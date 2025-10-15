Айтишники, дальнобойщики и военные - топ заработков в Украине
Средняя заработная плата в Украине сейчас составляет около 23 тысяч гривен, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "РБК-Украина".
По ее словам, наибольшие доходы - до 100 тысяч гривен и выше - имеют представители силовых структур, что вполне оправдано, учитывая риски их работы.
Высокие зарплаты также получают программисты, менеджеры, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, дальнобойщики и машинисты кранов.
Отдельно отмечается, что автоэлектрики-диагносты могут зарабатывать 80-90 тысяч гривен, а автослесари и рихтовщики - от 80 тысяч.
"Работодатели сегодня более гибкие - готовы менять условия труда, график или даже требования к кандидатам", - подчеркнула Жовтяк.
В то же время самые низкие зарплаты предлагают среди вакансий, не требующих квалификации или опыта. Это, в основном, - простой физический труд, который может выполнять любой желающий.
По данным Государственной службы занятости, самые высокие средние зарплаты фиксируют в Донецкой области - 28 431 грн, а самые низкие - в Запорожской, где работники получают около 20 555 грн.
Ранее нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак отметил, что повышение зарплат военным на 10 тыс. грн требует 100 млрд грн в год, а доступные ресурсы государства значительно меньше.
По его словам, даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяет собрать лишь 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения оплаты военнослужащим.
Один отримує 180 000 грн, 58 по 20 000, а середня 23000
Можновладець їсть м'ясо, а підлеглі капусту, в середнім усі їдять голубці.