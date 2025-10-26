Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив санкцій США на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав посланця російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив американських санкцій на економіку РФ.

Про це очільник Мінфіну США сказав в ефірі Face the Nation на CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Бессента про слова Дмитрієва, який сказав, що санкції США не матимуть "абсолютно жодного впливу на економіку Росії".

"Ну, я думаю, що Росія одразу відчує біль. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися. Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже?", - сказав Бессент.

Зростання економіки РФ - нульове

"Звичайно, російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки",- заявив американський міністр.

Бессент вважає, що тиск спрацює

Окрім цього, Бессент висловив думку, що кампанія тиску, яку реалізує президент США Дональд Трамп, спрацює.

"Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони, здається, використовують слово: "Ми імунізували економіку проти цього". Ну, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста", - заявив Бессент.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

