Шатдаун может оставить американских военных без зарплаты, - Бессент

Шатдаун в США: американские военные могут остаться без зарплаты

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что правительство не сможет выплачивать заработную плату военным со второй половины ноября, если шатдаун продлится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бессент заявил, что пока что Пентагон выплачивал зарплаты военным из резервных средств, но после 15 ноября эти выплаты станут невозможными, пишет CBS News.

Ранее Сенат США не поддержал законопроект республиканцев, который предусматривал выплаты военным и другим работникам во время правительственного шатдауна.

Также читайте: Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние санкций США на РФ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил демократов в блокировании этих выплат, отметив, что семь голосований за его временный законопроект провалились.

Для поддержки военных Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от миллиардера Тимоти Меллона. Бессент подчеркнул, что военные готовы рисковать жизнью, но не должны оставаться без зарплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Айтишники, дальнобойщики и военные - топ заработков в Украине

Шатдаун в США

Шатдаун (временная приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.

Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на объявленный шатдаун.

+4
НЄ надо !

може взбунтуються і трампа розстріляють....

27.10.2025 01:07 Ответить
+3
Чекаємо на військовий переворот?
27.10.2025 01:03 Ответить
+3
Трампу пофіг - тема Епштейна заморожена поки він у війнушці рейтинг миє. Надовго йому вистачить - то питання, а от військовим...генералітету ... після відмочалювання лейтенантом нацгвардії+ смортящім за зеками алкашом, перросшим у в шоумена бовдура за народженням - міністра війни , залишити армію без зарплатні -ОТО РЕЙТИНГ ТРАМПОВІ!!!
27.10.2025 01:25 Ответить
Я могу задонатить...
27.10.2025 01:02 Ответить
27.10.2025 01:07 Ответить
Чекаємо на військовий переворот?
27.10.2025 01:03 Ответить
"Наркокортелі" можуть спати спокійно.
27.10.2025 01:04 Ответить
Цілком логічно. Терпілам зарплату не платять. Перетопчуться.
27.10.2025 01:16 Ответить
Хай не триндять.
Їм вже мільйони анонім виплатив.

А як не виплатив - Трамп сказав, що виплатив.
27.10.2025 09:21 Ответить
Трампу пофіг - тема Епштейна заморожена поки він у війнушці рейтинг миє. Надовго йому вистачить - то питання, а от військовим...генералітету ... після відмочалювання лейтенантом нацгвардії+ смортящім за зеками алкашом, перросшим у в шоумена бовдура за народженням - міністра війни , залишити армію без зарплатні -ОТО РЕЙТИНГ ТРАМПОВІ!!!
27.10.2025 01:25 Ответить
Тема Епштейна заморожена тому що там кого тільки нема, включно з принцом Ендрю, Клінтоном та Білом Гейтсом. Гейтс через ці свої походеньки навіть розлучився з дружиною.
Епштейн знав всіх, і всі знали що Епштейн може звести з потрібною людиною. Малолітки були так, збоку, для вузького кола друзів та VIP.
27.10.2025 04:53 Ответить
Ось вона - ахілесова п'ята американської республіки. китаю не треба нічого особливо робити, якщо він хоче захопити Тайвань. Достатньо просто вдарити під час шатдауну.
27.10.2025 01:28 Ответить
нащо їм зарплата
коли можно дивитися на Трампона??
27.10.2025 01:58 Ответить
Руді "слуги ам.народу"докерувались....казли..
27.10.2025 03:08 Ответить
Політичний шантаж і залякування. Аби ж то це перший раз, тобі можливо хтось і повівся б. А так всі знають що нНіхто без грошей не залишиться, більшості федералів в т.ч. війську платитимуть справно а меншині яку відправлять у відпустку за власний рахунок виплатять заднім числом. Вони й раді, що робити не треба, а гроші заплатять.
27.10.2025 03:56 Ответить
"Шатдаун" - це, фактично, ВІЙНА... Фінансова... Трамп - "Найвеличніший спеціаліст з припинення війн"... Припиняє їх на "раз-два!". Хай займеться.... Там проблем навіть з перекладачами не буде - всі "свої"...
27.10.2025 04:12 Ответить
щатдаун то фігня
головна подія це те що на виборах в Аргентині партія Мілея виграла більшість в обох палатах парламенту
я зараз у Маямі - аргентинці танцюють на вулицях
27.10.2025 05:19 Ответить
Ну понятное дело, не им же краник с бесплатными деньгами и зарплатами перекроют.
27.10.2025 06:05 Ответить
От так от. Рисковать жизнью готовы, чисто теоретически. Но ни дай бог копеечки не досчитаются.
27.10.2025 06:01 Ответить
 
 