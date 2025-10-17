УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Фінляндії
134 0

Фінляндія оголосила про 30-й пакет оборонної допомоги Україні на 52 млн євро

фінляндія

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет військової допомоги на суму близько 52 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалив президент країни за пропозицією уряду 17 жовтня. Як зазначив глава Міноборони Антті Хаккянен, більшість позицій пакету складається з нових замовлень у фінських компаній. Загалом Фінляндія вже передала Україні оборонні матеріали на 2,9 млрд євро.

Міністр наголосив, що за рівнем підтримки щодо розміру економіки Фінляндія входить до числа найактивніших союзників України. Цього тижня Гельсінкі також приєдналася до ініціативи НАТО PURL, яка передбачає закупівлю в США озброєнь, критично важливих для української армії.

З міркувань безпеки деталі щодо складу допомоги, маршруту та термінів доставки не розголошуються.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Міноборони (7720) допомога (8822) Фінляндія (1389)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 