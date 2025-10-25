МИД Финляндии призывает к усилению санкций против РФ
Союзники Украины должны оказывать большее санкционное давление на Россию для завершения войны в Украине.
Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Давление на агрессора надо усиливать
В частности, Валтонен заявила, что шаг, который недавно сделали США вместе с Европой для усиления санкций против России, является "чрезвычайно важным".
Однако мы просто должны усилить давление. К сожалению, мы, кажется, не в состоянии изменить имперские цели России, но мы должны быть в состоянии изменить их расчеты", - отметила она.
Экономика РФ страдает из-за войны
Глава МИД Финляндии также подчеркнула, что война стоит много денег, и "мы уже видим, что реальная экономика России действительно не в состоянии выдержать эту нагрузку".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Финляндия присоединилась к программе PURL со взносом 100 млн евро. Также Валтонен отмечала, что Путин не хочет мира, поэтому Запад должен помогать Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль