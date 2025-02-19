В Україні затвердили показник середньої зарплати для обчислення пенсій. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за минулий рік, який враховується для обчислення пенсій.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Так, середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

У четвертому кварталі 2024 року були затверджені такі показники: у жовтні – 18 704,98 грн, у листопаді – 18 823,31 грн, у грудні – 21 698,99 грн.

Середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що застосовується для обчислення пенсії при зверненні за її призначенням у 2025 році, становить 15 057,09 грн.

Раніше стало відомо, що українці сплатили майже 65 млн грн добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду з моменту запровадження такої можливості у березні 2023 року. Стразові внески збільшують страховий стаж та дають можливість отримати більші пенсійні виплати при виході на пенсію.

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 грн ($137,7 за офіційним курсом на вказану дату). На початок 2024 року вона становила 5 385,25 грн ($141,71 за курсом на відповідну дату).

Що передбачає нова пенсійна реформа

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Міністерство соціальної політики презентувало новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із пропозиціями Міністерства, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків. З урахуванням мінімальної зарплати 8 000 грн і підвищення військового збору до 5%, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 грн. Тож, така базова пенсія зараз становила би 1 848 грн.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть щороку замість традиційної індексації всіх пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Крім того, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про запровадження накопичувального рівня пенсійної системи – обов'язкових відрахувань із зарплат, які мають забезпечити додаткові виплати у майбутньому, на додачу до соціальної пенсії.