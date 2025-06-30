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Новини
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В Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати. У Європі цей показник удвічі вищий, – Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

В Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати. У Європі цей показник удвічі вищий, – Гетманцев

В Україні середня пенсія становить лише 27% від середньої заробітної плати.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зараз показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні – близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%", – повідомив Гетманцев.

Він зауважив, що відсоток заміщення трудових доходів пенсією в Україні мав тенденцію до зниження останні 10 років, зокрема, після пенсійної реформи, схваленої попереднім президентом Петром Порошенком, коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсій було знижено з 1,35% до 1%.

Гетманцев підкреслив, що необхідно переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій і середня пенсія в Україні має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати.

"Перший крок для цього – підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4 тис. грн", – зауважив Гетманцев.

В Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, – Гетманцев

Він закликав уряд зайнятися детінізацією виплат зарплат, скасуванням спеціальних пенсій для окремих категорій чиновників та запровадженням обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за травень цього року на рівні 20 355 гривень 40 копійок.

До того Гетманцев заявляв, що Пенсійний фонд у 2025 році вимушено виплатить 35 млрд грн отримувачам спецпенсій за рішеннями судів.

Автор: 

пенсія (696) Гетманцев Данило (515) зарплата (1144)


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Порошенко винний.
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30.06.2025 20:32 Відповісти
Перед виборами петушня за метушилвась!
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30.06.2025 20:35 Відповісти
У нас чомусь "дебіли" все рахують в середньому. Мінімальні покажи кідарюга.
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30.06.2025 20:37 Відповісти
На нари зелену банду на чолі з тупорилим ішаком! Цим мудакам завжди хтось винен.
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30.06.2025 20:38 Відповісти
Да затрахали ви вже своєю середньою пенсієй!В якої країні Європи існує разрив між мінімалкі у 2360гр. і практично необмеженої до 300000гр.!Різніца у пенсіях більш,ніж 40 разів!Г А Н Д О Н И !!!
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30.06.2025 20:50 Відповісти
-Відчуваєте? В повітрі запахло виборами!
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30.06.2025 20:52 Відповісти

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