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Госдепе.

Согласно оценке Государственного департамента, опубликованной Axios, экспорт оружия из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.

Какое оружие не будет поставляться?

Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Шатдаун в США

Шатдаун (временная приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.

Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный шатдаун.

