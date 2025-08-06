Середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 липня 2025 року середній розмір пенсії в Україні від початку року зріс на 10,7% і станом на початок липня становив 6410,17 грн або близько $153 (за поточним курсом НБУ).

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України (ПФУ).

За інформацією ПФУ, станом на 1 липня 2025 року в Україні зареєстровано 10,26 млн пенсіонерів. З них 2,8 млн досі працюють і мають трохи вищу середню пенсію –6974,61 грн ($166).

Зауважимо, що на початку року середня пенсія становила 5 789,05 грн, а у працюючих пенсіонерів – 6 302,76 грн. Таким чином, з початку 2025 року пенсійні виплати збільшилися на 621,12 гривень.

Зауважимо, що порівняно з липнем 2024 року пенсії зросли на 10,2%. Водночас інфляційні процеси частково знівелювали це зростання, оскільки споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Таким чином реальна купівельна спроможність пенсіонерів зменшилася приблизно на 4%.

Читайте також: Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Водночас більшість пенсіонерів – 56,2% – отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,7% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 32% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 20,5% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн.

Пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн призначена для 29% українців. Понад 10 000 грн отримують 14,8% пенсіонерів.

В регіональному розрізі найбільші пенсії в Києві – 8 856,57 грн, найнижчі в Тернопільській області – 4 967,1 грн.

Раніше повідомлялось, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, коли в Європі цей показник удвічі вищий.