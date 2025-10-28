Сенат США снова не принял бюджет - шатдаун продолжается 28 дней

Сенат США уже в тринадцатый раз не смог принять временный бюджет, который бы позволил возобновить работу правительства. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Сенате США был в тринадцатый раз вынесен на голосование проект краткосрочной бюджетной резолюции... который был принят 19 сентября в Палате представителей", - написала она в своем Telegram.

По словам Стефанишиной, документ предложила Республиканская партия. Он должен был обеспечить финансирование работы федеральных ведомств до 21 ноября, но во время голосования не хватило голосов.

"Проект получил 54 из 60 необходимых голосов. Таким образом шатдаун продлен и его продолжительность достигает 28 дней", - уточнила дипломат.

Стефанишина добавила, что это уже 13-я попытка принять временное финансирование, и напомнила: самый длинный шатдаун в США длился 35 дней.

Шатдаун в США

Шатдаун (временное приостановление работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования) в США продолжается с 1 октября, и Сенат уже десять раз отклонял законопроект о возобновлении работы правительства.

Из-за нехватки финансирования большинство государственных агентств и ведомств остаются закрытыми, а тысячи госслужащих отправлены в вынужденный отпуск.

Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что готова к дальнейшим сокращениям федерального персонала.

Шатдаун может оставить американских военных без зарплаты

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что правительство не сможет выплачивать заработную плату военным со второй половины ноября, если шатдаун продлится.

Пока Пентагон выплачивал зарплаты военным из резервных средств, но после 15 ноября эти выплаты станут невозможными, пишет CBS News.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Соединенные Штаты продолжают поставки вооружения в Украину, несмотря на трудности с принятием временного бюджета.

