Підвищити зарплати військовим на 10 тис. грн наразі неможливо, - "слуга народу" Кицак

Богдан Кицак про виплати військовим

Підвищення зарплат військовим на 10 тис. грн потребує 100 млрд грн на рік, а доступні ресурси держави значно менші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви, про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп від "Слуги Народу" Богдан Кицак.

За його словами, навіть мінімальне підвищення зарплат для близько 800 тисяч військових потребує близько 100 млрд грн на рік.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кицак зазначив, що навіть повне скорочення неефективних державних програм, обмеження витрат на телемарафон та зменшення зарплат чиновників дозволяє зібрати лише 20–30 млрд грн, що явно недостатньо для суттєвого підвищення.

"Цього недостатньо, щоб навіть базово підняти виплати військовим. Можна говорити про детінізацію, митниця, податкова — ці всі історії, але вже скільки років про це говорять, але жодного ефекту від того не простежується", – сказав нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях

+14
зельоне гнидотне брехло
09.10.2025 10:44 Відповісти
+13
09.10.2025 10:47 Відповісти
+11
А звідки ж ви бідолаги, берете кошти на підняття з/п для себе -любимих, суддям. прокурорам, депутатам?!
09.10.2025 10:52 Відповісти
09.10.2025 10:44 Відповісти
Ну так! Підвищувати зарплатні суддям, чиновникам, так хваним "правоохоронцям", підвищувати пенсії блатним пенсіонерам - можливо завжди чомусь.
09.10.2025 11:12 Відповісти
І правильно - це в диких орків за гроші воюють (правда в 2022 році казали, шо там всі фанатики за вєру царя і отєчество, але потрібно мати гнучке мислення). А в нас ресурси обмежені (хоча за Україною вся економіка Цивілізованого Світу, але що ж).
09.10.2025 10:46 Відповісти
Вивертайте кишені - в нижній новині розказують скільки бабла на руках гуляє
09.10.2025 10:47 Відповісти
09.10.2025 10:47 Відповісти
Более того, сейчас все деньги от "партнеров" уже рассматривают только в вариации на кредитной основе. То есть в том или имном виде надо будет вернуть, хотя возможно без процентов. Натис путлера ослаб, и вливание бабла тоже ослабло плоть до кредитов. Это к теме что если/как только ***** согласится на заморозку то армию будут годами в районе миллиона держать, нет господа все будут арбайтен на погашение кредитов, а армия будет 300-400к с моб резервом
09.10.2025 10:51 Відповісти
09.10.2025 10:52 Відповісти
З тумбочки...
09.10.2025 11:09 Відповісти
То чого ви тоді хочете від армії? Солдат 20т., мойор з вислугою 20 років 33000 грв. на місяць, що б хтось служив? Попросіть грошей в тої Крупи, що недавно випустили, чи он в прокурорів, що в кішенях носять по 3 ляма баксів, на цигарки...
09.10.2025 10:54 Відповісти
Ну а як підвищити, зараз грошей вистачає тільки на суддів, прокурорів ну і звісно на депутатів і їх холуїв, а у військових, як раніше казали комуняки, мають тільки право гинути за вітчизну
09.10.2025 10:54 Відповісти
Звісно неможливо. Треба ж поліцаям,прокурорам і тому подібній пи₴добратії підвищувати.
09.10.2025 10:55 Відповісти
П і д @ р и.....і ця аксіома тільки підтвердилась...на шибениці їхні міста....
09.10.2025 10:56 Відповісти
То есть, хватило мозгов пообещать почти 600 000 долларов за каждую смерть в большой войне ( к слову, в США платят 100 ), ну пускай инфляцией понизили до скольки там, 350 000 долларов? А на зарплату нет денег хоть уссыкайся.
Постучите там тем кто в танке на Банковой-- мертвым деньги не нужны, заменяйте гробовые выплаты обычной пенсией по потере кормильца и не более того, и только тем у кого дети, а освобожденные средства не крадите а потратьте на живых и раненых солдат.
09.10.2025 10:56 Відповісти
Оце слухав подкаст якогось економіста, то казав шо там вже 30 лярдів баксів боргів по цих виплатах загиблим. Пообіцяти можна.
09.10.2025 11:03 Відповісти
Обіцяю обіцяють, це основний напрямок роботи
09.10.2025 11:12 Відповісти
НА ЗАХИСТ ТЦК! ТЦК-це і є перша лінія фронту. Бо воїни ТЦК виконують найважчу місію для оборони країни. Вони поповнюють ЗСУ бійцями що дає змогу нам воювати та зупинити рашистів а інакше московіти би вже топтали Україну. Треба воїнів ТЦК прирівняти до тих хто воює на нулі і дати їм всі пільги і зарплату.Надавати їм позачергові військові звання і нагороджувати бойовими орденами і медалями . Бо воїни ТЦК стоять на перешкоді ухилянтів і дезертирів тим самим зміцнюючи нашу Армію. Майор міліції в запасі з 2014 року .Хрущ ,І ,П.
09.10.2025 10:57 Відповісти
Зато ЗЕленому блювотинню нічого не мішає підняти зарплату собі. Але ЗЕбанута срань не розуміє, що після закінчення війни їх нарід змете, як сміття. ЗЕлене.
09.10.2025 11:01 Відповісти
може будете меньше красти...потвори зелені
09.10.2025 11:02 Відповісти
Ну ментам ж якось підвищили мінімалку з 20 до 30 тис... На це гроші знайшли!

І чиновникам регулярно підвищують! А ментів і чиновників сумарно не менше, аніж військових!

Приберіть всі доплати депутатам, міністрам, суддям, іншим чиновникам і платіть голу ставку. Ось і кошти звільняться! Саме це зробив уряд Яценюка восени 2014. І таке оскаржити в суді неможливо, адже ставку не знижують.
09.10.2025 11:05 Відповісти
Ще б коштів на підвищення вистачало, якби не вводили ці зебільні кешбеки, Вовині тисячі і тд!
09.10.2025 11:07 Відповісти
Звільняєте з армії дідів, які неспроможні витримувати службу і вимушені сидіти або лікуватися в тилових частинах і отримаєте достатньо коштів для штурмовиків.
09.10.2025 11:08 Відповісти
Взагалі варто змінювати вік призову на 20-50 років, причому після 40 брати переважно на ті спеціальності, які не передбачають великих фізичних навантажень. Тоді й на лікування грошей менше піде...
09.10.2025 11:11 Відповісти
Зелена мобілізація - окремий унікальний пункт у світовій історіі, де все продумано під майбутні вибори, а не ефективність війська.
09.10.2025 11:20 Відповісти
Ще ніколи у світовій історії такого не було, щоби таку виснажливу війну вела країна, де середній вік її громадян 45 років. Легко було воювати в 19 чи 20 столітті, де середній вік громадян тих країн був 20 чи 25 років
09.10.2025 11:25 Відповісти
В Ізраїлі суспільство не надто молодше, але ж там мобілізація у віці 18-41 рік.
09.10.2025 11:27 Відповісти
За 2 роки війни з Хамасом Ізраїль втратив 1 тисячу солдат і вбив у Газі 80 тисяч. А ми втратили разом з цивільними 200 тисяч. Розумієте масштаби непорівнюваного?
09.10.2025 11:41 Відповісти
Молоді до 30 років і так було дуже мало, а зараз її майже немає. Якщо подивитися на будь-яке українське село, то там 80% населення люди 50+
09.10.2025 11:23 Відповісти
Вийдіть на вихідні на Хрещатик і побачите натовпи молоді... Бухають, дуріють - видно, що цілком здорові та придатні!
Але їх навіть за кордон випускати почали, зате 50-річні діди з гіпертонією/діабетом/артритом мають за них служити...
09.10.2025 11:26 Відповісти
Хрещатик не показник - це центр столиці, куди вся молодь сходиться і у вас появляється ілюзія, що її багато. Але це не так, молоді дуже мало в нас у країні
09.10.2025 11:38 Відповісти
Украли на мільярди і ще щось патякають, скільки крадуть допомоги з ес одному богу відомо.
09.10.2025 11:12 Відповісти
та хрін з ними - розкажи про фламінгу
09.10.2025 11:28 Відповісти
Зелемарафон закривати і собі зменьшувати зарплати вони не збираються, при тому що 30 лямів із 100 потрібних - це навіть дуже суттєво, а ось з людей податки потрусити - це вони попереду всіх.
09.10.2025 11:34 Відповісти
 
 