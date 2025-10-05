Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях
Учителі на прифронтових територіях відтепер отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні.
Так, Свириденко зазначила, що відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Як повідомляється, це стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Кошти будуть нараховані в жовтні - за період з 1 вересня цього року.
У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.
А млрд сірої зелені, спиж...ної почьотнимі людьмі - то страшно, то другоє?
Взагалі, найкраще розігнати державні лікарні та школи, нахрєн вони всралися.
Є приватні клініки, садки, школи - всім туди.
І ціна дорівнює якості, і клієнти задоволені.
Без $ у кишені до лікаря не заходь, а щоб здати сесію, вступити, а особливо зараз під час особливого стану, - так треба мати мінімум 5 000 $! Й можна не з'являтись семестрами у коледжі, або виші! За тебе все порішають! А тепер їм за це ще й як премія, якщо отриають звичайно, бо грошей у бюджеті все одно - НЕМАЄ!
Тому, хай дурні радіють й тішаться.
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
учням, які не мали б знаходитись на тих "прифронтових" територіях по логіці ЗЄльоного треба доплачувати потенційні гробові.
ідіоти! кретіни! уроди!
.
.
Дурні думкою радіють, а недолугі - тішаться!
Кабмін вже давно прозвітував на засіданні РНБО, скільки виїхало з України, скільки шкіл закрито й скільки ще треба закрити, скільки профтехліцеїв, коледжів, академій, інститутів, університетів можна в майбутньому оптимізувати (закрити) через виїзд 18-22+!
Й до того ж, звідки вони візмуться, ці гроші, якщо Кабмін шукає кошти для виплат військовим ЗСУ, бо коштів для армії просто вже НЕМАЄ?!
Та й грошей у бюджеті ніц!
А Ви собі тіштесь-тіштесь, та тихенько поглядайте на Західні кордони, там Ваше майбутнє!
ну і лікарі, паровозом.
саме, оці обрали україні таке щастя!
Учителі бачуть реальні «турботу від приблуд95 та їх служок у ВРУ, про оплату праці Учителів та Майбутні Покоління Українців!!
Ім ніхто у конвертах, як у ВРУ служкам, гроші не роздає!! Перед виборами, приблуди95 привладні, почнуть про них волати!! Стара історія щодо учителів, упродовж 30 років України!!
що конвертики недоречними здаються.
Пенсіонери витягнуть ноги - переходьте всі школи на ШІ. Люди туди не йдуть вже.