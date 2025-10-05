РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10230 посетителей онлайн
Новости Поддержка прифронтовых громад Поддержка учебных заведений в прифронтовых регионах
395 15

Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях

Доплаты учителям на прифронтовых территориях

Учителя на прифронтовых территориях отныне будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении.

Так, Свириденко отметила, что отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщается, это касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.

В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Также читайте: В Украине хотят изменить подходы к оплате труда врачей и учителей на прифронтовых территориях

Автор: 

учитель (500) Свириденко Юлия (242) заработная плата (2404)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Всегда радуюсь за врачей и учителей. Самые, ****, голодранцы
показать весь комментарий
05.10.2025 15:14 Ответить
+1
А чому тільки вчителям?
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:16 Ответить
+1
Так-так!
Дурні думкою радіють, а недолугі - тішаться!
Кабмін вже давно прозвітував на засіданні РНБО, скільки виїхало з України, скільки шкіл закрито й скільки ще треба закрити, скільки профтехліцеїв, коледжів, академій, інститутів, університетів можна в майбутньому оптимізувати (закрити) через виїзд 18-22+!
Й до того ж, звідки вони візмуться, ці гроші, якщо Кабмін шукає кошти для виплат військовим ЗСУ, бо коштів для армії просто вже НЕМАЄ?!
Та й грошей у бюджеті ніц!
А Ви собі тіштесь-тіштесь, та тихенько поглядайте на Західні кордони, там Ваше майбутнє!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всегда радуюсь за врачей и учителей. Самые, ****, голодранцы
показать весь комментарий
05.10.2025 15:14 Ответить
А за бариг та держчинуш не радуєтесь?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:30 Ответить
А где про них в этой статье?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:34 Ответить
Вас же білі 4к грн тригернули для лохів під обстрілами та в підвалах із сотнями орущих дітей.

А млрд сірої зелені, спиж...ної почьотнимі людьмі - то страшно, то другоє?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:39 Ответить
Те не те слово! Шо освіта, шо медицина - притулок для ухилянтів!
Без $ у кишені до лікаря не заходь, а щоб здати сесію, вступити, а особливо зараз під час особливого стану, - так треба мати мінімум 5 000 $! Й можна не з'являтись семестрами у коледжі, або виші! За тебе все порішають! А тепер їм за це ще й як премія, якщо отриають звичайно, бо грошей у бюджеті все одно - НЕМАЄ!
Тому, хай дурні радіють й тішаться.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:31 Ответить
"Самые" социально незащищенные, так точнее...
показать весь комментарий
05.10.2025 15:36 Ответить
А чому тільки вчителям?
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:16 Ответить
Так-так!
Дурні думкою радіють, а недолугі - тішаться!
Кабмін вже давно прозвітував на засіданні РНБО, скільки виїхало з України, скільки шкіл закрито й скільки ще треба закрити, скільки профтехліцеїв, коледжів, академій, інститутів, університетів можна в майбутньому оптимізувати (закрити) через виїзд 18-22+!
Й до того ж, звідки вони візмуться, ці гроші, якщо Кабмін шукає кошти для виплат військовим ЗСУ, бо коштів для армії просто вже НЕМАЄ?!
Та й грошей у бюджеті ніц!
А Ви собі тіштесь-тіштесь, та тихенько поглядайте на Західні кордони, там Ваше майбутнє!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:22 Ответить
А мені здається,що сьогодні всі живуть в прифронтовй зоні. Бо смерть і розруха по всій території України
показать весь комментарий
05.10.2025 15:26 Ответить
бо, зелені гніди сподіваються що вчителі, це ядерний електорат. за 4000 долярів і в огонь і у воду.
ну і лікарі, паровозом.
саме, оці обрали україні таке щастя!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:29 Ответить
Королєвська, як і зеленський, обіцяли багато для учителів, а натомість, …
Учителі бачуть реальні «турботу від приблуд95 та їх служок у ВРУ, про оплату праці Учителів та Майбутні Покоління Українців!!
Ім ніхто у конвертах, як у ВРУ служкам, гроші не роздає!! Перед виборами, приблуди95 привладні, почнуть про них волати!! Стара історія щодо учителів, упродовж 30 років України!!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:30 Ответить
Зате на сесії, або під час так званого вступу до коледжу або ЗВО у період особливого стану 25+, що не хочуть на фронт йти, у валізах стільки привозять,
що конвертики недоречними здаються.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:34 Ответить
Там залишилися самі пенсіонери, трішки середнього віку та студенти на 1 рік заскакують.
Пенсіонери витягнуть ноги - переходьте всі школи на ШІ. Люди туди не йдуть вже.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:35 Ответить
Не намахав.Обіцяв 4 куска-отримайте і розпишіться.Правде не євро а грн але то таке
показать весь комментарий
05.10.2025 15:35 Ответить
це перемога !
показать весь комментарий
05.10.2025 15:39 Ответить
 
 