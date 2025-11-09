США через шатдаун призупинили постачання зброї НАТО для допомоги Україні, - Axios

США через шатдаун заморозили поставки зброї союзникам по НАТО, зокрема для підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на джерела в Держдепі.

Згідно з оцінкою Державного департаменту, опублікованою Axios, експорт зброї зі США на суму понад 5 мільярдів доларів для підтримки союзників по НАТО та України був затриманий через припинення роботи уряду.

Яка зброя не постачатиметься?

Під ударом - постачання AMRAAM, Aegis та HIMARS.

Офіційного підтвердження інформації на цю мить немає.

Також читайте: Шатдаун може залишити американських військових без зарплати, - Бессент

Шатдаун у США

Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування) у США триває з 1 жовтня, і Сенат вже десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду.

Через брак фінансування більшість державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку.

Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри оголошений шатдаун.

Читайте: Сенат США знову не ухвалив бюджет - шатдаун триває 28 днів