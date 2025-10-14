Німеччина дозволить працюючим пенсіонерам заробляти до 2 000 євро на місяць без податків, – FT

Уряд Німеччини запроваджує податкову пільгу для тих, хто працює після досягнення пенсійного віку – до 2 000 євро на місяць без сплати податку на доходи.

Ця ініціатива є частиною плану канцлера Фрідріха Мерца з підтримки економіки та пом’якшення дефіциту робочої сили, повідомляє Financial Times.

Згідно із проєктом рішення, пільга набуде чинності з 1 січня. Коаліція ХДС/ХСС із соціал-демократами планує її схвалити найближчої середи. Мінфін оцінює щорічні бюджетні втрати внаслідок її запровадження у 890 млн євро.

При цьому пільга не скасовує соціальних відрахувань – працівники й роботодавці продовжать сплачувати внески до систем охорони здоров’я та пенсійного страхування. Однак її мета – утримати досвід і знання у компаніях довше та підвищити загальний рівень зайнятості.

Німеччина стикається зі значним демографічним тиском, оскільки до 2035 року на пенсію вийдуть близько 4,8 млн працівників, або 9% робочої сили. На це накладаються коротша середня тривалість праці серед країн ОЕСР і висока частка неповної зайнятості – близько 30%, переважно серед жінок.

Інші країни ЄС також стимулюють роботу після пенсії. У Греції дозвіл зберігати повну пенсію та платити з додаткового доходу 10% податку підняв кількість працюючих пенсіонерів із 35 000 у 2023 році до понад 250 000 станом на вересень.

Читайте також: "Пора самостійно накопичувати на старість": розрив між пенсіями та зарплатами у Росії досяг максимуму за 17 років

Економісти розходяться в оцінках масштабів впливу. Інститут IW припускає вищу вартість пільги – до 1,4 млрд євро на рік і потенційно 340 000 її одержувачів. Водночас, за оцінкою Holger Schmieding (Berenberg), додаткове зростання та більші соціальні надходження можуть "переважити витрати за 2-3 роки".

Чинний пенсійний вік у Німеччині – 67 років, але збережені й стимули для більш раннього виходу на пенсію з 63 років – вони й надалі впливатимуть на поведінку працівників і роботодавців.

Раніше повідомлялось, що Мінфін з початку року на пенсії, субсидії та допомоги витратив понад 285 мільярдів.

Найбільша стаття – 178,2 млрд грн або понад 60% на пенсії, надбавки та підвищення за програмами Пенсійного фонду.