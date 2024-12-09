В уряді розробили нову Пенсійну реформу: Щорічну індексацію пенсій для всіх скасують, замість неї запровадять бали
Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.
Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової, пише ЕП.
Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.
З урахуванням мінімальної зарплати 8000 гривень і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 гривень. Тож, така базова пенсія зараз становила б 1 848 гривень.
Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.
Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.
Щомісяця, протягом офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.
Очікується, що після проведення реформи розміри виплат тим людям, які вже на пенсії, перерахують за новими правилами, тобто з урахуванням зароблених ними у минулому балів. Також до їхньої страхової виплати додадуть базову пенсію. Інші доплати – за певний статус особи або особливі умови праці – виведуть із пенсійної системи та перекладуть на державний бюджет.
Попередньо у міністерстві прогнозують, що після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% українських пенсіонерів. Якщо перерахована за новими правилами пенсія виявиться меншою, ніж раніше, то її розмір зменшувати не будуть.
Як і зараз, для отримання пенсії буде необхідно мати 35 років трудового стажу (у разі виходу на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).
У Мінсоцполітики пропонують запровадили ці зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть з 1 липня 2025 року.
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Ги...ги...для судей, депутатів та прокурорів також???
замість 50% базової пенсії від ЗАРПЛАТИ з якої сплачувались податки, зараз буде 30% від МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ПО КРАЇНІ (і до дупи скільки ти отримував і скільки ти сплатив податків), чи був ти інженером, чи двірником, чи алкашем безробітним, всім ОДНАКОВО.
На сьогодні мінімальна ЗП складає 8000 грн, тобто 30% = 2400, а далі по є-балам всім.
Тільки 2400 гарнатовано
Знову в цапів мавпують, нічого нового не можуть згенерувати, вказівки з московії отримують
Справжньою реформою буде реальна накопичувальна пенсія (бо без неї при нашій демографії нікому буде пенсіонерів утримувати), а це все такі реформи, як заміна мсек на "кластерні лікарні".
запитання було, є і залишиться надалі - Хто створював існуючу Кланово Одігархічну Систему влади України?
дасте відповідь на це запитання, тоді і отримаєте відповідь на всі інші.
Тепер замість пенсії отримуйте фантики.
Все, за що не вигадають зелені рученята - обдираловка українців!
Придумати як заробити грошей, вони не здатні, йдуть примітивним шляхом : підвищення податків - результат - різкий ріст цін, збільшення штрафів і т.д.
Самі наголосували, панове українці!
Власне кажучи - а звідкиля збільшення візьметься ??
Швидка безболісна реформа яка все вирішить.
мрази конченньіе,
а прокурорам по 200 тьісяч будут отваливать ...