Кабмін збільшив щомісячні доплати вчителям на прифронтових територіях

Доплати вчителям на прифронтових територіях

Учителі на прифронтових територіях відтепер отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні.

Так, Свириденко зазначила, що відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Як повідомляється, це стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні - за період з 1 вересня цього року.

У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

А чому тільки вчителям?
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
05.10.2025 15:16 Відповісти
+5
Вас же білі 4к грн тригернули для лохів під обстрілами та в підвалах із сотнями орущих дітей.

А млрд сірої зелені, спиж...ної почьотнимі людьмі - то страшно, то другоє?
05.10.2025 15:39 Відповісти
+3
Всегда радуюсь за врачей и учителей. Самые, ****, голодранцы
05.10.2025 15:14 Відповісти
Всегда радуюсь за врачей и учителей. Самые, ****, голодранцы
05.10.2025 15:14 Відповісти
А за бариг та держчинуш не радуєтесь?
05.10.2025 15:30 Відповісти
А где про них в этой статье?
05.10.2025 15:34 Відповісти
Вас же білі 4к грн тригернули для лохів під обстрілами та в підвалах із сотнями орущих дітей.

А млрд сірої зелені, спиж...ної почьотнимі людьмі - то страшно, то другоє?
05.10.2025 15:39 Відповісти
Какие сотни орущих детей? В каких подвалах? Под какими обстрелами им преподают? Это так про дистанционное обучение?
05.10.2025 15:57 Відповісти
Звідки пишете?

Взагалі, найкраще розігнати державні лікарні та школи, нахрєн вони всралися.
Є приватні клініки, садки, школи - всім туди.
І ціна дорівнює якості, і клієнти задоволені.
05.10.2025 17:29 Відповісти
Те не те слово! Шо освіта, шо медицина - притулок для ухилянтів!
Без $ у кишені до лікаря не заходь, а щоб здати сесію, вступити, а особливо зараз під час особливого стану, - так треба мати мінімум 5 000 $! Й можна не з'являтись семестрами у коледжі, або виші! За тебе все порішають! А тепер їм за це ще й як премія, якщо отриають звичайно, бо грошей у бюджеті все одно - НЕМАЄ!
Тому, хай дурні радіють й тішаться.
05.10.2025 15:31 Відповісти
"Самые" социально незащищенные, так точнее...
05.10.2025 15:36 Відповісти
А чому тільки вчителям?
Всі інші живуть і працюють в безпечних.умовах?
Що за х...я, з розподілом людей на сорти, коли надбавки дають за РИЗИК И НЕБЕЗПЕКУ В ОБЛАСТІ?
05.10.2025 15:16 Відповісти
цілком слушно !

учням, які не мали б знаходитись на тих "прифронтових" територіях по логіці ЗЄльоного треба доплачувати потенційні гробові.

ідіоти! кретіни! уроди!

.

.
05.10.2025 16:02 Відповісти
Так, і учнів залишилося мало, і школи працюють онлайн.
05.10.2025 16:05 Відповісти
А тому що у виборчі комісії розташовуються, переважно, у школах. І працівники шкіл, переважно, є членами комісій, і агітатори - вчителі і т.ін.
05.10.2025 16:03 Відповісти
Ви де обіцяв перед виборами у 2029 році 4 штуки баксів, що самі проголосували за нього і інших підбили. Переконаний, що трішечки добавивши за рахунок інших знову може розраховувати на них.
05.10.2025 16:17 Відповісти
Так-так!
Дурні думкою радіють, а недолугі - тішаться!
Кабмін вже давно прозвітував на засіданні РНБО, скільки виїхало з України, скільки шкіл закрито й скільки ще треба закрити, скільки профтехліцеїв, коледжів, академій, інститутів, університетів можна в майбутньому оптимізувати (закрити) через виїзд 18-22+!
Й до того ж, звідки вони візмуться, ці гроші, якщо Кабмін шукає кошти для виплат військовим ЗСУ, бо коштів для армії просто вже НЕМАЄ?!
Та й грошей у бюджеті ніц!
А Ви собі тіштесь-тіштесь, та тихенько поглядайте на Західні кордони, там Ваше майбутнє!
05.10.2025 15:22 Відповісти
А мені здається,що сьогодні всі живуть в прифронтовй зоні. Бо смерть і розруха по всій території України
05.10.2025 15:26 Відповісти
Яка ще розруха, в тилу життя краще ніж до війни, автівку ніде припаркувати під будинком, ціни на нерухомість в півтора рази вищі у валюті, в супермаркетах у когжного кошик до гори жратвою забитий, яка ще розруха
05.10.2025 16:24 Відповісти
бо, зелені гніди сподіваються що вчителі, це ядерний електорат. за 4000 долярів і в огонь і у воду.
ну і лікарі, паровозом.
саме, оці обрали україні таке щастя!
05.10.2025 15:29 Відповісти
Королєвська, як і зеленський, обіцяли багато для учителів, а натомість, …
Учителі бачуть реальні «турботу від приблуд95 та їх служок у ВРУ, про оплату праці Учителів та Майбутні Покоління Українців!!
Ім ніхто у конвертах, як у ВРУ служкам, гроші не роздає!! Перед виборами, приблуди95 привладні, почнуть про них волати!! Стара історія щодо учителів, упродовж 30 років України!!
05.10.2025 15:30 Відповісти
Зате на сесії, або під час так званого вступу до коледжу або ЗВО у період особливого стану 25+, що не хочуть на фронт йти, у валізах стільки привозять,
що конвертики недоречними здаються.
05.10.2025 15:34 Відповісти
Там залишилися самі пенсіонери, трішки середнього віку та студенти на 1 рік заскакують.
Пенсіонери витягнуть ноги - переходьте всі школи на ШІ. Люди туди не йдуть вже.
05.10.2025 15:35 Відповісти
Не намахав.Обіцяв 4 куска-отримайте і розпишіться.Правде не євро а грн але то таке
05.10.2025 15:35 Відповісти
це перемога !
05.10.2025 15:39 Відповісти
4000... як і обіцяв перед виборами! валюта не має значення!
05.10.2025 16:23 Відповісти
Наша середня освіта - сама середня в світі !
05.10.2025 16:11 Відповісти
а чого гривень, чого не баксів?
05.10.2025 16:21 Відповісти
 
 