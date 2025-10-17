Фінляндія оголосила про 30-й пакет оборонної допомоги Україні на 52 млн євро

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет військової допомоги на суму близько 52 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалив президент країни за пропозицією уряду 17 жовтня. Як зазначив глава Міноборони Антті Хаккянен, більшість позицій пакету складається з нових замовлень у фінських компаній. Загалом Фінляндія вже передала Україні оборонні матеріали на 2,9 млрд євро.

Міністр наголосив, що за рівнем підтримки щодо розміру економіки Фінляндія входить до числа найактивніших союзників України. Цього тижня Гельсінкі також приєдналася до ініціативи НАТО PURL, яка передбачає закупівлю в США озброєнь, критично важливих для української армії.

З міркувань безпеки деталі щодо складу допомоги, маршруту та термінів доставки не розголошуються.

