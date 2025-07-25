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Новини
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Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень, – Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень, – Пенсійний фонд

У червні цього року середній розмір зарплати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, в Україні становив 22 336 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"25 липня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за червень 2025 року. Він становить 22 336 гривень 81 копійка", – сказано в повідомленні.

Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень, – Пенсійний фонд

Як повідомлялося, показник середньої заробітної плати в Україні в травні становив 20 355 гривень 40 копійок.

У квітні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також заявляв, що в Україні середня пенсія становить 27% від середньої зарплати, тоді як у Європі цей показник удвічі вищий.

Автор: 

Пенсійний фонд (426) пенсія (703) зарплата (1158)


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25.07.2025 19:50 Відповісти
военных
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25.07.2025 19:57 Відповісти
героїв-тиловиків
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25.07.2025 19:58 Відповісти
"Середня зарплата в Україні за місяць зросла майже на 2000 гривень" Цікаво, який процент зєлєбобіків повірив в цю х....ню?
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25.07.2025 19:59 Відповісти
Ну чого ж..у чинуш та кривоохоронців суддів прокурорів та іншої киздоти зарплати піднімаються стабільно..
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25.07.2025 20:03 Відповісти
Жить стало лучьше, жить стало вєсєлєє ... Да здравствеєт наш найвеличніший ZEлідор, наше найпотужніше незламне смарагдове сонечко... з тими додатковими двома тисячами в його, розпаханом Єрмаком, тухєсє...
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25.07.2025 20:02 Відповісти
Показуйте мінімальну зп. Або погодинну. Тоді буде зрозуміло зростають за чи ні. А то голова тергромад має 90 тисяч а поштарка 9. Зате в середньому обоє отримують по 49 з половиною тисячі. Вистачить народ за дурня мати.
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25.07.2025 20:04 Відповісти
Да хоч медіанну хой покажуть ,середня такий собі показник ...
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25.07.2025 20:06 Відповісти
А как тебе в Германии зп ? Пол рабочего дня в магазине 1200 евро а снять хату 1300 а чтоб купить 250 000
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25.07.2025 20:12 Відповісти
Загинаються вони там в германії🤣🤣🤣
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25.07.2025 20:14 Відповісти
Ну работать месяц для того чтоб снять коморку это ппц, это тоже самое что у нас зп 20к а хату снять 22к
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25.07.2025 20:16 Відповісти
У медсестри зарплата 10 тисяч, у судді - 120 тисяч, середня виходить 65 тисяч. Тіпа непогано, але десь відчувається на*балово. )
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25.07.2025 20:17 Відповісти

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