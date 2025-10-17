Финляндия объявила о 30-м пакете оборонной помощи Украине на 52 млн евро

Финляндия отправляет Украине 30-й пакет военной помощи на сумму около 52 млн евро.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял президент страны по предложению правительства 17 октября. Как отметил глава Минобороны Антти Хаккянен, большинство позиций пакета состоит из новых заказов у финских компаний. В целом, Финляндия уже передала Украине оборонные материалы на 2,9 млрд евро.

Министр подчеркнул, что по уровню поддержки относительно размера экономики Финляндия входит в число самых активных союзников Украины. На этой неделе Хельсинки также присоединилась к инициативе НАТО PURL, которая предусматривает закупку в США вооружений, критически важных для украинской армии.

Из соображений безопасности детали относительно состава помощи, маршрута и сроков доставки не разглашаются.

