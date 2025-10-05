Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях

Учителі на прифронтових територіях відтепер отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні.

Так, Свириденко зазначила, що відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Як повідомляється, це стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.



Кошти будуть нараховані в жовтні - за період з 1 вересня цього року.



У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

