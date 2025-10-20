РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
374 2

Валтонен: Путин не хочет мира, поэтому Запад должен помогать Украине

министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Владимир Путин не стремится к миру, а Европа должна поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, а не склонять ее к капитуляции.

Об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совершенно очевидно, что Путин не хочет мира, он хочет власти. Конечно, Зеленскому не нужна помощь Запада, чтобы капитулировать. Наоборот, Зеленскому нужна помощь от всех нас, чтобы защитить свободу и свободный выбор народа", - заявила Валтонен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия объявила о 30-м пакете оборонной помощи Украине на 52 млн евро

Министр подчеркнула, что Европа должна участвовать в переговорах, когда речь идет о ее собственной безопасности, а безопасность Украины - это часть безопасности Европы. Она заверила, что ЕС будет продолжать предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь, в частности для прохождения зимнего периода.

"Нам нужно помочь Украине в противовоздушной обороне, а также в сфере дальнобойных средств", - отметила Валтонен.

Комментируя задержку с принятием нового пакета санкций против России, она подчеркнула, что в ЕС есть "несколько способов обойти принцип консенсуса". Относительно обсуждений репарационного кредита для Украины министр добавила, что переговоры для согласования деталей продолжаются.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Финляндия (1040) Евросоюз (17717) война в Украине (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого це ви вирішили що ***** не хоче миру? Хоче ***** миру ще й як. Просто ви не правильно перекладаєте слово мир з розійської. По розійські слово мир це світ. ***** хоче весь світ.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:26 Ответить
у вас сплутано, змішано водночас територію з поневоленням і покорою її жителів, Х-уйло хоче поневолити Україну (для початку), а потім він практикує масовий геноцид проти непокірного населення захопленої країни, це процес, людожер захоплює зовсім не Антарктиду
показать весь комментарий
20.10.2025 11:42 Ответить
 
 