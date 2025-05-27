Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 426 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

В Україні в квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

Про це йдеться в повідомлнні Пенсійного фонду.

"Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок", – сказао в повідомленні.

Як свідчать дані Пенсійного фонду, у березні цей показник становив 19 430 грн, у лютому – 18 589 грн, у січні – 18 660 грн.

Раніше повідомлялося, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

У середні квітня стало відомо, що в Україні наразі нараховують понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тис. менше, ніж торік. Попри щорічну індексацію пенсій, кожен третій пенсіонер отримує виплати у 3 340 грн ($80).