Повысить зарплаты военным на 10 тыс. грн пока невозможно, - "слуга народа" Кицак

Повышение зарплат военным на 10 тыс. грн требует 100 млрд грн в год, а доступные ресурсы государства значительно меньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак.

По его словам, даже минимальное повышение зарплат для около 800 тысяч военных требует около 100 млрд грн в год.

Кицак отметил, что даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяет собрать лишь 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения.

"Этого недостаточно, чтобы даже базово поднять выплаты военным. Можно говорить о детенизации, таможня, налоговая - эти все истории, но уже сколько лет об этом говорят, но никакого эффекта от этого не прослеживается", - сказал нардеп.

