США через шатдаун призупинили постачання зброї НАТО для допомоги Україні, - Axios

РСЗВ M142 HIMARS

США через шатдаун заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на джерела в Держдепі.

Згідно з оцінкою Державного департаменту, опублікованою Axios, експорт зброї зі США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду.

Яка зброя не постачатиметься?

Під ударом - постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS.

Офіційного підтвердження інформації на цю мить немає.

Шатдаун у США

Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування) у США триває з 1 жовтня, і Сенат вже десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду.

Через брак фінансування більшість державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку.

Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри оголошений шатдаун.

Трамп, такий, як і був, - шестиразовий банкрот!!
09.11.2025 15:08 Відповісти
"трамбон" це і робить, бомбить Україну руками куйла
09.11.2025 15:21 Відповісти
"Розовый Фламинго - дитя отката" © Миндич и Ко
09.11.2025 15:19 Відповісти
От саме після такого у не дуже розумної частини населення складається враження що диктатури і автократіїї краще.
09.11.2025 15:08 Відповісти
якби трамп був диктатором то він би нас ще і бомбив
09.11.2025 15:09 Відповісти
Ну він не любить в основному лідора, за підставу.
09.11.2025 15:18 Відповісти
09.11.2025 15:21 Відповісти
09.11.2025 15:08 Відповісти
І в Сенаті США є продажні тварі на зарплаті у пуйла... Цей жах ніколи не скінчиться, а до нас точно писець прийде. Срака повна...
09.11.2025 15:23 Відповісти
Це у вас рефлекс Павлова спрацював!!! Не обсерайтеся, Україна НЕПЕРЕМОЖНА, але ****** із зелупнями намагаються їй гадити з 2014 року!!
Армія! Мова! Віра! Смерть ***** і помічникам ригоАНАЛЬНИХ зрадників України!! Слава Україні!!
09.11.2025 16:21 Відповісти
Порохоботам слова не давали!
09.11.2025 18:19 Відповісти
Уе гасло вже давно стало загальноукраїнським.
09.11.2025 20:38 Відповісти
Дебiл.
10.11.2025 07:55 Відповісти
09.11.2025 17:50 Відповісти
Цікаво,штати продавали зброю при чому тут бюджет?
09.11.2025 15:10 Відповісти
просто не хотят продавать
09.11.2025 15:12 Відповісти
треба допомогти другу владіміру. А то він якось трохи застряг
10.11.2025 02:50 Відповісти
Та що там вже говорити про постачання зброї Україні , коли через цей шатдаун , американській армії немає чого їсти .
Військові США які знаходяться на військовій базі у Німеччині жаліються що командування радить їм шукати допомоги у благодійних організацій .
09.11.2025 15:14 Відповісти
😯 звідки інфа , з кацапського телеграма? Чи ********* розповіла?
09.11.2025 15:24 Відповісти
Гм, я сподівався, що ґуґлом нині користуватися вміють усі....

https://www.zdfheute.de/politik/usa-shutdown-tafeln-armee-soldaten-bayern-100.html

Каналу ZDF, сподіваюся, Ви довіряєте.
09.11.2025 15:27 Відповісти
Натрапив був на твітт - американця військового .
До речі кацапи про шатдаун у США взагалі мовчать , він їм пох абсолютно ..
09.11.2025 15:30 Відповісти
...навпаки: це тр знов підкидає козиря пу, адже припинений продаж/поставки зброї до України і ЄС...

і не спроста коняка проржала, що в анкориджі була таємна домовленність, що тр буде давити на Зе... щоб врахувати інтереси расєї і викоринити "першопричини" канхфліхту...

...а час плине, вже скоро Різдво і канікули... шатдаун в процессі... це час тр дав пу... продовжувати террор і вбивства

а оон в рот води набрала, про потіплішення клімату опікується і як би не бачить, як пу шкодить екології, вже не кажучи про геноцид українців
09.11.2025 16:53 Відповісти
Доречі, про різдво...про нас взагалі забудуть. На католицьке Європа тільки бухає й шопицця..
09.11.2025 20:39 Відповісти
🚀 Ракета «Фламінго» українського виробництва краща «Томагавків» зі США, - Independent
09.11.2025 15:16 Відповісти
09.11.2025 15:19 Відповісти
одне але , томагавок 8000 ,а фламігів не куя
09.11.2025 15:20 Відповісти
Кращі в першу чергу тому, що ці ракети ніхто не бачить - така стелс технолоджія, потужна
09.11.2025 15:22 Відповісти
Для тебе сеча-це божа рожа роса...
09.11.2025 15:22 Відповісти
ти вже скуштував
09.11.2025 15:23 Відповісти
Відповзай,блажений..
09.11.2025 15:28 Відповісти
09.11.2025 17:39 Відповісти
цей шатдаун ,політичне рішеня ,юридично підстрахованне ,програмне забеспечення допомоги кремлю , завалити Україну , трамп не може діяти по другому, він як і 🤡 не рипнеться проти свого кремлівського куратора ...
09.11.2025 15:16 Відповісти
Бгг, шатдаун влаштовано демократами, яких дуже ******* в Україні
09.11.2025 15:19 Відповісти
ботам на туди ...
09.11.2025 15:44 Відповісти
Бгг, любителька демпартії .
09.11.2025 15:59 Відповісти
китайським ботам на туди ...
09.11.2025 16:20 Відповісти
Це війна Бадена і зеленсьекого
09.11.2025 17:30 Відповісти
я нормально ставлюсь до людей які мають вивіх на всю трампоху* ловскозеленську голову , це ваш вибір ..горе ,розруха ...
09.11.2025 19:26 Відповісти
Коротко.За****ли.
09.11.2025 15:19 Відповісти
Може нам варто більше за свій уряд турбуватися вже?де стюардеса примєрка виконує накази ***********,де алмазнофаломіндечіві чернишови-галущенки?
09.11.2025 15:19 Відповісти
Знайшли причину
09.11.2025 15:20 Відповісти
Докерувались руді підари..
09.11.2025 15:24 Відповісти
Оце такі вам і гарантії безпеки і від сша і від НАТО. Зате шотдаун не заважає Тампону знімати санкції з Бульбофюрера і Орбана
09.11.2025 15:26 Відповісти
Руде "пресує" Канаду,а йорбану-"кавріжкі"..медові..
09.11.2025 15:33 Відповісти
Як там рудий барига й не косить під чесну людину але робить все як каже його кремлівський володар - маніак куйло!
09.11.2025 15:46 Відповісти
Шатдаун влаштували либюмі українцями демократи, це перемога значить.
09.11.2025 16:01 Відповісти
ПІздеж.
09.11.2025 16:03 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
09.11.2025 16:15 Відповісти
Що поробиш коли країною керує даун
09.11.2025 16:51 Відповісти
Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування та виділення коштів на програми пільгової охорони здоров'я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.

Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).
09.11.2025 17:03 Відповісти
...ці программи ввів у дію о-ба-ма для забезпечення мед допомогою малозабезпечені верстви населення і мігрантів... з одного боку це популізм чистой води, а з іншого - яка альтернатива? Дуже складне питання
09.11.2025 18:13 Відповісти
Для незаконних мігранів-депортація, шо тут видумувати . малозабзпечені -в основному нероби, треба йти працювати. Так шо питання насправді дуже просте.
09.11.2025 18:18 Відповісти
...а для законніх мігрантів, біженців, ьезработних, як бути без Medicare?
З приватними мед.страховками не все так просто:
спочатку пацієнт САМ оплачує рахунок і лише через пару тижднів страховка йому компенсує витрати і то не 100%.
Наприклад: якщо в Німеччині паціент сплачує лише 10 євро за визов швидкої при вартості в 1200 євро, то в США - 250 долларів, решту платить страховка.
Демократи не можуть вот так погодитись на відміну цих пакетів, а тр не пропонує нічого на їх заміну.
Тобто: проблема в тому, що приватні мед.страховки дорогі і в залежності від типу не все покривають, а по обамовським люди одержують більше послуг, які покриває страховка і паціент платить лише за щось додаткове.
Якщо цікавить питання умов і вартості мед.страховок, то гугл в помочь.
Але, не можуть же люди, які мешкають в країні, залишатися без мед допомоги... мед.заклади не в змозі лікувати безкоштовно.
09.11.2025 21:25 Відповісти
В цілому 49,4 мільйона американців зареєструвалися на ці плани, які часто називають Obamacare.
09.11.2025 18:20 Відповісти
Хоча система охорони здоров'я США значною мірою залежить від приватного надання послуг та власних витрат пацієнтів, вона є єдиною розвиненою країною без універсального медичного страхування.
09.11.2025 18:22 Відповісти
ну зато колишня спікерша демократів в Сенаті ненсі пєлосі наколядувала 130 мільйонів на акціях, які в її портфоліо зросли на 16000% з 1987 по 2025 роки - і жодних розслідувань за інсайдерство

вперьод, к побєдє дємократії !
09.11.2025 17:17 Відповісти
Ненсі Д'Алессандро зустріла Пола Френсіса Пелосі, коли навчалася в коледжі.
Вони одружилися у 1963 році.
Чоловік Пелосі, Пол, є заможним інвестором і основним джерелом багатства подружжя.
Пелосі зазнавала критики через торгівлю акціями її сім'ї, особливо після того, як повідомлення вказали, що її інвестиційний портфель у 2024 році досяг прибутку у 54%, обігнавши багато хедж-фондів та індекс S&P 500. Критики стверджують, що члени Конгресу, включаючи Пелосі, можуть мати доступ до непублічної інформації, яка могла б приносити користь особистим інвестиціям, незважаючи на Закон STOCK 2012 року, який забороняє інсайдерські операції законодавцям.
09.11.2025 17:40 Відповісти
вона збирається на пенсію в 85 років - отак от треба матеріалізувати свою фінансову відповідальність перед дємократічєскім прогрєсом !

зараз восходящєй звєздой дємпартії є гевін н'юсом, який має стосунок до клану пєлосі

можливо що він стане наступним Президентом

і наступною інвест-легендою
09.11.2025 17:54 Відповісти
Зараз інвест-легендою став банкрот Трамп.
09.11.2025 18:01 Відповісти
трамп принаймі грає у відкритую: випустив криптовалюту, назвав своїм ім'ям, хочеш купуй хочеш плюйся, але ти знаєш в кого вкладаєш

шатдаун влаштували демократи, хочуть профінансувати obamacare, де страховки дорожче за приватні - в чому тут полягає "великий сенс демократії" ?!
09.11.2025 18:06 Відповісти
Поки маємо Заленськог цій шатдаун ніколи для України не закінчиться.
09.11.2025 17:17 Відповісти
Навіть шатдаун тампон влаштував в угоду *****...
09.11.2025 17:52 Відповісти
звідки стільки агресії?
10.11.2025 02:54 Відповісти
Як вони вже заї...ли ті Штати разом зі своїми олігофренами у керівництві.
09.11.2025 18:27 Відповісти
як не вмер гаврило то галушкою вдавило
09.11.2025 18:30 Відповісти
Як не понос то золотуха(((
Щось пороблено((
Мабуть комуністи і мусульмани винуваті((
09.11.2025 18:41 Відповісти
Так ці гроші і лишилися, їх не відминили ,а деми хочуть цю суму подвоїти. За чий рахунок ?
09.11.2025 21:55 Відповісти
Демократи у Сенаті вимагають трильйон доларів на допомогу для нелегалів. Оскільки республіканці на це не підуть, демократи блокують формування уряду. Трамп не збирається прогинатися перед шантажистами, яким начхати на Америку. Все просто.
10.11.2025 07:58 Відповісти
 
 