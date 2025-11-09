РУС
Угроза шатдауна в США
США из-за шатдауна приостановили поставки оружия НАТО для помощи Украине, - Axios

Из-за шатдауна оружие не поставляется Украине

США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Госдепе.

Согласно оценке Государственного департамента, опубликованной Axios, экспорт оружия из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.

Какое оружие не будет поставляться?

Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Читайте также: Шатдаун может оставить американских военных без зарплаты, - Бессент

Шатдаун в США

Шатдаун (временная приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.

Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный шатдаун.

Читайте: Сенат США снова не принял бюджет - шатдаун продолжается 28 дней

Трамп, такий, як і був, - шестиразовий банкрот!!
09.11.2025 15:08 Ответить
цей шатдаун ,політичне рішеня ,юридично підстрахованне ,програмне забеспечення допомоги кремлю , завалити Україну , трамп не може діяти по другому, він як і 🤡 не рипнеться проти свого кремлівського куратора ...
09.11.2025 15:16 Ответить
"трамбон" це і робить, бомбить Україну руками куйла
09.11.2025 15:21 Ответить
От саме після такого у не дуже розумної частини населення складається враження що диктатури і автократіїї краще.
09.11.2025 15:08 Ответить
якби трамп був диктатором то він би нас ще і бомбив
09.11.2025 15:09 Ответить
Ну він не любить в основному лідора, за підставу.
09.11.2025 15:18 Ответить
"трамбон" це і робить, бомбить Україну руками куйла
09.11.2025 15:21 Ответить
І в Сенаті США є продажні тварі на зарплаті у пуйла... Цей жах ніколи не скінчиться, а до нас точно писець прийде. Срака повна...
09.11.2025 15:23 Ответить
Цікаво,штати продавали зброю при чому тут бюджет?
09.11.2025 15:10 Ответить
просто не хотят продавать
09.11.2025 15:12 Ответить
Та що там вже говорити про постачання зброї Україні , коли через цей шатдаун , американській армії немає чого їсти .
Військові США які знаходяться на військовій базі у Німеччині жаліються що командування радить їм шукати допомоги у благодійних організацій .
09.11.2025 15:14 Ответить
😯 звідки інфа , з кацапського телеграма? Чи ********* розповіла?
09.11.2025 15:24 Ответить
Гм, я сподівався, що ґуґлом нині користуватися вміють усі....

https://www.zdfheute.de/politik/usa-shutdown-tafeln-armee-soldaten-bayern-100.html

Каналу ZDF, сподіваюся, Ви довіряєте.
09.11.2025 15:27 Ответить
Натрапив був на твітт - американця військового .
До речі кацапи про шатдаун у США взагалі мовчать , він їм пох абсолютно ..
09.11.2025 15:30 Ответить
🚀 Ракета «Фламінго» українського виробництва краща «Томагавків» зі США, - Independent
09.11.2025 15:16 Ответить
"Розовый Фламинго - дитя отката" © Миндич и Ко
09.11.2025 15:19 Ответить
одне але , томагавок 8000 ,а фламігів не куя
09.11.2025 15:20 Ответить
Кращі в першу чергу тому, що ці ракети ніхто не бачить - така стелс технолоджія, потужна
09.11.2025 15:22 Ответить
Для тебе сеча-це божа рожа роса...
09.11.2025 15:22 Ответить
ти вже скуштував
09.11.2025 15:23 Ответить
Відповзай,блажений..
09.11.2025 15:28 Ответить
Бгг, шатдаун влаштовано демократами, яких дуже ******* в Україні
09.11.2025 15:19 Ответить
ботам на туди ...
09.11.2025 15:44 Ответить
Бгг, любителька демпартії .
09.11.2025 15:59 Ответить
Коротко.За****ли.
09.11.2025 15:19 Ответить
Може нам варто більше за свій уряд турбуватися вже?де стюардеса примєрка виконує накази ***********,де алмазнофаломіндечіві чернишови-галущенки?
09.11.2025 15:19 Ответить
Знайшли причину
09.11.2025 15:20 Ответить
Докерувались руді підари..
09.11.2025 15:24 Ответить
Оце такі вам і гарантії безпеки і від сша і від НАТО. Зате шотдаун не заважає Тампону знімати санкції з Бульбофюрера і Орбана
09.11.2025 15:26 Ответить
Руде "пресує" Канаду,а йорбану-"кавріжкі"..медові..
09.11.2025 15:33 Ответить
Як там рудий барига й не косить під чесну людину але робить все як каже його кремлівський володар - маніак куйло!
09.11.2025 15:46 Ответить
Шатдаун влаштували либюмі українцями демократи, це перемога значить.
09.11.2025 16:01 Ответить
 
 