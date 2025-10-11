Трамп анонсував масові звільнення федеральних службовців через шатдаун, – Bloomberg

Адміністрація президента Дональда Трампа анонсувала скорочення федеральних службовців під час шатдауну, що триває вже 10-й день.

Трамп заявив, що планує звільнити тисячі службовців, передає Bloomberg.

"Це буде багато, і ми оголосимо цифри протягом наступних кількох днів, але це буде багато людей", – сказав Трамп журналістам у п'ятницю в Овальному кабінеті.

На цьому етапі, Адміністрація Трампа планує скоротити щонайменше 4100 урядових працівників, свідчать нещодавно подані до суду документами.

Трамп заявиви, що багато з цих співробітників працювали за програмами, які були "орієнтовані на демократів" або були "людьми, яких хотіли демократи", не уточнивши деталей.

Ці звільнення знаменують собою перше масштабне звільнення федеральних службовців під час перерви у фінансуванні в сучасній історії, зауважує Bloomberg. Раніше у таких випадках їх відправляли в неоплачувані відпустки.

Директор Офісу менеджменту та бюджету Расел Воут заявив, що скорочення уже почалися. Зокрема, під звільнення потрапили працівники Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства торгівлі, загалом тисячі співробітників вже отримали повідомлення про припинення роботи.

Профспілки федеральних службовців звернулися до федерального суду в Сан-Франциско з екстреним позовом, вимагаючи тимчасово зупинити масові звільнення.

Наразі понад дві третини цивільних федеральних службовців залишаються працювати – це або працівники основних служб, або працівники служб, що отримують довгострокове фінансування, – решту відправили додому.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Демократи попереджають, що масові звільнення ускладнять пошук компромісу та стануть окремим пунктом для скасування в будь-якій угоді щодо завершення шатдауну.

Раніше повідомлялось, що шатдаун у США продовжується після того, як у Сенаті не набрав голосів за жоден із двох законопроєктів про тимчасове фінансування, як від демократів, так і від республіканців. Сенатори від обох партій скаржаться на відсутність прогресу та формальних переговорів.