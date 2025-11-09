США через шатдаун призупинили постачання зброї НАТО для допомоги Україні, - Axios
США через шатдаун заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на джерела в Держдепі.
Згідно з оцінкою Державного департаменту, опублікованою Axios, експорт зброї зі США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду.
Яка зброя не постачатиметься?
Під ударом - постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS.
Офіційного підтвердження інформації на цю мить немає.
Шатдаун у США
Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування) у США триває з 1 жовтня, і Сенат вже десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду.
Через брак фінансування більшість державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку.
Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри оголошений шатдаун.
Військові США які знаходяться на військовій базі у Німеччині жаліються що командування радить їм шукати допомоги у благодійних організацій .
https://www.zdfheute.de/politik/usa-shutdown-tafeln-armee-soldaten-bayern-100.html
Каналу ZDF, сподіваюся, Ви довіряєте.
До речі кацапи про шатдаун у США взагалі мовчать , він їм пох абсолютно ..
і не спроста коняка проржала, що в анкориджі була таємна домовленність, що тр буде давити на Зе... щоб врахувати інтереси расєї і викоринити "першопричини" канхфліхту...
...а час плине, вже скоро Різдво і канікули... шатдаун в процессі... це час тр дав пу... продовжувати террор і вбивства
а оон в рот води набрала, про потіплішення клімату опікується і як би не бачить, як пу шкодить екології, вже не кажучи про геноцид українців
Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).
З приватними мед.страховками не все так просто:
спочатку пацієнт САМ оплачує рахунок і лише через пару тижднів страховка йому компенсує витрати і то не 100%.
Наприклад: якщо в Німеччині паціент сплачує лише 10 євро за визов швидкої при вартості в 1200 євро, то в США - 250 долларів, решту платить страховка.
Демократи не можуть вот так погодитись на відміну цих пакетів, а тр не пропонує нічого на їх заміну.
Тобто: проблема в тому, що приватні мед.страховки дорогі і в залежності від типу не все покривають, а по обамовським люди одержують більше послуг, які покриває страховка і паціент платить лише за щось додаткове.
Якщо цікавить питання умов і вартості мед.страховок, то гугл в помочь.
Але, не можуть же люди, які мешкають в країні, залишатися без мед допомоги... мед.заклади не в змозі лікувати безкоштовно.
