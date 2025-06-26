Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 499 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за травень цього року. Так, цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, в квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

У березні цей показник становив 19 430 грн, у лютому – 18 589 грн, у січні – 18 660 грн.

До того стало відомо, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.