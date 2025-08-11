БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
122 0

Держава пропонує по 200 тисяч для молодих лікарів за переїзд у село. Як отримати виплату?

лікарі

Держава виплатить 200 тис. грн молодим лікарям, які після інтернатури працюватимуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях.

Йдеться про випускників інтернатури з 2025 року у 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Ця ініціатива діятиме до завершення воєнного стану з можливістю продовження, зазначають у міністерстві.

Базові умови працевлаштування наступні:

  • вакансія має бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників і належати державному/комунальному закладу в селі або на території активних бойових дій (перелік затверджений Мінвідновлення);
  • укомплектованість лікарських посад у закладі – не більш як 75%, заклад готовий укласти договір щонайменше на 3 роки;
  • підтвердження від закладу (лист) про відповідність вимогам постанови. Договір можна укласти й із закладом, де лікар уже працює після інтернатури, якщо він відповідає критеріям.

Читайте також: Україна отримала $50 мільйонів від Світового банку на розвиток охорони здоров’я

Документи потрібно буде подати до 10 жовтня до ЗВО, де лікар проходив інтернатуру, з наступним пакетом документів:

  • Заява на ім’я ректора (довільна форма);
  • лист-підтвердження від медзакладу про відповідність вимогам постанови;
  • копії диплома і сертифіката про кваліфікацію (якщо даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);
  • підтвердження трудової діяльності (копія трудової книжки – за наявності, або витяг із Реєстру застрахованих осіб ПФУ);
  • копія укладеного трудового договору з медзакладом.

Подати можна особисто або на офіційну e-mail адресу ЗВО. Після погодження ЗВО видає наказ про призначення виплати, а кошти перераховують до кінця бюджетного року.

У МОЗ попередили, що у разі дострокового звільнення за власним бажанням, за згодою сторін або через неналежне виконання обов’язків – допомогу слід буде повернути протягом 10 днів. Повернення не вимагається, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у випадку форс-мажору, встановлення інвалідності I–II групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

Раніше повідомлялось, що середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ.

Автор: 

виплати (490) здоров’я (12) охорона здоров’я (54) МОЗ (1451) допомога (1594) лікарі (123)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 