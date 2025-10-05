Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях
Учителя на прифронтовых территориях отныне будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении.
Так, Свириденко отметила, что отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение было принято на заседании правительства.
Как сообщается, это касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.
В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.
А млрд сірої зелені, спиж...ної почьотнимі людьмі - то страшно, то другоє?
Без $ у кишені до лікаря не заходь, а щоб здати сесію, вступити, а особливо зараз під час особливого стану, - так треба мати мінімум 5 000 $! Й можна не з'являтись семестрами у коледжі, або виші! За тебе все порішають! А тепер їм за це ще й як премія, якщо отриають звичайно, бо грошей у бюджеті все одно - НЕМАЄ!
Тому, хай дурні радіють й тішаться.
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
Дурні думкою радіють, а недолугі - тішаться!
Кабмін вже давно прозвітував на засіданні РНБО, скільки виїхало з України, скільки шкіл закрито й скільки ще треба закрити, скільки профтехліцеїв, коледжів, академій, інститутів, університетів можна в майбутньому оптимізувати (закрити) через виїзд 18-22+!
Й до того ж, звідки вони візмуться, ці гроші, якщо Кабмін шукає кошти для виплат військовим ЗСУ, бо коштів для армії просто вже НЕМАЄ?!
Та й грошей у бюджеті ніц!
А Ви собі тіштесь-тіштесь, та тихенько поглядайте на Західні кордони, там Ваше майбутнє!
ну і лікарі, паровозом.
саме, оці обрали україні таке щастя!
Учителі бачуть реальні «турботу від приблуд95 та їх служок у ВРУ, про оплату праці Учителів та Майбутні Покоління Українців!!
Ім ніхто у конвертах, як у ВРУ служкам, гроші не роздає!! Перед виборами, приблуди95 привладні, почнуть про них волати!! Стара історія щодо учителів, упродовж 30 років України!!
що конвертики недоречними здаються.
Пенсіонери витягнуть ноги - переходьте всі школи на ШІ. Люди туди не йдуть вже.