Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние санкций США на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент назвал посланника российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние американских санкций на экономику РФ.

Об этом глава Минфина США сказал в эфире Face the Nation на CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Бессента о словах Дмитриева, который сказал, что санкции США не окажут "абсолютно никакого влияния на экономику России".

"Ну, я думаю, что Россия сразу почувствует боль. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он скажет?" - сказал Бессент.

Рост экономики РФ - нулевой

"Конечно, российская экономика - это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, более 20%, и все, что мы делаем, приведет Путина к переговорам. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы", - заявил американский министр.

Бессент считает, что давление сработает

Кроме этого, Бессент выразил мнение, что кампания давления, которую реализует президент США Дональд Трамп, сработает.

"Если вы просмотрите каждый тезис россиян, они, кажется, используют слово: "Мы иммунизировали экономику против этого". Ну, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%. Поэтому опять же, президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр, а потом вы цитируете российского пропагандиста", - заявил Бессент.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

