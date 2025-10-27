Шатдаун може залишити американських військових без зарплати, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що уряд не зможе виплачувати заробітну плату військовим з другої половини листопада, якщо шатдаун триватиме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Бессент заявив, що поки що Пентагон виплачував зарплати військовим із резервних коштів, але після 15 листопада ці виплати стануть неможливими, пише CBS News.

Раніше Сенат США не підтримав законопроєкт республіканців, який передбачав виплати військовим та іншим працівникам під час урядового шатдауну.

Спікер Палати представників Майк Джонсон звинуватив демократів у блокуванні цих виплат, зазначивши, що сім голосувань за його тимчасовий законопроєкт провалилися.

Для підтримки військових Пентагон отримав благодійний внесок у розмірі 130 млн доларів від мільярдера Тімоті Меллона. Бессент наголосив, що військові готові ризикувати життям, але не повинні залишатися без зарплати.

Шатдаун у США

Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування) у США триває з 1 жовтня, і Сенат вже десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду.

Через брак фінансування більшість державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку.

Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри оголошений шатдаун.