РУС
Новости Повышение минимальной зарплаты
1 239 10

Айтишники, дальнобойщики и военные - топ заработков в Украине

Государственная служба занятости: топ зарплат в Украине в октябре 2025 года

Средняя заработная плата в Украине сейчас составляет около 23 тысяч гривен, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "РБК-Украина".

По ее словам, наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур, что вполне оправдано, учитывая риски их работы.

Кабмин увеличил ежемесячные доплаты учителям на прифронтовых территориях

Высокие зарплаты также получают программисты, менеджеры, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, дальнобойщики и машинисты кранов.

Отдельно отмечается, что автоэлектрики-диагносты могут зарабатывать 80-90 тысяч гривен, а автослесари и рихтовщики - от 80 тысяч.

"Работодатели сегодня более гибкие - готовы менять условия труда, график или даже требования к кандидатам", - подчеркнула Жовтяк.

В то же время самые низкие зарплаты предлагают среди вакансий, не требующих квалификации или опыта. Это, в основном, - простой физический труд, который может выполнять любой желающий.

По данным Государственной службы занятости, самые высокие средние зарплаты фиксируют в Донецкой области - 28 431 грн, а самые низкие - в Запорожской, где работники получают около 20 555 грн.

Telegram-канале

Ранее нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак отметил, что повышение зарплат военным на 10 тыс. грн требует 100 млрд грн в год, а доступные ресурсы государства значительно меньше.

По его словам, даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяет собрать лишь 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения оплаты военнослужащим.

Германия позволит работающим пенсионерам зарабатывать до 2 000 евро в месяц без налогов, - FT

Автор: 

доходы (528) занятость (49) профессия (58) работа (605) заработная плата (2406)
Топ комментарии
+9
не бачу новин, що теща айтішніка чи далекобійника, купила квартиру за декілька млн грн. Всі все прекрасно розуміють.
показать весь комментарий
15.10.2025 18:28 Ответить
+2
Знов про Голубці....
показать весь комментарий
15.10.2025 18:40 Ответить
+2
По ее словам, наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур, что вполне оправдано, учитывая риски их работы. Источник: https://censor.net/ru/n3579886
=============
Один отримує 180 000 грн, 58 по 20 000, а середня 23000
Можновладець їсть м'ясо, а підлеглі капусту, в середнім усі їдять голубці.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:13 Ответить
не бачу новин, що теща айтішніка чи далекобійника, купила квартиру за декілька млн грн. Всі все прекрасно розуміють.
показать весь комментарий
15.10.2025 18:28 Ответить
Угу "синдром корови" в масштабах цілого народу - всі все розуміють , тільки сказати не можуть ...((
показать весь комментарий
15.10.2025 18:38 Ответить
Нє, брехня. Купують за 50к грн квартири згідно з деклараціями
показать весь комментарий
15.10.2025 19:30 Ответить
Знов про Голубці....
показать весь комментарий
15.10.2025 18:40 Ответить
айти да,дальнобойщики не согласен,за 3 копейки по украине ездят пенсионеры
показать весь комментарий
15.10.2025 18:41 Ответить
Корупціонери та хапуги, яякі заробляють на контрактах та завищених цінах завжди переможці поза рейтингами.
показать весь комментарий
15.10.2025 18:43 Ответить
"За її словами, найбільші доходи - до 100 тисяч гривень і вище - мають представники силових структур, що цілком виправдано з огляду на ризики їхньої роботи." - каких именно структур, уточните, плиз. С рисками их работы, у кого какие.
показать весь комментарий
15.10.2025 18:45 Ответить
Особливо "працівники тцк"
показать весь комментарий
15.10.2025 19:19 Ответить
 
 