У США вперше за 7 років стався шатдаун: 750 000 держслужбовців у вимушених відпустках. ІНФОГРАФІКА

Конгрес пропустив дедлайн для ухвалення рішення про додаткове фінансування опівночі у Вашингтоні, що спричинило перший за майже 7 років шатдаун і вже третій за президентства Дональда Трампа.

Бюджетне управління Білого дому наказало агентствам запустити плани на випадок зупинки фінансування – уряд працює, виконуючи лише найважливіші обов’язки, повідомляє Bloomberg.

Глухий кут, у який зайшли республіканці та демократи під час обговорення бюджету на новий рік, стосується субсидій на охорону здоров’я, а також спроб сторін сформувати порядок денний напередодні проміжних виборів 2026 року. За оцінкою Bloomberg Economics, якщо зупинка триватиме 3 тижні, рівень безробіття може підскочити до 4,6-4,7% з 4,3% у серпні.

Що закривається під час шатдауну?

Статус федеральних функцій варіюється залежно від джерела фінансування та того, що вважається найнеобхіднішим.

Трамп припустив використання шатдауну для масових звільнень федеральних працівників понад тимчасові відпустки, що може поглибити економічні наслідки. Окремо близько 150 тис. працівників залишають держсектор з 1 жовтня через програми відтермінованих звільнень у межах ініціативи DOGE Ілона Маска, що підвищує ризик рецесії у столичному регіоні.

CBO нагадує, що не всі втрати від шатдаунів відновлюються – після зупинки 2018-2019 років із $11 млрд недоотриманого ВВП економіка так і не повернула $3 млрд. Через зупинку можуть відкластися публікації критичних даних, зокрема звіту з ринку праці BLS, що ускладнить монетарні рішення ФРС.

Фінансові ринки відреагували на шатдаун зниженням: азійські акції та ф’ючерси на індекси США просіли, долар послабився проти основних валют. Інвестори оцінюють ризики, що тривала зупинка вплине на ринок праці, споживання і потоки даних для торгівлі.

У Сенаті республіканцям потрібно щонайменше 8 голосів демократів для тимчасового фінансування. Пізно у вівторок троє демократів підтримали республіканський варіант, однак для просування бракувало ще п’яти голосів.

Альтернативний проєкт демократів із додатковим фінансуванням на $1,5 трлн також провалився у Сенаті. Помірковані демократи дають сигнали, що підтримають тимчасове фінансування за умови переговорів щодо видатків на медицину.

