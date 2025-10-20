Валтонен: Путин не хочет мира, поэтому Запад должен помогать Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Владимир Путин не стремится к миру, а Европа должна поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, а не склонять ее к капитуляции.

Об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совершенно очевидно, что Путин не хочет мира, он хочет власти. Конечно, Зеленскому не нужна помощь Запада, чтобы капитулировать. Наоборот, Зеленскому нужна помощь от всех нас, чтобы защитить свободу и свободный выбор народа", - заявила Валтонен.





Министр подчеркнула, что Европа должна участвовать в переговорах, когда речь идет о ее собственной безопасности, а безопасность Украины - это часть безопасности Европы. Она заверила, что ЕС будет продолжать предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь, в частности для прохождения зимнего периода.

"Нам нужно помочь Украине в противовоздушной обороне, а также в сфере дальнобойных средств", - отметила Валтонен.

Комментируя задержку с принятием нового пакета санкций против России, она подчеркнула, что в ЕС есть "несколько способов обойти принцип консенсуса". Относительно обсуждений репарационного кредита для Украины министр добавила, что переговоры для согласования деталей продолжаются.

