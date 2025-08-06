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Новини Пенсійна реформа
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Середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Середня пенсія в Україні збільшилася до $153

Станом на 1 липня 2025 року середній розмір пенсії в Україні від початку року зріс на 10,7% і станом на початок липня становив 6410,17 грн або близько $153 (за поточним курсом НБУ).

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ).

За інформацією ПФУ, станом на 1 липня 2025 року в Україні зареєстровано 10,26 млн пенсіонерів. З них 2,8 млн досі працюють і мають трохи вищу середню пенсію –6974,61 грн ($166).

Зауважимо, що на початку року середня пенсія становила 5 789,05 грн, а у працюючих пенсіонерів – 6 302,76 грн. Таким чином, з початку 2025 року пенсійні виплати збільшилися на 621,12 гривень.

Зауважимо, що порівняно з липнем 2024 року пенсії зросли на 10,2%. Водночас інфляційні процеси частково знівелювали це зростання, оскільки споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Таким чином реальна купівельна спроможність пенсіонерів зменшилася приблизно на 4%.

Читайте також: Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Водночас більшість пенсіонерів – 56,2% – отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,7% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 32% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 20,5% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн.

пенсії

Пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн призначена для 29% українців. Понад 10 000 грн отримують 14,8% пенсіонерів.

В регіональному розрізі найбільші пенсії в Києві – 8 856,57 грн, найнижчі в Тернопільській області – 4 967,1 грн.

пенсії

Раніше повідомлялось, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, коли в Європі цей показник удвічі вищий.

Автор: 

інфляція (774) пенсіонери (440) Пенсійний фонд (427) пенсія (705)


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А яка МЕДІАННА пенсія, га? Дістали вже з тою "середньою"!
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06.08.2025 11:26 Відповісти
В статье есть по диапазонам. Но это если дальше заголовка читать 😁
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06.08.2025 13:16 Відповісти
прокуров побільшало на пенсії
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06.08.2025 11:41 Відповісти
Потрібно негайно збільшити платню вчителям від 4 тисячі баксів до 5-ти тисяч, бо вже навіть пенсіонери їх скоро доженуть. Ось що таке правильний вибір у 2019 році, який врешті покінчив з епохою бідності. Так 73%?
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06.08.2025 11:59 Відповісти
А в шекелях це скільки ???
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06.08.2025 12:03 Відповісти
Провладні гандони знущаються з простих людей!Хай,сссукі,надрукують інструкцію,як вижити і не сдохнути з голоду і від нехватки ліків на пенсію в 3000гр. за 40 років офіційного стажу!
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06.08.2025 12:14 Відповісти
Якщо я жеру капусту, а сусід м'ясо, то разом ми їмо голубці. Деграданти при владі.
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06.08.2025 12:28 Відповісти
Наша власть только и делает что печатает деньги в три смены, больше ничего!
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06.08.2025 13:00 Відповісти
" Такі дані https://www.pfu.gov.ua/2173222-serednij-rozmir-pryznachenoyi-pensijnoyi-vyplaty-ta-pytoma-vaga-pensioneriv-za-rozmiramy-pryznachenyh-misyachnyh-pensij-u-zagalnij-yih-chyselnosti-stanom-na-01-07-2025/ оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ). " (с)
АХ....УЕнная "инфографика" . "Средняя температура по больнице" , конечно , не впечатляет...
Но почему-то "скромно" умалчивают про спецпенсии - вот интересно посмотреть на "среднюю температуру" .
А о том , что у нас пенсии ниже существования , я и так знаю ...
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06.08.2025 13:07 Відповісти

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