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Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 499 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні середня зарплата за місяць зросла на 499 гривень, – Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за травень цього року. Так, цей показник становить 20 355 гривень 40 копійок.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, в квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

У березні цей показник становив 19 430 грн, у лютому – 18 589 грн, у січні – 18 660 грн.

До того стало відомо, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

В Україні середня зарплата за місяць зросла на 499 гривень, – Пенсійний фонд

Автор: 

Пенсійний фонд (421) пенсія (696) зарплата (1144)


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Топ коментарі
+9
Санітарка отримує 10.000 гр, суддя 120.000 гр, середня зарплата 65.000 гр.
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26.06.2025 19:43 Відповісти
+6
Якщо колись попадете в реанімацію і будете пів дня лежати в купі власного лайна, то можливо і згадаєте свій допис.
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26.06.2025 20:13 Відповісти
+4
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26.06.2025 19:43 Відповісти
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26.06.2025 19:31 Відповісти
Це велика і нереальна зарплата?
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26.06.2025 19:39 Відповісти
потужно коСмічна
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26.06.2025 19:40 Відповісти
Не реальна, бо багато пишуть 20 000 грн, а коли на співбесіду, то "ну для початку 12 000, а там побачимо" )))) Ворк юа кишить вакансіями 30 000 грн, але реально там 30 000 грн одиниці і там вимоги шалені.

В Україні 20 000 грн зараз - це гарна з.п., якщо на руки, то гарна. До 2014 500 у.о. нормально було навіть в Києві, можна було знімати кімнату і більш менш жити.
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26.06.2025 20:09 Відповісти
Давай, поплач мені, як тобі важко жити без сім'ї, в якихось трущобах, хуже бомжів, з постійними приниженнями і погрозами що тебе відправлять здохнути на нулі якщо не будеш шестєрить. 24/7/365, без вихідних, без нормального сну і лікування. За 30 гривень за годину. Ой, це ж не про тебе, це про тих дурачків яких держава зробила рабами. Сорян, переплутав.
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26.06.2025 20:55 Відповісти
Якби чиновники вчили економіку хоч трохи (по блату більшість сидить поколіннями і навіть зараз якщо почати розбиратися, то там і до регіонів доростуть корені), то б розуміли, що найбільший прибуток для держави - ЦЕ ЛЮДИ. По розрахунках в одну людина на зараз враховуючи школу і може трохи медицину, то держава вкладає приблизно 1 млн грн в людина до 21 року (це в середньому з інтернету з.п. вчителів і трохи лікарів), а отримати хоче мінімально 10 000 грн х 12 місяців х 25 років (8 000 грн це мінімальні податки з людини на мінімалці - податки з роботодавця + робітник + 2000 ПДВ + акцизи), податки становлять 64% мінімум (роботодавець + робітник разом) - це також пораховано і відкрито.

Так от, після обрахунків виходить 10 000 грн х 12 місяців х 25 років = 3 млн грн мінімум з людини. Якщо людина буде працювати на 24 000 грн з.п., то там вихід мінімум 9 млн грн податків і зборів за життя, профіт мінімум 2 млн, а з нормальними з.п. профіт росте кратно в рази для держави.

Так от, не просто так Європа багата, бо від рівня життя простої людини і залежить рівень доходів в бюджет. Економіка 2 курс універистету.

А тут була новина, що не вийшли на план по ПДВ в бюджеті ))) ну це показник, що люди просто втрачають гроші і бідніють, вимивання грошей і колапсує економіка, долар зростає і т.д. Економіка точна наука, а не на картах розкинути.

Це так написав, може хто прочитає.

А як я живу, то це моя справа, мене пока влаштовує, платять в баксах і нормально. Ремонтую дрони, акумулятори, зарядні станції, військові не жаліються і мені нормально. Сумарно за роботу я не брав нічого з військових за весь час війни, хіба на деталі дорогі, то роботою задонатив від 300 000 грн мінімум, сума орієнтовна вказана по середній ціні вартості ремонту (я не депутат і зараз з грошами тяжкувато навіть мені). З Сум ось прислали зарядну станцію на ремонт, 40 000 сказали в сервісі, я відремонтував за 500 грн і це ціна деталей, військові задоволені.
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26.06.2025 21:49 Відповісти
Це невелика, але все ще нереальна зарплата. Від того ще більше сумно. Ну немає в регіонах такої зарплатні
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27.06.2025 13:23 Відповісти
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26.06.2025 19:43 Відповісти
Санітарка отримує 10.000 гр, суддя 120.000 гр, середня зарплата 65.000 гр.
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26.06.2025 19:43 Відповісти
Чого вона в свій час не вчилась на суддю? Зараз би на двох отримували 240.000
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26.06.2025 19:56 Відповісти
Ви де живете? На марсі? Закон про суддівство: суддею може стати помічник судді, а помічників суддя призначає собі сам. Ахахах, ну реально ви як дожили до своїх років.

Маю знайомих юристів і вони все розповідають, що буд у вас диплом Гарварда, якщо у вас нема знайомого судді, який може вас взяти до себе, то ваші оті всі бумажки нічого не варті. Також розповідали як проходять заказні конкурси, коли треба протягнути своїх, приходять бажаючі, а конкурс за рішенням комісії проходить "потрібна" людина )))). Це все настільки гнила тема, що з неї аж воняє.
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26.06.2025 20:06 Відповісти
А чого не вчилась? А прикинь що не у всіх є можливості потягнути універ.
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26.06.2025 20:12 Відповісти
Ви його слухаєте, балабола диванного? Юридична сфера це №1 по корупції в Україні. Диплом це останнє що спитають на співбесіді в суди, перше це ЗНАЙОМСТВА і ЗВ'ЯЗКИ, без яких нічого не можна. Без знайомства в суді ви можете влаштуватися тільки на прохідній перекладати папірці та справи за мінімалку і все (отримати стартовий досвід для роботи далі і то там сумнівно, бо перспектив нуль без зв'язків), там текучка шалена, довго там не тримаються ніколи. Знайома пробувала, то була в шоці, що диплом нічого не вартий без зв'язків, навіть за гроші не пускають, бо лівих не пускають просто, щоб вони не бачили лишнього.
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26.06.2025 20:41 Відповісти
Якщо колись попадете в реанімацію і будете пів дня лежати в купі власного лайна, то можливо і згадаєте свій допис.
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26.06.2025 20:13 Відповісти
100%
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26.06.2025 20:26 Відповісти
Воно потім зрозуміє, і буде або платити, або буде в лайні на смітнику, бо зараз потрапити в лікарню на стаціонар це шара вже закінчилася, а воно тут приколяси пише. Знайома в лікарні була, то від 500 грн ДОБА, якщо реально треба вилікуватися і щоб все робили. Ну це як би нормально, бо люди 7+ років вчилися і повинні заробляти, а не виживати.

Дядьку ремонтували шию, 45 000 грн (2017 рік), батько мій сильно злий був, що за все платити (совкове мислення), а я йому, що чи робив би ти навіть за 45 000 таку операцію? - він промовчав і зрозумів, що ну його далі і різати правильно людину за 2 см до шийного спинного мозку це дуже складно і відповідально, там складна операція на шиї, дядька забрали через 2 дні додому і живе далі вже 7-й рік і ту опервцію відбив вже багато разів, а так би помер і все.
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26.06.2025 20:46 Відповісти
Лікуватись даром - даром лікуватись
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26.06.2025 20:50 Відповісти
а хто з під них двох судна підкладні виносив
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26.06.2025 20:17 Відповісти
Швидше всього, поки що ніхто. Але життя - дивна штука, не все можна передбачити.
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26.06.2025 21:08 Відповісти
Ти при пам'яті? Ти думаєш, що можна проста відівчитися і стати суддею?) Ну це просто не кажучи вже про те, що юрфак - найдорожча освіта, і це далеко не всім по карману. Це я вже не кажу про те, що з твого допису виходить, що судді потрібні, а санітарки то так, для ледачих
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27.06.2025 13:25 Відповісти
В Німеччині санітарка в будинку для літніх людей заробляє 18.60євро в годину Брутто.
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27.06.2025 00:27 Відповісти
Це враховуючи суддею, прокуроров, депутатів
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26.06.2025 19:49 Відповісти
обурення звісно зрозуміле, аде суддів і прокурорів реально не вистачає. у них шалена завантаженність. люди хочуть справедливості, а де її взяти?
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28.06.2025 06:18 Відповісти
Хотіли збрехати на 500, але посоромились, і аж цілу гривню скинули.
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26.06.2025 19:52 Відповісти
Это для большей правдоподобности, спонта считали по настоящему и вышла такая "реальная" цифра. Всё дело в том. что сейчас положительные новости по стране это сплошные фейки и вбросы, для тупых, наивных и легковерных, которые называют себя оптимистами - дебилы.
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27.06.2025 21:42 Відповісти
А мінімальна? 🤡🤡🤡
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26.06.2025 19:53 Відповісти
Я плачу побутову електрику на ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК». Власник чомусь мешкає в Берліні, такий собі Сізерман. Хто це такий, хрен його знає.
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26.06.2025 19:53 Відповісти
І кого ми обманюємо ? Світову спільноту ? Замість того щоб зробити в як в країнах заходу макс.зарплатгя не більше 8 мінімальних, ми робимо Ельдорадо для крадіїв, мародерів, та зрадників.
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26.06.2025 19:56 Відповісти
Якщо обмежити максимальну зарплату від мінімальної 8 раз,тоді чиновникам треба більше працювати,а вони не для того йшли в владу,щоб працювати,а щоб хапнути більше,як ви цього не розумієте.
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26.06.2025 20:06 Відповісти
цей весь надмірний бюрократичний апарат давно треба скорочувати. яка від них користь і від тих постійних звітів?
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28.06.2025 06:21 Відповісти
То що, хабар якогось митника, чи судді добавили до середньої зарплати по Україні?
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26.06.2025 20:09 Відповісти
Взятки и наворованное не учитывают. Эти бабки ложатся на плечи будущих поколений в виде процентов по кредитам. Самое обидное в этом то, что просрали самую крупную и богатую страну Европы и превратили её в отброс.
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27.06.2025 21:40 Відповісти
А медіанна з/п яка? У інших країнах визначають саме її!
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26.06.2025 20:15 Відповісти
І це за сорокагодинний рбочий тиждень. Восьмичасовий робочий день з вихідними. А дурачки хай 24/7/365 іпашать за ту ж двадцятку. 30 гривень за годину. РАБИ! Голімі безправні раби, з одним правом - здохнути якщо того забажає командір.
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26.06.2025 20:52 Відповісти
НЕ ЗВИЗДІТЬ. ЯК ПЛАТИЛИ МУЙНЮ ТАК ПЛАТЯТЬ.
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26.06.2025 20:58 Відповісти
ще й постійними податками і митами обкладають. тотальна фіскалізація, а ціни ростуть, плюс інфляція
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28.06.2025 06:22 Відповісти
Инфляция всё равно всё сожрёт за день. Если не за час. Зарплаты у нас в стране 💩🤢🤮
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26.06.2025 21:40 Відповісти
украинцы - нищие обманутые бесправные рабы воров при власти
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27.06.2025 06:43 Відповісти
На нищебродів перетворили.
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27.06.2025 06:52 Відповісти
Пенсійний фонд України просто повинен в умовах особливого стану, пенсіонерів залучати до активної соціальної діяльності, а не сидіти по домівках,
борсатись на дачах і чекати пенсії, що в своє число їм на картку капне!
У такі складні для України часи, кожен повинен довести перед державою, що він не даремно
отримує надану нею пенсію, тимпаче, що більшість з пенсіонерів працювали ще за часів срср, а не незалежної України.
Тому, хай попрацюють на благо України, або послужать Україні!
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27.06.2025 06:51 Відповісти
Обожнюю статистику - які хочеш цифри, такі і малюй, можна обґрунтувати все що завгодно. А оця зарплата, що зросла вона зараз з нами в одній кімнаті?
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27.06.2025 13:22 Відповісти
Если учесть тот факт, что среднюю зарплату мало кто получает, то становится интересно каким образом она формируется в стране. Получается что очень многие имеют заоблачные зарпаты, но ещё больше людей просто нищенствуют. МАТЕМАТИКА!
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27.06.2025 21:37 Відповісти

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