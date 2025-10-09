Повысить зарплаты военным на 10 тыс. грн пока невозможно, - "слуга народа" Кицак
Повышение зарплат военным на 10 тыс. грн требует 100 млрд грн в год, а доступные ресурсы государства значительно меньше.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак.
По его словам, даже минимальное повышение зарплат для около 800 тысяч военных требует около 100 млрд грн в год.
Кицак отметил, что даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяет собрать лишь 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения.
"Этого недостаточно, чтобы даже базово поднять выплаты военным. Можно говорить о детенизации, таможня, налоговая - эти все истории, но уже сколько лет об этом говорят, но никакого эффекта от этого не прослеживается", - сказал нардеп.
Постучите там тем кто в танке на Банковой-- мертвым деньги не нужны, заменяйте гробовые выплаты обычной пенсией по потере кормильца и не более того, и только тем у кого дети, а освобожденные средства не крадите а потратьте на живых и раненых солдат.
І чиновникам регулярно підвищують! А ментів і чиновників сумарно не менше, аніж військових!
Приберіть всі доплати депутатам, міністрам, суддям, іншим чиновникам і платіть голу ставку. Ось і кошти звільняться! Саме це зробив уряд Яценюка восени 2014. І таке оскаржити в суді неможливо, адже ставку не знижують.
Але їх навіть за кордон випускати почали, зате 50-річні діди з гіпертонією/діабетом/артритом мають за них служити...