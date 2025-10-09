Нерухомість у Європі вийшла на перше місце за попитом у росіян

Багаті росіяни знову намагаються прописатися в Європі, як свідчать угоди з продажу нерухомості. Так, уперше з 2022 року нерухомість у країнах Європейського Союзу вийшла на перше місце за попитом у російських покупців.

Це випливає зі звіту агентства закордонної нерухомості Intermark Global, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, на Європу припало 41% угод, здійснених росіянами у січні-вересні цього року порівняно з 30% роком раніше.

Інтерес росіян до угод із метою отримання посвідок на проживання знову зросла – з такою метою цього року було здійснено понад половину угод (54%).

Як і до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, найчастіше росіяни купують нерухомість на Кіпрі (на нього за дев'ять місяців припало 6% угод проти 4% на рік раніше), у Франції, Іспанії, а також Словенії та Португалії.

Розглядаючи купівлю нерухомості в Європі, росіяни цікавляться не стільки інвестиційною привабливістю об'єкта, скільки можливістю оформлення імміграційного статусу ЄС без додаткових обмежень у вигляді необхідності проживання на території цих країн.

Країни Південно-Східної Азії, що лідирували торік, – переважно Таїланд та Індонезія (Балі) – перемістилися на друге місце з часткою в 32% угод. Вони, як і раніше, досить популярні через високу порівняно з іншими країнами інвестиційну прибутковість – на рівні 10-15% річних при здачі в оренду.

На третьому місці серед напрямів (17% угод) Близький Схід, насамперед ОАЕ та Оман. На четвертому з часткою 6% – популярна у росіян Туреччина (2022 року вони стали головними іноземними покупцями нерухомості в цій країні).

Загалом попит на закордонну нерухомість повернувся до показників до повномасштабної війни, знизившись на 35% після ажіотажу останніх трьох років.

Незважаючи на всі санкції та фінансові обмеження, технічно купити нерухомість у Європі для росіян не проблема – були б гроші, стверджують ріелтори.

"Продавці нерухомості в лояльних до Росії країнах ЄС вже при чеку купівлі в 250-300 тис. євро самі готові запропонувати прохідні варіанти оплати, у тому числі крипту", – заявив один із них.

Головне, щоб не було прямого зв'язку грошей із Росією.

"А це не те щоб велика проблема: у всіх росіян, здатних витратити сотні тисяч євро на нерухомість, є "зав'язки" за кордоном, що дозволяють не показувати "російський слід" у фінансах і заплатити за це агентам", – розповів він.

Як повідомлялося, найпопулярнішим регіоном для російських покупців у 2024 році була Південно-Східна Азія, на яку припало 42% угод. Європа посіла друге місце, обійшовши країни Перської затоки (17%) та Туреччину (7%), де попит серед росіян суттєво знизився.

До того стало відомо, що бум покупок нерухомості за кордоном, який охопив росіян після початку розв'язаної Росією війни проти України, закінчився. Так, за 2024 рік кількість таких угод знизилася майже на чверть. Покупок для переїзду за кордон за імміграційними програмами поменшало на 13%, а інвестиційних угод – на 30%. У результаті частка угод для переїзду зросла на 5 процентних пунктів, до 45%.

Водночас, росіяни, попри зростаючу ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. Минулого року імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд.