США из-за шатдауна приостановили поставки оружия НАТО для помощи Украине, - Axios
США из-за шатдауна заморозили поставки оружия союзникам по НАТО, в частности для поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Госдепе.
Согласно оценке Государственного департамента, опубликованной Axios, экспорт оружия из США на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за прекращения работы правительства.
Какое оружие не будет поставляться?
Под ударом - поставки AMRAAM, Aegis и HIMARS.
Официального подтверждения информации на данный момент нет.
Шатдаун в США
Шатдаун (временная приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.
Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.
Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный шатдаун.
Військові США які знаходяться на військовій базі у Німеччині жаліються що командування радить їм шукати допомоги у благодійних організацій .
https://www.zdfheute.de/politik/usa-shutdown-tafeln-armee-soldaten-bayern-100.html
Каналу ZDF, сподіваюся, Ви довіряєте.
До речі кацапи про шатдаун у США взагалі мовчать , він їм пох абсолютно ..