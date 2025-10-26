РУС
Новости Санкции США против России
2 080 7

Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние санкций США на РФ

бессент,сша

Министр финансов США Скотт Бессент назвал посланника российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние американских санкций на экономику РФ.

Об этом глава Минфина США сказал в эфире Face the Nation на CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Бессента о словах Дмитриева, который сказал, что санкции США не окажут "абсолютно никакого влияния на экономику России".

"Ну, я думаю, что Россия сразу почувствует боль. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он скажет?" - сказал Бессент.

Рост экономики РФ - нулевой

"Конечно, российская экономика - это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, более 20%, и все, что мы делаем, приведет Путина к переговорам. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы", - заявил американский министр.

Бессент считает, что давление сработает

Кроме этого, Бессент выразил мнение, что кампания давления, которую реализует президент США Дональд Трамп, сработает.

"Если вы просмотрите каждый тезис россиян, они, кажется, используют слово: "Мы иммунизировали экономику против этого". Ну, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%. Поэтому опять же, президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр, а потом вы цитируете российского пропагандиста", - заявил Бессент.

Читайте также: США могут ввести дополнительные санкции против России, но ждут усиления давления Европы, - Reuters

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Читайте также: МИД Финляндии призывает к усилению санкций против РФ: экономика агрессора не выдержит нагрузки

Автор: 

россия (97819) санкции (11978) США (28154) Скотт Бессент (70)
А що Дмитрієв переїхав до Америки жити. Вже третій день там а досі не зустрівся з Віткофом. Чи ніхто з ним не хоче розмовляти?
26.10.2025 19:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=800s https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=ДМИТРИЕВ все сорвал: переговоры между США и РФ более невозможны и вот почему / БЕРЕЗОВЕЦ
26.10.2025 19:12 Ответить
Трамп з Вітьком зайняті Канадою, і як вірному союзнику і найближчому партнеру США, Трамп так гадить Канадійцям, щоб і ****** стало від того зле??? на свого господаря з ***********, Трамп, так ненаважується і думати, щоб піднімати тарифи ******!!
Банкрот з США пам'ятає, свої походеньки за «моральною підтримкою» на московію ще за часів совдепії!
26.10.2025 19:16 Ответить
26.10.2025 19:01 Ответить
Ну -таки прориває еліту США! Рубіо друг вбитого Нємцова, ненависник гебьонної імперії таки швирнув слухавку під час іржання коняки з Кремля! Так, він затихарюється, щоб піти в президенти, досидіти до постТрампізму... Й так усі піднімуть врешті решт голови.
Історія політичної кар"єра Рубіо - наймолодший в історії Штатів сенатор, другий в історії штатів після Кіссінджера , за сумісництвом - Держсеретара та радника з нацбезпеки... А тут ще активна стадія підготовки до виборів... Шаттдаун та затихарина штучно історія з Епштейном ...
26.10.2025 19:08 Ответить
Зовсім не гаразд в рашиському злочиному кублі гроші закінчуются ,а тут санкції від Трампа яких не чекали ,ось і послали цього виродка умовляти відкофа щоб вплинув на Трампа.
26.10.2025 19:09 Ответить
А як санкції США вплинули на РФ? Ніяк. Як Укоаїни стало легше? Теж ніяк. "Єкономіка РФ розірвана в клоччя" Барак Обама, ще одне американськое чмо. 10 років тому розповідав казочки венського лісу.
26.10.2025 19:20 Ответить
 
 