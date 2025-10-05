Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях

Учителя на прифронтовых территориях отныне будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении.

Так, Свириденко отметила, что отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщается, это касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.



Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.



В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Также читайте: В Украине хотят изменить подходы к оплате труда врачей и учителей на прифронтовых территориях