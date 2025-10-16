Мінфін США оцінив втрати американської економіки від шатдауну у $15 мільярдів на тиждень

Федеральний урядовий шатдаун у США може коштувати економіці країни до $15 млрд на тиждень.

Про це заявили у Мінфіні США, виправивши попередню заяву очільника міністерства Скотта Бессента про можливі втрати до $15 млрд на день, повідомляє Reuters.

Уточнена оцінка базується на звіті Ради економічних радників Білого дому. Раніше Бессент двічі повторив денний показник, закликаючи демократів підтримати завершення шатдауну.

Бессент заявив, що "шатдаун починає різати по живому" економіку країни. Він наголосив, що хвиля інвестицій у США, зокрема в ШІ, є сталою, але блокування урядових витрат дедалі більше заважає.

"Є відкладений попит, а президент Дональд Трамп запустив це пожвавлення своєю політикою. Єдине, що нас гальмує, – цей шатдаун", – сказав він.

За словами Бессента, податкові стимули та мита адміністрації підтримуватимуть інвестактивність. Він порівняв поточний цикл із "залізничним бумом" кінця XIX століття та "інтернет-бумом" 1990-х.

Очільник Мінфіну також заявив, що дефіцит бюджету США за 2025 фінансовий рік менший, ніж $1 833 млрд у 2024 році, але цифру не навів, додавши, що співвідношення дефіциту до ВВП у найближчі роки може знизитися до 3%. Водночас Казначейство ще не оприлюднило офіційні дані, а Бюджетне управління Конгресу тиждень тому оцінило дефіцит 2025 року у $1 817 млрд, попри $118 млрд митних надходжень від тарифів.

"Дефіцит до ВВП, що є важливим показником, зараз починається на п’ять", – сказав Бессент. На запитання, чи прагне він "трійки" на початку показника, відповів: "Так, це все ще можливо", додавши, що для цього США мають "швидше зростати, менше витрачати і стримувати видатки".

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента Дональда Трампа анонсувала скорочення федеральних службовців під час шатдауну, що триває вже 10-й день.

"Це буде багато, і ми оголосимо цифри протягом наступних кількох днів, але це буде багато людей", – сказав Трамп журналістам у п'ятницю в Овальному кабінеті.