Ціни на золото оновили рекорд на тлі шатдауну у США, – Reuters

1 жовтня ціна на золото зросла до рекордних $3 895 за унцію на тлі повідомлень про те, що уряд США частково зупинив роботу через провал домовленостей про продовження фінансування у Конгресі.

Через призупинку роботи уряду можлива затримка публікації вересневого звіту щодо зайнятості у США, що може ускладнити оцінку подальших рішень ФРС, повідомляє Reuters.

Агентства також попередили, що шатдаун призведе до відтермінування ключових публікацій і відправить у вимушені відпустки близько 750 тис. держслужбовців із орієнтовною вартістю $400 млн на день. На ринку деривативів імовірність зниження ставки ФРС у жовтні оцінюють у 95% та ще одного кроку у грудні – близько 75%.

Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq втратили по 0,6%. Європейські індекси переважно зростали, STOXX 600 додав 0,4%, тоді як FTSE 100 та швейцарський SMI випереджали ринок на тлі підйому акцій охорони здоров’я.

"Шатдаун навряд чи матиме значний вплив на ринки. Він може додати нервозності, але хвилюватися не варто – ми не хвилюємося", – зазначив Ларс Сковгорд, старший інвестстратег Danske Bank.

Водночас долар слабшає четвертий день поспіль: індекс долара знизився до 97,59, євро піднявся до $1,1756, фунт – до $1,3474.

Раніше повідомлялось, що у США вперше за 7 років стався шатдаун: 750 000 держслужбовців у вимушених відпустках.

Бюджетне управління Білого дому наказало агентствам запустити плани на випадок зупинки фінансування – уряд працює, виконуючи лише найважливіші обов’язки.