МИД Финляндии призывает к усилению санкций против РФ

Союзники Украины должны оказывать большее санкционное давление на Россию для завершения войны в Украине.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Давление на агрессора надо усиливать

В частности, Валтонен заявила, что шаг, который недавно сделали США вместе с Европой для усиления санкций против России, является "чрезвычайно важным".

Однако мы просто должны усилить давление. К сожалению, мы, кажется, не в состоянии изменить имперские цели России, но мы должны быть в состоянии изменить их расчеты", - отметила она.

Экономика РФ страдает из-за войны

Глава МИД Финляндии также подчеркнула, что война стоит много денег, и "мы уже видим, что реальная экономика России действительно не в состоянии выдержать эту нагрузку".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединилась к программе PURL со взносом 100 млн евро. Также Валтонен отмечала, что Путин не хочет мира, поэтому Запад должен помогать Украине.

