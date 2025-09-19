В Україні хочуть змінити підходи до оплати праці лікарів і вчителів на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів України наступними тижнями запустить другий етап підтримки прифронтових територій, що передбачає зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери, зокрема для лікарів і вчителів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті, передає Укрінформ.

"Ми дійсно приділяємо окрему увагу прифронтовим територіям. Є вже низка заходів, про які сьогодні казав міністр фінансів, для стимулювання підтримки бізнесу в таких регіонах, що стосується і бронювання, пільгових кредитів і грантів на виробництво, які мають особливості саме для прифронтових територій. Це був лише перший етап підтримки прифронтових регіонів. Другий теж буде у нас в наступні тижні. Передусім він стосуватиметься зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери. Адже ми всі розуміємо ризики, а також навантаження й умови, в яких працюють наші лікарі, вчителі", – сказала Свириденко.

Вона зауважила, що уряд ініціюватиме низку законів у цій галузі та закликала Верховну Раду до їх підтримки.

Прем'єр-міністерка додала, що уряд також планує переглянути перелік прифронтових територій, "для того, щоб території, які дійсно знаходяться в зоні бойових дій або потенційних бойових дій, всі могли скористатися тими пільгами та можливостями, які уряд буде пропонувати".

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України розподілив 6,22 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

До того стало відомо, що держава виплатить 200 тис. грн молодим лікарям, які після інтернатури працюватимуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях.