Підвищити зарплати військовим на 10 тис. грн наразі неможливо, - "слуга народу" Кицак

Підвищення зарплат військовим на 10 тис. грн потребує 100 млрд грн на рік, а доступні ресурси держави значно менші.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви, про це в ефірі Ранок.LIVE заявив нардеп від "Слуги Народу" Богдан Кицак.

За його словами, навіть мінімальне підвищення зарплат для близько 800 тисяч військових потребує близько 100 млрд грн на рік.

Кицак зазначив, що навіть повне скорочення неефективних державних програм, обмеження витрат на телемарафон та зменшення зарплат чиновників дозволяє зібрати лише 20–30 млрд грн, що явно недостатньо для суттєвого підвищення.

"Цього недостатньо, щоб навіть базово підняти виплати військовим. Можна говорити про детінізацію, митниця, податкова — ці всі історії, але вже скільки років про це говорять, але жодного ефекту від того не простежується", – сказав нардеп.

