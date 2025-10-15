УКР
Новини Підвищення мінімальної зарплати
Айтішники, далекобійники та військові - топ заробітків в Україні

Державна служба зайнятості: топ зарплат в Україні у жовтні 2025 року

Середня заробітна плата в Україні нині становить близько 23 тисяч гривень, що на дві тисячі більше, ніж минулого року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За її словами, найбільші доходи - до 100 тисяч гривень і вище - мають представники силових структур, що цілком виправдано з огляду на ризики їхньої роботи.

Читайте: Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях

Високі зарплати також отримують програмісти, менеджери, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, далекобійники й машиністи кранів.

Окремо зазначається, що автоелектрики-діагности можуть заробляти 80–90 тисяч гривень, а автослюсарі та рихтувальники - від 80 тисяч.

"Роботодавці сьогодні більш гнучкі - готові змінювати умови праці, графік чи навіть вимоги до кандидатів", - підкреслила Жовтяк.

Водночас найнижчі зарплати пропонують серед вакансій, які не потребують кваліфікації чи досвіду. Це здебільшого проста фізична праця, яку може виконувати будь-хто.

За даними Державної служби зайнятості, найвищі середні зарплати фіксують у Донецькій області - 28 431 грн, а найнижчі - у Запорізькій, де працівники отримують близько 20 555 грн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше нардеп від "Слуги Народу" Богдан Кицак зазначив, що підвищення зарплат військовим на 10 тис. грн потребує 100 млрд грн на рік, а доступні ресурси держави значно менші.

За його словами, навіть повне скорочення неефективних державних програм, обмеження витрат на телемарафон та зменшення зарплат чиновників дозволяє зібрати лише 20–30 млрд грн, що явно недостатньо для суттєвого підвищення оплати військовослужбовцям.

Читайте також: Німеччина дозволить працюючим пенсіонерам заробляти до 2 000 євро на місяць без податків, – FT

Топ коментарі
+9
не бачу новин, що теща айтішніка чи далекобійника, купила квартиру за декілька млн грн. Всі все прекрасно розуміють.
15.10.2025 18:28 Відповісти
+2
Знов про Голубці....
15.10.2025 18:40 Відповісти
+2
По ее словам, наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур, что вполне оправдано, учитывая риски их работы. Источник: https://censor.net/ru/n3579886
Один отримує 180 000 грн, 58 по 20 000, а середня 23000
Можновладець їсть м'ясо, а підлеглі капусту, в середнім усі їдять голубці.
15.10.2025 19:13 Відповісти
Угу "синдром корови" в масштабах цілого народу - всі все розуміють , тільки сказати не можуть ...((
15.10.2025 18:38 Відповісти
Нє, брехня. Купують за 50к грн квартири згідно з деклараціями
15.10.2025 19:30 Відповісти
Корупціонери та хапуги, яякі заробляють на контрактах та завищених цінах завжди переможці поза рейтингами.
15.10.2025 18:43 Відповісти
"За її словами, найбільші доходи - до 100 тисяч гривень і вище - мають представники силових структур, що цілком виправдано з огляду на ризики їхньої роботи." - каких именно структур, уточните, плиз. С рисками их работы, у кого какие.
15.10.2025 18:45 Відповісти
Особливо "працівники тцк"
15.10.2025 19:19 Відповісти
 
 