"Пора самостійно накопичувати на старість": розрив між пенсіями та зарплатами у Росії досяг максимуму за 17 років

У першій половині 2025 року середня зарплата в Росії сягнула 96 тис. руб, а середня пенсія – 23 тис. руб.

Таким чином це лише 24% від рівня заробітку та найнижче співвідношення за останні 17 років, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що востаннє показник опускався нижче 25% у 2008 році, коли середня зарплата становила близько 16 тис. руб, а пенсія – трохи менше 4 тис. руб. Водночас рекомендований Міжнародною організацією праці орієнтир – не менше 40%.

Аналітики пов’язують падіння частки пенсій зі зростанням заробітків на тлі дефіциту робочої сили. За оцінками експертів, у 2022 році співвідношення пенсії до зарплати було близько 28%, тоді як у 2023–2024 роках зарплати зросли приблизно на третину, пенсії – на 17%.

На тлі дискусії звучать поради громадянам самостійно накопичувати на старість.

Депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна заявила: "Не можна весь час на когось розраховувати, пора вже самостійними ставати", додавши, що для літніх людей "і так існує достатньо пільг і послаблень".

На динаміку вплинули й структурні чинники: відсутність індексації виплат працюючим пенсіонерам у 2016–2024 роках, а також збільшення частки одержувачів соціальної пенсії за віком, розмір якої близько 15 тис. руб.

Мінекономрозвитку прогнозує уповільнення зростання реальних зарплат у 2026 році до 2,4% проти 3,4% у 2025-му та 9,7% у 2024-му. Експерти зазначають, що це може дещо поліпшити співвідношення пенсій і зарплат, але водночас зменшить базу для формування пенсійних прав.

