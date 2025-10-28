Сенат США знову не ухвалив бюджет - шатдаун триває 28 днів

Сенат США уже втринадцяте не зміг ухвалити тимчасовий бюджет, який би дозволив відновити роботу уряду. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Сенаті США було втринадцяте винесено на голосування проєкт короткострокової бюджетної резолюції… який був ухвалений 19 вересня в Палаті представників", - написала вона у своєму Telegram.

За словами Стефанішиної, документ запропонувала Республіканська партія. Він мав забезпечити фінансування роботи федеральних відомств до 21 листопада, але під час голосування не вистачило голосів.

"Проєкт отримав 54 з 60 необхідних голосів. Таким чином шатдаун продовжено і його тривалість сягає 28 днів", - уточнила дипломатка.

Стефанішина додала, що це вже 13-та спроба ухвалити тимчасове фінансування, і нагадала: найдовший шатдаун у США тривав 35 днів.

Шатдаун у США

Шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування) у США триває з 1 жовтня, і Сенат вже десять разів відхиляв законопроєкт про відновлення роботи уряду.

Через брак фінансування більшість державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку.

Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Шатдаун може залишити американських військових без зарплати

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що уряд не зможе виплачувати заробітну плату військовим з другої половини листопада, якщо шатдаун триватиме.

Поки що Пентагон виплачував зарплати військовим із резервних коштів, але після 15 листопада ці виплати стануть неможливими, пише CBS News.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сполучені Штати продовжують постачання озброєння до України, попри труднощі з ухваленням тимчасового бюджету.

