Айтішники, далекобійники та військові - топ заробітків в Україні

Середня заробітна плата в Україні нині становить близько 23 тисяч гривень, що на дві тисячі більше, ніж минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За її словами, найбільші доходи - до 100 тисяч гривень і вище - мають представники силових структур, що цілком виправдано з огляду на ризики їхньої роботи.

Високі зарплати також отримують програмісти, менеджери, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, далекобійники й машиністи кранів.

Окремо зазначається, що автоелектрики-діагности можуть заробляти 80–90 тисяч гривень, а автослюсарі та рихтувальники - від 80 тисяч.

"Роботодавці сьогодні більш гнучкі - готові змінювати умови праці, графік чи навіть вимоги до кандидатів", - підкреслила Жовтяк.

Водночас найнижчі зарплати пропонують серед вакансій, які не потребують кваліфікації чи досвіду. Це здебільшого проста фізична праця, яку може виконувати будь-хто.

За даними Державної служби зайнятості, найвищі середні зарплати фіксують у Донецькій області - 28 431 грн, а найнижчі - у Запорізькій, де працівники отримують близько 20 555 грн.

Раніше нардеп від "Слуги Народу" Богдан Кицак зазначив, що підвищення зарплат військовим на 10 тис. грн потребує 100 млрд грн на рік, а доступні ресурси держави значно менші.

За його словами, навіть повне скорочення неефективних державних програм, обмеження витрат на телемарафон та зменшення зарплат чиновників дозволяє зібрати лише 20–30 млрд грн, що явно недостатньо для суттєвого підвищення оплати військовослужбовцям.

