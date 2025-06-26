Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 499 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за травень цього року. Так, цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Як повідомлялося, в квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.
У березні цей показник становив 19 430 грн, у лютому – 18 589 грн, у січні – 18 660 грн.
До того стало відомо, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
Топ коментарі
+9 Sсhool Bus
показати весь коментар26.06.2025 19:43 Відповісти Посилання
+6 Sсhool Bus
показати весь коментар26.06.2025 20:13 Відповісти Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 19:43 Відповісти Посилання
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В Україні 20 000 грн зараз - це гарна з.п., якщо на руки, то гарна. До 2014 500 у.о. нормально було навіть в Києві, можна було знімати кімнату і більш менш жити.
Так от, після обрахунків виходить 10 000 грн х 12 місяців х 25 років = 3 млн грн мінімум з людини. Якщо людина буде працювати на 24 000 грн з.п., то там вихід мінімум 9 млн грн податків і зборів за життя, профіт мінімум 2 млн, а з нормальними з.п. профіт росте кратно в рази для держави.
Так от, не просто так Європа багата, бо від рівня життя простої людини і залежить рівень доходів в бюджет. Економіка 2 курс універистету.
А тут була новина, що не вийшли на план по ПДВ в бюджеті ))) ну це показник, що люди просто втрачають гроші і бідніють, вимивання грошей і колапсує економіка, долар зростає і т.д. Економіка точна наука, а не на картах розкинути.
Це так написав, може хто прочитає.
А як я живу, то це моя справа, мене пока влаштовує, платять в баксах і нормально. Ремонтую дрони, акумулятори, зарядні станції, військові не жаліються і мені нормально. Сумарно за роботу я не брав нічого з військових за весь час війни, хіба на деталі дорогі, то роботою задонатив від 300 000 грн мінімум, сума орієнтовна вказана по середній ціні вартості ремонту (я не депутат і зараз з грошами тяжкувато навіть мені). З Сум ось прислали зарядну станцію на ремонт, 40 000 сказали в сервісі, я відремонтував за 500 грн і це ціна деталей, військові задоволені.
Маю знайомих юристів і вони все розповідають, що буд у вас диплом Гарварда, якщо у вас нема знайомого судді, який може вас взяти до себе, то ваші оті всі бумажки нічого не варті. Також розповідали як проходять заказні конкурси, коли треба протягнути своїх, приходять бажаючі, а конкурс за рішенням комісії проходить "потрібна" людина )))). Це все настільки гнила тема, що з неї аж воняє.
Дядьку ремонтували шию, 45 000 грн (2017 рік), батько мій сильно злий був, що за все платити (совкове мислення), а я йому, що чи робив би ти навіть за 45 000 таку операцію? - він промовчав і зрозумів, що ну його далі і різати правильно людину за 2 см до шийного спинного мозку це дуже складно і відповідально, там складна операція на шиї, дядька забрали через 2 дні додому і живе далі вже 7-й рік і ту опервцію відбив вже багато разів, а так би помер і все.
борсатись на дачах і чекати пенсії, що в своє число їм на картку капне!
У такі складні для України часи, кожен повинен довести перед державою, що він не даремно
отримує надану нею пенсію, тимпаче, що більшість з пенсіонерів працювали ще за часів срср, а не незалежної України.
Тому, хай попрацюють на благо України, або послужать Україні!