МЗС Фінляндії закликає до посилення санкцій проти РФ: економіка агресора не витримає навантаження

Союзники України мають чинити більший санкційний тиск на Росію для завершення війни в Україні.

Про це міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала в інтерв’ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Тиск на агресора треба посилювати

Зокрема, Валтонен заявила, що крок, який нещодавно зробили США разом з Європою для посилення санкцій проти Росії, є "надзвичайно важливим".

Однак ми просто мусимо посилити тиск. На жаль, ми, здається, не в змозі змінити імперські цілі Росії, але ми повинні бути в змозі змінити їхні розрахунки", - зазначила вона.

Економіка РФ страждає через війну

Глава МЗС Фінляндії також наголосила, що війна коштує багато грошей, і "ми вже бачимо, що реальна економіка Росії дійсно не в змозі витримати це навантаження".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Фінляндія приєдналася до програми PURL із внеском 100 млн євро. Також Валтонен зазначала, що Путін не хоче миру, тому Захід має допомагати Україні.

