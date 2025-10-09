РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10791 посетитель онлайн
Новости Выплаты военным
2 076 37

Повысить зарплаты военным на 10 тыс. грн пока невозможно, - "слуга народа" Кицак

Богдан Кицак о выплатах военным

Повышение зарплат военным на 10 тыс. грн требует 100 млрд грн в год, а доступные ресурсы государства значительно меньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак.

По его словам, даже минимальное повышение зарплат для около 800 тысяч военных требует около 100 млрд грн в год.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кицак отметил, что даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяет собрать лишь 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения.

"Этого недостаточно, чтобы даже базово поднять выплаты военным. Можно говорить о детенизации, таможня, налоговая - эти все истории, но уже сколько лет об этом говорят, но никакого эффекта от этого не прослеживается", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях

Автор: 

военнослужащие (6321) заработная плата (2405)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
зельоне гнидотне брехло
показать весь комментарий
09.10.2025 10:44 Ответить
+16
А звідки ж ви бідолаги, берете кошти на підняття з/п для себе -любимих, суддям. прокурорам, депутатам?!
показать весь комментарий
09.10.2025 10:52 Ответить
+15
показать весь комментарий
09.10.2025 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зельоне гнидотне брехло
показать весь комментарий
09.10.2025 10:44 Ответить
Ну так! Підвищувати зарплатні суддям, чиновникам, так хваним "правоохоронцям", підвищувати пенсії блатним пенсіонерам - можливо завжди чомусь.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:12 Ответить
І правильно - це в диких орків за гроші воюють (правда в 2022 році казали, шо там всі фанатики за вєру царя і отєчество, але потрібно мати гнучке мислення). А в нас ресурси обмежені (хоча за Україною вся економіка Цивілізованого Світу, але що ж).
показать весь комментарий
09.10.2025 10:46 Ответить
Вивертайте кишені - в нижній новині розказують скільки бабла на руках гуляє
показать весь комментарий
09.10.2025 10:47 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 10:47 Ответить
Более того, сейчас все деньги от "партнеров" уже рассматривают только в вариации на кредитной основе. То есть в том или имном виде надо будет вернуть, хотя возможно без процентов. Натис путлера ослаб, и вливание бабла тоже ослабло плоть до кредитов. Это к теме что если/как только ***** согласится на заморозку то армию будут годами в районе миллиона держать, нет господа все будут арбайтен на погашение кредитов, а армия будет 300-400к с моб резервом
показать весь комментарий
09.10.2025 10:51 Ответить
А звідки ж ви бідолаги, берете кошти на підняття з/п для себе -любимих, суддям. прокурорам, депутатам?!
показать весь комментарий
09.10.2025 10:52 Ответить
З тумбочки...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:09 Ответить
Бачу ви в темі, свій - знаєте де кошти лежать
показать весь комментарий
09.10.2025 11:43 Ответить
То чого ви тоді хочете від армії? Солдат 20т., мойор з вислугою 20 років 33000 грв. на місяць, що б хтось служив? Попросіть грошей в тої Крупи, що недавно випустили, чи он в прокурорів, що в кішенях носять по 3 ляма баксів, на цигарки...
показать весь комментарий
09.10.2025 10:54 Ответить
Ну а як підвищити, зараз грошей вистачає тільки на суддів, прокурорів ну і звісно на депутатів і їх холуїв, а у військових, як раніше казали комуняки, мають тільки право гинути за вітчизну
показать весь комментарий
09.10.2025 10:54 Ответить
Звісно неможливо. Треба ж поліцаям,прокурорам і тому подібній пи₴добратії підвищувати.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:55 Ответить
П і д @ р и.....і ця аксіома тільки підтвердилась...на шибениці їхні міста....
показать весь комментарий
09.10.2025 10:56 Ответить
То есть, хватило мозгов пообещать почти 600 000 долларов за каждую смерть в большой войне ( к слову, в США платят 100 ), ну пускай инфляцией понизили до скольки там, 350 000 долларов? А на зарплату нет денег хоть уссыкайся.
Постучите там тем кто в танке на Банковой-- мертвым деньги не нужны, заменяйте гробовые выплаты обычной пенсией по потере кормильца и не более того, и только тем у кого дети, а освобожденные средства не крадите а потратьте на живых и раненых солдат.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:56 Ответить
Оце слухав подкаст якогось економіста, то казав шо там вже 30 лярдів баксів боргів по цих виплатах загиблим. Пообіцяти можна.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:03 Ответить
Обіцяю обіцяють, це основний напрямок роботи
показать весь комментарий
09.10.2025 11:12 Ответить
Зато ЗЕленому блювотинню нічого не мішає підняти зарплату собі. Але ЗЕбанута срань не розуміє, що після закінчення війни їх нарід змете, як сміття. ЗЕлене.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:01 Ответить
може будете меньше красти...потвори зелені
показать весь комментарий
09.10.2025 11:02 Ответить
Ну ментам ж якось підвищили мінімалку з 20 до 30 тис... На це гроші знайшли!

І чиновникам регулярно підвищують! А ментів і чиновників сумарно не менше, аніж військових!

Приберіть всі доплати депутатам, міністрам, суддям, іншим чиновникам і платіть голу ставку. Ось і кошти звільняться! Саме це зробив уряд Яценюка восени 2014. І таке оскаржити в суді неможливо, адже ставку не знижують.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:05 Ответить
Ще б коштів на підвищення вистачало, якби не вводили ці зебільні кешбеки, Вовині тисячі і тд!
показать весь комментарий
09.10.2025 11:07 Ответить
Звільняєте з армії дідів, які неспроможні витримувати службу і вимушені сидіти або лікуватися в тилових частинах і отримаєте достатньо коштів для штурмовиків.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:08 Ответить
Взагалі варто змінювати вік призову на 20-50 років, причому після 40 брати переважно на ті спеціальності, які не передбачають великих фізичних навантажень. Тоді й на лікування грошей менше піде...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:11 Ответить
Зелена мобілізація - окремий унікальний пункт у світовій історіі, де все продумано під майбутні вибори, а не ефективність війська.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:20 Ответить
Ще ніколи у світовій історії такого не було, щоби таку виснажливу війну вела країна, де середній вік її громадян 45 років. Легко було воювати в 19 чи 20 столітті, де середній вік громадян тих країн був 20 чи 25 років
показать весь комментарий
09.10.2025 11:25 Ответить
В Ізраїлі суспільство не надто молодше, але ж там мобілізація у віці 18-41 рік.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:27 Ответить
За 2 роки війни з Хамасом Ізраїль втратив 1 тисячу солдат і вбив у Газі 80 тисяч. А ми втратили разом з цивільними 200 тисяч. Розумієте масштаби непорівнюваного?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:41 Ответить
Молоді до 30 років і так було дуже мало, а зараз її майже немає. Якщо подивитися на будь-яке українське село, то там 80% населення люди 50+
показать весь комментарий
09.10.2025 11:23 Ответить
Вийдіть на вихідні на Хрещатик і побачите натовпи молоді... Бухають, дуріють - видно, що цілком здорові та придатні!
Але їх навіть за кордон випускати почали, зате 50-річні діди з гіпертонією/діабетом/артритом мають за них служити...
показать весь комментарий
09.10.2025 11:26 Ответить
Колись у селах майже кожен двір тримав худобу. Зараз на 100 дворів тримає 3-5. Але поїхавши на ринок будь-якого обласного центру де продають молочку ви побачите сотні жіночок, що нею торгують, тому що вони всі сходяться в одному місці і складається враження, що з 90-х років у селах майже нічого не змінилося. Приклад зрозуміли?
показать весь комментарий
09.10.2025 12:04 Ответить
Украли на мільярди і ще щось патякають, скільки крадуть допомоги з ес одному богу відомо.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:12 Ответить
та хрін з ними - розкажи про фламінгу
показать весь комментарий
09.10.2025 11:28 Ответить
Зелемарафон закривати і собі зменьшувати зарплати вони не збираються, при тому що 30 лямів із 100 потрібних - це навіть дуже суттєво, а ось з людей податки потрусити - це вони попереду всіх.
показать весь комментарий
09.10.2025 11:34 Ответить
А зєля не хоче підписати закон про підвищення заробітної плати військовим,прийнятим ВР у квітні 2024року?
показать весь комментарий
09.10.2025 11:41 Ответить
В кого є можливість, ідіть в сзч , ці довбні зелені просто знущаються, отаку країну майбутнього зелена погань і будує
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
Ви ЗЕлені всі суки! Закрийте нахєр не потрібний телемарафон Перестаньте тварі кормити олігархів.Поубавте зарплатню суддям,прокурорам,всяким радникам і наглядовим радникам типа Сірожа Лещенко.Зробіть все щоб військові отримували більше.На нулі 100тис ,а в теплому кабінеті судді 300-600тис.Меньше крадіть!
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
 
 