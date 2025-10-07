"День бабака": Шатдаун у США триває, республіканці і демократи не погоджуються на компроміс, – CNN
Шатдаун у США продовжується після того, як у Сенаті не набрали голосів за жоден із двох законопроєктів про тимчасове фінансування – від демократів і від республіканців.
Партії залишаються на протилежних позиціях щодо умов виходу з кризи, повідомляє CNN.
За даними CNN, демократи вимагають продовжити видатки на медичну програму Obamacare у складі тимчасового фінансування, тоді як республіканці пропонують відкласти це питання до кінця року. Президент США Дональд Трамп пригрозив хвилею звільнень після відправлення частини федеральних службовців у відпустки від початку шатдауну.
Сенатори від обох партій скаржаться на відсутність прогресу та формальних переговорів.
"Це "день бабака". Я маю на увазі, дійсно і по-справжньому", – сказав сенатор-республіканець Джим Джастіс після п’ятого провалу голосування за республіканський законопроєкт.
"Це абсолютне утримання американського народу в заручниках, намагаючись домогтися свого", – додав він, критикуючи вимоги демократів.
Сенатор-демократ Пітер Велч відзначив, що багато розмов відбувається без "структурованого" формату.
Республіканець Майк Раундс, який проводив кілька неформальних двопартійних зустрічей у залі засідань, визнав відсутність значного поступу, але заявив, що після завершення шатдауну сторони зможуть перейти до переговорів щодо асигнувальних законопроєктів і NDAA та розгляду поправок.
Раніше повідомлялось, що ціни на золото оновили рекорд на тлі шатдауну у США.
Так, 1 жовтня ціна на золото зросла до рекордних $3 895 за унцію на тлі повідомлень про те, що уряд США частково зупинив роботу через провал домовленостей про продовження фінансування у Конгресі.
