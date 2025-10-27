Шатдаун может оставить американских военных без зарплаты, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что правительство не сможет выплачивать заработную плату военным со второй половины ноября, если шатдаун продлится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бессент заявил, что пока что Пентагон выплачивал зарплаты военным из резервных средств, но после 15 ноября эти выплаты станут невозможными, пишет CBS News.

Ранее Сенат США не поддержал законопроект республиканцев, который предусматривал выплаты военным и другим работникам во время правительственного шатдауна.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил демократов в блокировании этих выплат, отметив, что семь голосований за его временный законопроект провалились.

Для поддержки военных Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от миллиардера Тимоти Меллона. Бессент подчеркнул, что военные готовы рисковать жизнью, но не должны оставаться без зарплаты.

Шатдаун в США

Шатдаун (временная приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.

Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный шатдаун.