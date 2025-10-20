Валтонен: Путін не хоче миру, тому Захід має допомагати Україні

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Володимир Путін не прагне миру, а Європа повинна підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, а не схиляти її до капітуляції.

Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цілком очевидно, що Путін не хоче миру, він хоче влади. Звичайно, Зеленському не потрібна допомога Заходу, щоб капітулювати. Навпаки, Зеленському потрібна допомога від усіх нас, щоб захистити свободу та вільний вибір народу", - заявила Валтонен.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія оголосила про 30-й пакет оборонної допомоги Україні на 52 млн євро

Міністерка наголосила, що Європа має брати участь у переговорах, коли йдеться про її власну безпеку, а безпека України - це частина безпеки Європи. Вона запевнила, що ЄС продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу, зокрема для проходження зимового періоду.

"Нам потрібно допомогти Україні у протиповітряній обороні, а також у сфері далекобійних засобів", - зазначила Валтонен.

Коментуючи затримку з ухваленням нового пакета санкцій проти Росії, вона підкреслила, що в ЄС є "кілька способів обійти принцип консенсусу". Щодо обговорень репараційного кредиту для України міністерка додала, що переговори для узгодження деталей тривають.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ