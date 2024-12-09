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В уряді розробили нову Пенсійну реформу: Щорічну індексацію пенсій для всіх скасують, замість неї запровадять бали

пенсия

Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу, яким пропонується змінити механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної систем.

Згідно із законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься з базової пенсії та страхової складової, пише ЕП.

Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір складатиме 30% від мінімальної зарплати після податків.

З урахуванням мінімальної зарплати 8000 гривень і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня, після сплати податків працівник з мінімальною зарплатою отримає 6 160 гривень. Тож, така базова пенсія зараз становила б 1 848 гривень.

Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати, для її розрахунку пропонують запровадити систему пенсійних балів. Ціну такого бала переглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій.

Замість чинної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та зарплат, вартість бала залежатиме виключно від середньої зарплати в країні.

Щомісяця, протягом офіційного працевлаштування, людина зароблятиме пенсійні бали. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості цих балів на вартість одного бала.

Читайте також: У Мінсоцполітики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть

Очікується, що після проведення реформи розміри виплат тим людям, які вже на пенсії, перерахують за новими правилами, тобто з урахуванням зароблених ними у минулому балів. Також до їхньої страхової виплати додадуть базову пенсію. Інші доплати – за певний статус особи або особливі умови праці – виведуть із пенсійної системи та перекладуть на державний бюджет.

Попередньо у міністерстві прогнозують, що після реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% українських пенсіонерів. Якщо перерахована за новими правилами пенсія виявиться меншою, ніж раніше, то її розмір зменшувати не будуть.

Як і зараз, для отримання пенсії буде необхідно мати 35 років трудового стажу (у разі виходу на пенсію у 60 років) або принаймні 15 років стажу (для виходу на пенсію у 65 років).

У Мінсоцполітики пропонують запровадили ці зміни до солідарного рівня пенсійної системи набудуть з 1 липня 2025 року.

Автор: 

пенсійна реформа (270) Пенсійний фонд (411) пенсія (683) Міністерство соціальної політики (663)


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Топ коментарі
+72
Є-бали?...
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09.12.2024 16:41
+51
Всі отримають по е-балу. Вот і весь розрахунок
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09.12.2024 16:42
+45
"...Попередньо у міністерстві прогнозують, що після реформи ..." цей уряд знесуть пенсіонери, не чекаючи військових із фронту!
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09.12.2024 16:38
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"...Попередньо у міністерстві прогнозують, що після реформи ..." цей уряд знесуть пенсіонери, не чекаючи військових із фронту!
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09.12.2024 16:38 Відповісти
Це фейк? В цей час здійснювати експерименти?
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10.12.2024 07:29 Відповісти
Кручу верчу запутать хочу
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09.12.2024 16:41 Відповісти
Кручу вєрчу нахітать хочу!Цю владу наперсточників потрібно зносить,вони ********* усю Україну,вкрай потрібні вибори.
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09.12.2024 16:45 Відповісти
Є-бали?...
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09.12.2024 16:41 Відповісти
попереду пропустили "На"
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09.12.2024 16:42 Відповісти
Та ще клич гопоти пропустили-гей гей гей....
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10.12.2024 11:36 Відповісти
НА
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09.12.2024 16:59 Відповісти
бали бали ******* !!!
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09.12.2024 17:29 Відповісти
індексацію замінили *******
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09.12.2024 17:09 Відповісти
А ті що вже на Є-Балі нас знову наїпуть з тою реформою?
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09.12.2024 20:16 Відповісти
Зє-бали.
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09.12.2024 20:48 Відповісти
Всі отримають по е-балу. Вот і весь розрахунок
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09.12.2024 16:42 Відповісти
перестати платити пенсію всім хто не працював і не сплачував податки, зменшити пенсії депутатам, суддям, прокурорам та іншим дармоїдам.
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09.12.2024 16:43 Відповісти
зменшувати суддям типу Конституція не дозволяє... так вирішив найгуманнішийй суд України...
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09.12.2024 16:45 Відповісти
Судді вирішили не зменшувати ЗП та пенсії суддям...
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09.12.2024 16:48 Відповісти
На початку осені уряд прийняв рішення підвищити суддям зарплату Так, згідно з Постановою Кабінету Міністрів "Про оплату праці суддів" від 3 вересня 2005 року, з 1 січня наступного року найменший посадовий оклад судді зросте до 7,5 розмірів мінімальної заробітної плати--------а поті їх купляв кожний уряд.--------------Президент Порошенко пропонував встановити доплату за вислугу років при роботі більше 3 років - 15%, 5 років - 20%, 10 років - 30%, 15 років - 40%, 20 років - 50%, 25 років - 60%, 30 років - 70%, 35 років - 80%.
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09.12.2024 22:26 Відповісти
Розсмішив.
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09.12.2024 20:49 Відповісти
Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів,

Ги...ги...для судей, депутатів та прокурорів також???
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09.12.2024 16:43 Відповісти
Для всіх окрем....
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09.12.2024 16:46 Відповісти
Базова буде онакова, але є-бали будуть ого-го.
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09.12.2024 16:49 Відповісти
Якщо розраховувати в нинішніх цифрах
замість 50% базової пенсії від ЗАРПЛАТИ з якої сплачувались податки, зараз буде 30% від МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ПО КРАЇНІ (і до дупи скільки ти отримував і скільки ти сплатив податків), чи був ти інженером, чи двірником, чи алкашем безробітним, всім ОДНАКОВО.
На сьогодні мінімальна ЗП складає 8000 грн, тобто 30% = 2400, а далі по є-балам всім.
Тільки 2400 гарнатовано
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09.12.2024 17:55 Відповісти
так, але чим більше у тебе була зп тим більше буде якихось ********, плюс доплати за вислуги і ще якусь фігню, і для прокурворів, суддів буде теж саме, що і зараз. Має бути накопичувальна і щоб спадкувалась, тоді буде толк, а не чергова брехня зелених, щоб людей надурити
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09.12.2024 18:31 Відповісти
пенсія це - казкове уявлення абстрактних понять та узагальнень за допомогою конкретних образних втілень та балів .....
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09.12.2024 19:08 Відповісти
аферисти
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09.12.2024 16:44 Відповісти
Короче ще думають як краще на...ти народ. Це тім хто отримує пенсії понад 100 тис. Їм однаково. А ще інвалідам пенсіонерам від прокуратури, суддів, представників правоохоронних органів, правительства та інший нечесті
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09.12.2024 16:44 Відповісти
наібуть знову
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09.12.2024 16:44 Відповісти
*********!
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09.12.2024 16:50 Відповісти
Не знову, а як завжди.
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09.12.2024 17:39 Відповісти
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09.12.2024 16:46 Відповісти
Так це казка, хто ж скаже досить
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09.12.2024 17:37 Відповісти
Кожна "розробка" цього,так званого,"уряду" зменшує кількість українців в Україні! Певне такий у них план!
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09.12.2024 16:46 Відповісти
Чергове *********.Зайдіть на сайт На пенсії - там аналіз цієї реформи.Простим українцям с пенсієї 2500-3500гр. нічого не додадут,можливо,навіть зменьшать.
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09.12.2024 16:46 Відповісти
Що значить прости українці, вони це господарі, а турбуються завжди не про господарів, а про їхніх слуг.
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09.12.2024 17:22 Відповісти
прокурори-інваліди отримають максимальний бал автоматично .
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09.12.2024 16:47 Відповісти
опять опустили пенсов... не благодарите....
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09.12.2024 16:47 Відповісти
Е-бали?
Знову в цапів мавпують, нічого нового не можуть згенерувати, вказівки з московії отримують
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09.12.2024 16:48 Відповісти
Скоріше за все інтегрують в сіру зону боліт
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09.12.2024 17:57 Відповісти
думали рева всех обыграл, ан нетЬ есть еще младое поколение!)))
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09.12.2024 16:49 Відповісти
А додаток, додаток якийсь буде? Чи програма з назвою на "є"? А то тільки бали - шось слабо.

Справжньою реформою буде реальна накопичувальна пенсія (бо без неї при нашій демографії нікому буде пенсіонерів утримувати), а це все такі реформи, як заміна мсек на "кластерні лікарні".
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09.12.2024 16:51 Відповісти
Рева придумав ХВормулу, зелені слуги урода бали, а в результаті те саме буде, або ще гірше. У мене дружина має 40 років стажу (педагог), вийша на пенсію в 2014-му. Отримує 3500.
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09.12.2024 16:51 Відповісти
коли закіньчиться фійна та вливання грантів та кредитів пенсію взагалі не будуть платити, або будуть платити щойно надрукованими фантиками.
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09.12.2024 17:01 Відповісти
Побачим, якщо доживем...
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09.12.2024 17:07 Відповісти
Хай почекае до 70 рокiв i можливо добавлять 400 гр, як що не вiдмiнять добавки за вiк...🥺
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09.12.2024 21:14 Відповісти
Ну не знаю, у мене тітка вчителька, отримує 9 тисяч
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10.12.2024 17:30 Відповісти
Якщо вона вийшла на пенсію в 2017-му і чи більше то така повинна і бути. А моя вийшла на пенсію в 2014-му влітку. І їй в пенсійному фонді сказали, а з чого ми вам нарахуємо більшу коли у вас були такі оклади? А вже після 2014-го почали вчителям добавляти + провели пенсійну реХВорму. Тоді вчителі почали отримувати зарплату від 8 тис і більше в залежності від посади та навантаження.
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10.12.2024 18:10 Відповісти
тут можна писати, оборюватися і дзявкати ген про все.
запитання було, є і залишиться надалі - Хто створював існуючу Кланово Одігархічну Систему влади України?
дасте відповідь на це запитання, тоді і отримаєте відповідь на всі інші.
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09.12.2024 16:59 Відповісти
І що ? Вони або померли, або у Європі на віллах доживають. У них усе добре.
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09.12.2024 19:26 Відповісти
що закінчував, окрім дитсадка?
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09.12.2024 19:55 Відповісти
дайте вгадаю, для вчителя зі стажем 50 років буде 3-4 бали. для мусора який вийшов на пенсію у 45 7-10. для прокурора 50-60. для судді району 100 і так далі.
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09.12.2024 17:00 Відповісти
А колгоспникам дадуть по €-балу
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09.12.2024 22:25 Відповісти
Для того, шоб впроваджувати накопичувальну пенсію, треба мати з чого її накопичувати. Хтось пробував робити заощадження з мінімальної зарплати, враховуючи вартість комунальних послуг та поточні ціни на продукти харчування, я вже не згадую про одяг чи задоволення культурних потреб? До речі, Німеччина, наприклад, відмовилася свого часу від накопичувальної системи пенсій. Але в Трускавецькій школі цього не проходили.
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09.12.2024 17:05 Відповісти
Ну шо взяли пенси шарову тисячу?

Тепер замість пенсії отримуйте фантики.
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09.12.2024 17:07 Відповісти
Так її пенсіонери і не отримали, бо не знають як. Мало хто зі стариків володіє інтернетом. На то і було розраховано, і 1000 дарували і хрень її отримаєш, а тільки спишуть. А точніше вкрадуть
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09.12.2024 17:28 Відповісти
Її ніхто нікому не давав.
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09.12.2024 17:59 Відповісти
Та при чому тут шарова тисяча, послухайте Чорновола, все одно все розікрадуть
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10.12.2024 17:41 Відповісти
Як можна рахувати розмір пенсіі від розміру заробітної плати?Заробітна плата платиться за конкретну працю,а пенсія платиться за вік.Тим паче тепер,коли є зарплати по кількасот тисяч гривень,а є і мільйонні.Пенсіонери,як люди в бані,мають бути всі рівними...
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09.12.2024 17:08 Відповісти
Коли ці люди працювали, податки державі платили різні! А пенсію платити однакову і кваліфікованому спеціалісту і двірнику?!
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09.12.2024 17:28 Відповісти
Згідно цієї реформи, саме так і буде і інженеру і двірнику, і навіть.тому хто не працювавв буде однаково нараховано 30% від 8000 грн, тобто 2400 гарантовано, все інше щгідно з є-балами від фунтів
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09.12.2024 18:01 Відповісти
це "базова", а далі є-бали
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09.12.2024 19:28 Відповісти
Такого не було-не придумайте...
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09.12.2024 21:19 Відповісти
Даже знаю назву цієї афери-*****.Далі здогадайтесть самі.
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09.12.2024 17:13 Відповісти
де записатися вишибалом в пенсійному?
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09.12.2024 17:15 Відповісти
********?
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09.12.2024 17:22 Відповісти
голова нафтогазу отримує 1 млн 781 тис. грн в місяць --- с. лещенко .жополиз опи зеленоі. отримує 250 000 грн в наглядовій раді укрзалізниці плюс ..премія .. від єрмака кожного місяця --- голова рахунковоі палати отримує 366 000 грн в місяць а заступники по 320 000 грн в місяць ---І ВСЕ ЦЕ З ДЕЖАВНОГО БЮДЖЕТУ --- А БОЄЦЬ В ОКОПІ ЯКИЙ ЗАХИЩАЄ УКРАІНУ І КОЖНУ ХВИЛИНУ РИЗИКУЄ ЖИТТЯМ ОТРИМУЄ 100 000 ГРН В МІСЯЦЬ
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09.12.2024 17:26 Відповісти
Мене теж це дивує, хто цім слугам призначав таки виплати. Пам'ятаю як розмовляв з депутатом, так він казав, що вони можуть сперечатися по любому випадку, але коли діло до своїх грошей, то голосують всі за.
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09.12.2024 17:36 Відповісти
Щось мені через їх реформи чомусь якось страшнувато становиться!
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09.12.2024 17:36 Відповісти
З таким співвідношенням молоді до пенсіонерів, можете забути про гарну державну пенсію, це не можливо! Не може один працівник одночасно забезпечувати трьох пенсіонерів та інваліда-прокурора.
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09.12.2024 17:56 Відповісти
тільки одного інваліда-прокурвора забезпечують десяток працівників ...
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09.12.2024 18:12 Відповісти
А можливі вищенаведені зарплати в воюючій країні?!!!!!!
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10.12.2024 17:20 Відповісти
***** - електроні бали
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09.12.2024 18:02 Відповісти
Україна - для людей! Список людей додається на аркуші форматом А4.
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09.12.2024 18:13 Відповісти
Черговий развод, тепер вже пенсів! І надіюсь, що методику нарахування наЕ-балів зазвичай приховають.
Все, за що не вигадають зелені рученята - обдираловка українців!
Придумати як заробити грошей, вони не здатні, йдуть примітивним шляхом : підвищення податків - результат - різкий ріст цін, збільшення штрафів і т.д.

Самі наголосували, панове українці!
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09.12.2024 18:19 Відповісти
Зеленоплісняві Рехворматори..
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09.12.2024 18:37 Відповісти
це просто капець.. пенсія втричі менша мінімальної зарплати! хоча повина як мінімум дорівнювати їй! Країна зелених мрій!!!
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09.12.2024 18:38 Відповісти
Ні, це кінець епохи бідності....
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10.12.2024 17:39 Відповісти
знову будуть грабувати
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09.12.2024 18:48 Відповісти
Катам не вдасться прожити щасливу старість
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09.12.2024 19:20 Відповісти
Десь попадався початковий аналіз, таке враження, що ніякого збільшення там не вийде.
Власне кажучи - а звідкиля збільшення візьметься ??
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09.12.2024 19:30 Відповісти
А звідкіля збільшення зарплат суддям, помічникам депутатів, депутатам і інш.....і зарплати в сотні тисяч??????!!!!.
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10.12.2024 17:24 Відповісти
Угу ... А Ви у них спитайте скільки вони податків платять і ВЗ.
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10.12.2024 22:48 Відповісти
Говорільня це... Пенсії у суддів і прокурорів підстрабнуть..
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09.12.2024 19:37 Відповісти
знову на..алово
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09.12.2024 19:42 Відповісти
Коли зє-біли ввели є-бали, вся країна у-є-бала десь далеко-далечінь.
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09.12.2024 19:52 Відповісти
Диру в пенсійному фонді можна швидко закрити, обмежити максимальні пенсії на рівень середньої зарплати по Україні, тим хто отримував гроші з бюджету та і все.

Швидка безболісна реформа яка все вирішить.
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09.12.2024 20:03 Відповісти
Е-бали будуть нараховані у додатку Е-ПЕНСІЯ тільки тим, хто отримав смартфон від Зе.
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09.12.2024 20:24 Відповісти
Ой людоньки, та це ж так просто, як в селі, ті самі трудодні. Ті самі яйця тільки в профіль. Вже весь світ сміється,що в президента костюма немає, то нехай з мої балів вирахуют, а то якось ніяково перед заокеанськими партнерами!
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09.12.2024 21:49 Відповісти
О эти пи..ары на умножают и на финансируют, как и регианал Кушнир глава коммунального Киевгостроя, который побрил холдинг и умножил инвесторов на ноль, и ездит себе спокойно со своей крышей Бакановым на день рождение к любителю русского мира и УПЦ МП регианалу Суркису
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10.12.2024 00:13 Відповісти
рабьі получат п Е-баллу ...
мрази конченньіе,
а прокурорам по 200 тьісяч будут отваливать ...
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10.12.2024 00:23 Відповісти
слуги народа - падаль
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10.12.2024 00:25 Відповісти
Скільки коштує застрахувати життя та здоров'я під час воєнних дій Ціна страховки життя залежить від терміну дії договору та суми страхового покриття, яка може становити 100 або 300 тис. грн. Мінімальна вартість полісу складає 230 грн за умови оформлення полісу на 1 міс.
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10.12.2024 03:51 Відповісти
закон про щорічну індексацію пенсій на процент інфляціі . простими словами. подорожчання всіх послуг . продуктів і т.д. був прийнятий при ПРЕЗИДЕНТІ ПОРОШЕНКО . а все що було до епохи зєльця потрібно скасувати . от і придумали ******* . Цікаво а по якому закону батькові вови зєльоного призначили 8 000 грн добавку до пенсіі довічно . якісь круті ******* дісталися папіку вовочки
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10.12.2024 06:49 Відповісти
О, а в мене на трудовій книжці ще совковий герб, заведена в 1997. Бережу її, як артефакт для пред'яви гарячим патріотам.
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10.12.2024 09:03 Відповісти
Найменше чого хочеться від цієї влади, так це їхніх клятих реформ. Але їх так і тягне нагадити країні якомога більше. Як оті мазохісти, їй богу.
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10.12.2024 09:46 Відповісти
чергово неїбалово
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10.12.2024 10:54 Відповісти
Порошенка зробив більш менш нормальний закон, питається нащо його мінять, от зебіли......
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10.12.2024 17:27 Відповісти
Тобто, якщо при перерахунку по балам вийде менше, то залишать, яка була.....тобто без перерахунку?? Ну гарно придумано. Дуже хочеться побачити пенсіонерів, які ще до цього часу "*******" зе.
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10.12.2024 17:37 Відповісти
ну то менше не стане, але більше також не буде...
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18.12.2024 16:29 Відповісти

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