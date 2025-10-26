УКР
Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив санкцій США на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав посланця російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив американських санкцій на економіку РФ.

Про це очільник Мінфіну США сказав в ефірі Face the Nation на CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Бессента про слова Дмитрієва, який сказав, що санкції США не матимуть "абсолютно жодного впливу на економіку Росії".

"Ну, я думаю, що Росія одразу відчує біль. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися. Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Я маю на увазі, що ще він скаже?", - сказав Бессент.

Зростання економіки РФ - нульове

"Звичайно, російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки",- заявив американський міністр.

Бессент вважає, що тиск спрацює 

Окрім цього, Бессент висловив думку, що кампанія тиску, яку реалізує президент США Дональд Трамп, спрацює.

"Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони, здається, використовують слово: "Ми імунізували економіку проти цього". Ну, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста", - заявив Бессент.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

росія (68657) санкції (12910) США (24630) Бессент Скот (80)
+9
А що Дмитрієв переїхав до Америки жити. Вже третій день там а досі не зустрівся з Віткофом. Чи ніхто з ним не хоче розмовляти?
показати весь коментар
26.10.2025 19:01 Відповісти
+3
показати весь коментар
26.10.2025 19:01 Відповісти
+3
Ну -таки прориває еліту США! Рубіо друг вбитого Нємцова, ненависник гебьонної імперії таки швирнув слухавку під час іржання коняки з Кремля! Так, він затихарюється, щоб піти в президенти, досидіти до постТрампізму... Й так усі піднімуть врешті решт голови.
Історія політичної кар"єра Рубіо - наймолодший в історії Штатів сенатор, другий в історії штатів після Кіссінджера , за сумісництвом - Держсеретара та радника з нацбезпеки... А тут ще активна стадія підготовки до виборів... Шаттдаун та затихарина штучно історія з Епштейном ...
показати весь коментар
26.10.2025 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=800s https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=ДМИТРИЕВ все сорвал: переговоры между США и РФ более невозможны и вот почему / БЕРЕЗОВЕЦ
показати весь коментар
26.10.2025 19:12 Відповісти
да, шо ж ви таскаєте всіляке гімно сюди?
у вас є особиста думка?
зі всього почутого, можете резюмувати?
але, від себе?
показати весь коментар
26.10.2025 19:44 Відповісти
Трамп з Вітьком зайняті Канадою, і як вірному союзнику і найближчому партнеру США, Трамп так гадить Канадійцям, щоб і ****** стало від того зле??? на свого господаря з ***********, Трамп, так ненаважується і думати, щоб піднімати тарифи ******!!
Банкрот з США пам'ятає, свої походеньки за «моральною підтримкою» на московію ще за часів совдепії!
показати весь коментар
26.10.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
Зовсім не гаразд в рашиському злочиному кублі гроші закінчуются ,а тут санкції від Трампа яких не чекали ,ось і послали цього виродка умовляти відкофа щоб вплинув на Трампа.
показати весь коментар
26.10.2025 19:09 Відповісти
А як санкції США вплинули на РФ? Ніяк. Як Укоаїни стало легше? Теж ніяк. "Єкономіка РФ розірвана в клоччя" Барак Обама, ще одне американськое чмо. 10 років тому розповідав казочки венського лісу.
показати весь коментар
26.10.2025 19:20 Відповісти
навіщо ви так!
у барака є мєдалька! а, у доні нема.....
показати весь коментар
26.10.2025 19:46 Відповісти
Дуже потужна гра від нової, майже молодої команди презіка США в "сам дурак". Достойна мова високопоставленого державного діяча найпотужнішої країни планети.
Ну, хоч якимись санкціями нарешті в реальності розродилися, з кульгавого чубчіка хоч півжмені вовни врешті-решт націдили...
показати весь коментар
26.10.2025 19:49 Відповісти
По-моему, заре Бессент затравив казочку про бiлого бичка, тiльки й того, щоб не бикувати про якусь там стурбованiсть.
показати весь коментар
26.10.2025 19:51 Відповісти
Адміністрація Трампа не париться навіть своїм виборцям повідомляти, про що рудий клоун домовляється з кацапами кожен їх візит. Там скоріш за все Україну ніхто і не згадує, тому і нульовий результат. А обговорюють вони взагалі дерібан ресурсів США і те, як трампу втримати на невизначений строк президентську посаду після закінчення його терміну.
показати весь коментар
26.10.2025 19:59 Відповісти
згадують ,не згадують ,головне шо раша скиглить , і це приємно !!!
показати весь коментар
26.10.2025 20:02 Відповісти
 
 